Es ist ein Satz, der in Europa hängengeblieben ist. Ein Satz von der Wucht jener Formulierungen, die mehr transportieren als bloße Regierungspolitik. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, die Bundeswehr solle „zur konventionell stärksten Armee Europas“ werden. Ein Satz, der in Deutschland mancherorts mit Erleichterung aufgenommen wurde – in europäischen Hauptstädten hingegen Stirnrunzeln auslöst.

Europäische Partner begrüßen mit Erleichterung, dass Deutschland nach langen Jahrzehnten sicherheitspolitischer Abstinenz endlich seinen Anteil an der militärischen Wiedergeburt Europas leisten will. Niemand in Paris, Warschau oder Prag verlangt ernsthaft die Fortsetzung jener deutschen Bequemlichkeit, die man sich jahrzehntelang unter amerikanischem Schirm geleistet hat. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die unilaterale Dominanz der Amerikaner haben Europa aus der strategischen Komfortzone herausgerissen. Die Zeitenwende ist keine deutsche Spezialität, sie ist europäische Politik geworden.

Und doch bleibt da ein Unbehagen ob des angepeilten Aufstiegs vom militärischen Drückeberger zur europäischen Militärgroßmacht.

Es liegt weniger an der Aufrüstung selbst als an ihrer Inszenierung. Die Formulierung von der „stärksten konventionellen Armee Europas“ wirkt in europäischen Ohren nicht wie nüchterne Sicherheitspolitik, sondern wie eine Demonstration nationaler Stärke. Sie klingt nach unbändiger Kraft. Nach Ranglisten. Nach Überbietungswettbewerb. Nach einem Deutschland, das plötzlich wieder vor allen anderen stehen will.

Von guten europäischen Geistern verlassen

Gerade die Wortwahl irritiert. Weshalb diese Zuspitzung? Weshalb die demonstrative Betonung militärischer Stärke? Warum genügt es nicht, von europäischer Verteidigungsfähigkeit zu sprechen unter enger Abstimmung mit europäischen Partnern? Die martialische Sprache erzeugt einen Eindruck, der weit über die eigentliche Absicht hinausgeht. Sie erinnert Manche unangenehm an historische Erfahrungen, auch wenn diese Vergleiche weit hergeholt erscheinen mögen.

Die Wucht der Sprache hinterlässt Spuren – ebenso wie die gigantischen Summen, die nun in die Aufrüstung fließen. Hunderte Milliarden Euro stehen im Raum. Deutschland, lange der sicherheitspolitische Hinterbänkler Europas, drängt plötzlich ins Rampenlicht. Genau das wirft Fragen auf. Nicht nur in Frankreich. Auch in Polen, Tschechien oder den kleineren Staaten Mitteleuropas beobachtet man die Entwicklung mit einer Mischung aus Respekt, ja Staunen, und unterschwelliger Sorge.

Was bringt es, französische Befindlichkeiten zu ignorieren?

Frankreich reagiert besonders sensibel. Denn dort wird Sicherheitspolitik traditionell nicht lediglich als technische Frage militärischer Fähigkeiten verstanden, sondern als Ausdruck und Form geopolitischer Machtausübung. Jahrzehntelang galt zwischen Paris und Berlin die unausgesprochene Arbeitsteilung: Deutschland dominiert wirtschaftlich, die Grande Nation militärisch und strategisch. Diese Balance war Teil des europäischen Gleichgewichts. Die nun ins Wanken geraten könnte.

In Paris registriert man aufmerksam, dass Deutschland nicht einfach nur aufrüstet, sondern dies mit einem aufgeladenen Tonfall verbindet. Französische Beobachter hören darin weniger europäische Kooperation als den Anspruch auf nationale Führung. Der Anspruch „stärkste Armee Europas“ erzeugt in Frankreich Irritationen, weil er wie ein nationales Prestigeprojekt klingt; ein europäisches Gemeinschaftsvorhaben würde andere Töne aussenden. Die Pariser Politologin Helene Miard-Delacroix hat es am 15. Mai 2026 im Deutschlandfunk auf den Punkt gebracht.

Präsident Macron verwendet regelmäßig den Begriff der „europäischen Souveränität“. Seine Initiativen zielen darauf ab, Europa als eigenständigen geopolitischen Akteur zu stärken. Dabei warnt er immer wieder vor einer Renationalisierung europäischer Politik. Bereits in seinen Sorbonne-Reden 2017 und 2024 betonte er, Europa müsse strategisch souverän werden und seine Verteidigung stärker integrieren. Frankreich verfügt als einziges EU-Land über eigene Atomstreitkräfte, einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und eine weltweit einsatzfähige Armee. Ungeachtet dessen legt Macron einen Schwerpunkt auf europäische Handlungsfähigkeit, nicht auf den militärischen Vorrang einzelner Staaten. Vor diesem Hintergrund wirkt die deutsche Formel von der „stärksten konventionellen Armee Europas“ aus französischer Sicht ambivalent, weil damit ein nationaler Vergleichsmaßstab eingeführt wird.

Dabei reagierte Berlin auf Macrons Initiativen jahrelang zögerlich, ausweichend oder gar nicht. Frankreich gewann zunehmend den Eindruck, mit seinen Vorschlägen allein zu stehen. Immerhin gibt es hinsichtlich der atomaren Abschreckung inzwischen sogar Gespräche hinter den Kulissen.

In Frankreich wächst die Sorge, Deutschland könnte die Aufrüstung mit gewaltigen Summen vor allem als nationales Industrieprojekt begreifen. Besonders aufmerksam werden die deutschen Entscheidungen zugunsten amerikanischer Konzerne verfolgt. Die Beschaffung von F-35-Kampfflugzeugen und anderer Waffensysteme aus den USA wird in Paris als Signal mangelnden Vertrauens in europäische Lösungen verstanden. Berichte, wonach Kanzler Merz französische Forderungen zurückgewiesen habe und das Projekt in seiner bisherigen Form nicht den Vorstellungen der Bundeswehr entspreche, nähren Befürchtungen, Berlin könne sich selbst angesichts aktueller US-Prioritäten noch stärker Richtung USA orientieren.

Dass die französische Rüstungsindustrie empfindlich reagiert, ist offenkundig. Für Frankreich sind Rüstungsexporte weit mehr als bloße Wirtschaftspolitik. Sie gelten als strategischer Faktor nationaler Souveränität. Wer exportiert, finanziert technologische Eigenständigkeit und erhält Einfluss. Wer produziert, bleibt geopolitisch handlungsfähig. Deshalb beobachtet Paris mit Sorge, wie Deutschland zur finanzstarken Militärkonkurrenz aufsteigt – ausgestattet mit enormen Kreditspielräumen und wachsender industrieller Schlagkraft im Verteidigungssektor.

Die Angst vor finanziell übermächtigem deutschem Wetteifern ist nicht nur wirtschaftlich motiviert. Sie hat auch einen geopolitischen Zug. Europa steht vor einer entscheidenden Frage: Entsteht tatsächlich eine gemeinsame europäische Verteidigung – oder erleben wir lediglich eine Rückkehr nationaler Machtpolitik in europäischem Gewande? Insbesondere in Frankreich wird sehr genau registriert, dass Berlin zwar rhetorisch ständig Europa beschwört, gleichzeitig aber dominant auf amerikanische Technologie und nationale Beschaffungsinteressen setzt. Europa, so die skeptische Sicht in Paris, ist hoffentlich mehr als bloßes Lippenbekenntnis. Jedenfalls hat noch keine deutsche Regierung jemals vorher europäischen Partnern gegenüber derart aufgetrumpft.

Sensibilität täte gut

Diese Spannungen könnten bedenkliche Folgen haben. In Frankreich wird das Thema im aufziehenden Präsidentschaftswahlkampf eine Rolle spielen. Nationalkonservative Kräfte werden deutsche Dominanzgesten dankbar aufgreifen. Ein machtbewusst auftretendes Deutschland erleichtert es französischen Populisten, alte Ängste zu mobilisieren und gegen europäische Integration Stimmung zu machen.

Dass sich die tschechische Regierungskoalition per Parlamentsabstimmung vom Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in Brünn distanziert hatte, ist ein weiteres von vielen Zeichen, dass die Vergangenheit nicht weggesperrt werden kann. Wir Deutschen bleiben darin gut beraten, uns im Interesse der Stärkung einer europäischen Zukunft nicht wie der Elefant im Porzellanladen zu benehmen. Es liegt weiterhin in unserem eigenen Interesse, betont sensibel aufzutreten.

Niemand bestreitet das Recht und die Pflicht Deutschlands, seine Verteidigungsfähigkeit auszubauen – im Gegenteil. Die Bedrohungslage wie auch amerikanische Alleingänge zwingen dazu. Aber politische Führung in Europa entsteht nicht allein durch ökonomische Stärke und militärische Investitionen. Sie entsteht auch durch Sprache, Vertrauen und Rücksicht auf historische Befindlichkeiten. Mit deutschen Initiativen zur Einbindung europäischer Partner auf Augenhöge würde sich ein Führungsmoment automatisch einstellen und verstärken.

Wer im Führerstand der europäischen Lokomotive sitzen will, darf nicht den Eindruck erwecken, den Zug allein steuern zu wollen. Ein stärkeres Deutschland wünschen sich viele Europäer durchaus. Ein dominierendes Deutschland sicherlich nicht.