Bundesverwaltungsgericht
Aktivisten der Deutschen Umwelthilfe vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig / picture alliance/dpa | Jennifer Brückner

Bundesverwaltungsgericht gibt Deutscher Umwelthilfe recht Willkommen in der Klima-Juristokratie

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden: Klimaschutz steht über allem. Über wirtschaftlicher Sicherheit. Über sozialem Frieden. Über der Demokratie. Höchste Zeit, die gesetzlichen Grundlagen solcher Urteile zu ändern.

VON ALEXANDER GRAU am 3. Februar 2026 4 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Es ist ein bemerkenswertes Urteil. Mit bemerkenswerten Konsequenzen. Am vergangenen Donnerstag hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) – also die höchste richterliche Instanz in Deutschland, was Konflikte zwischen Bürgern und dem Staat angeht – entschieden, dass „das Klimaschutzprogramm von 2023 ergänzender Maßnahmen“ bedarf, wie es in der Pressemitteilung aus Leipzig heißt.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

IngoFrank | Di., 3. Februar 2026 - 13:00

wer so dumm ist wie Merz, als „Gegenleistung“ zur Schuldenaufnahme sich auf Druck einer 12% Partei den Kimaschutz ins GG verankern läßt, braucht sich heute und zukünftig nicht über „ergänzende & nachfolgende“ Urteile höchster deutscher Gerichte doch nicht zu wundern.
Das danit ein weiterer Schritt in den Niedergang Deutschlands gegangen wurde dürfte bald dem letztem deutschen Deppen klar werden.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Markus Michaelis | Di., 3. Februar 2026 - 13:17

Danke, ich sehe unsere (höchsten) Gerichte auch in dieser Weise kritisch. Es ist aber nicht nur eine Frage abgehobener kleinster Eliten gegen "die Bevölkerung". Diese Haltung vertrat bis vor kurzem politische Mehrheiten (also des politisch aktiven Teils der Bevölkerung), im Moment gibt es schnell steigende Verunsicherung, aber es vertritt immer noch große Gruppen.

Ich würde daher weniger den Gerichten vorwerfen, dass sie eine winzige, abgehobene Elite verträten, als durchaus größeren Teilen der Bevölkerung vorwerfen, dass sie ein weltfremdes, zu normatives, selbstbezogenes Bild der Welt haben und zu sehr versuchen das als normativ und alternativlos vorgegeben zu setzen, statt selber nachdenklicher zu sein, Dinge offener zu sehen, und die Diskussion und Abwägung zu suchen. Das gilt für Klima, aber auch andere große Themen, wie Migration, Soziales, EU und mehr.

Hans Jürgen Wienroth | Di., 3. Februar 2026 - 13:20

Sinngemäß: „Der Staat darf zur Not in die Freiheitsrechte eingreifen, aber nur wenn es dafür sachliche, das Gesamtwohl betreffende Gründe gibt.“ Aber die gibt es doch: Die Klimakrise, von der uns „DIE WISSENSCHAFT“, also die Experten der „Klimatologie“ von z. B. der DUH, immer berichten.

Wissenschaft stellt sich immer selbst in Frage, heißt einer der wissenschaftlichen Grundsätze. Hat man davon bei diesen Experten schon einmal etwas gehört? Nein, diese Experten sind nicht anzweifelbar, auch wenn sie von „erneuerbaren Energien“ reden, die es in den Naturwissenschaften nicht gibt. Dort kann Energie nur gewandelt werden.

Gibt es einen wissenschaftlichen Nachweis für die Kausalität von Klimawandel und Temperaturanstieg oder nur eine zeitliche Korrelation? Wie sind die physikalischen Zusammenhänge und welchen Anteil haben diese? Zuletzt die Frage: Wie klimaschädlich sind die angeblich klimaneutralen, weil CO2-freien „Erneuerbaren“?

Dafür opfern wir Wohlstand und Demokratie?

Karl-Heinz Weiß | Di., 3. Februar 2026 - 13:23

Ursache dieser Fehlentwicklung sind Entscheidungen des Gesetzgebers, hauptsächlich die faktische Ausstattung der Klimaneutralität als Verfassungsziel. Sowohl das BVerfG als auch das BVerwG sind deshalb die falschen Adressaten der Kritik. Der Gesetzgeber muss die Notbremse ziehen und bekennen, dass sich Deutschland als alleiniger Akteur zur Rettung des Weltklimas damit wirtschaftlich ruiniert. Und genau da liegt das Problem: diese Politik wurde unter einer CDU-Kanzlerin beschlossen. Und der momentane Hauptkritiker Markus Söder war 2011 einer der glühendsten Atomausstieg-Befürworter. Nicht nur Friedrich Merz hat eine Glaubwürdigkeitslücke.

G. Fischer | Di., 3. Februar 2026 - 13:53

wird man so schnell nicht mehr los. Und da geht es nicht um juristisch kleine Stellschrauben. Allein, dass im Grundgesetz eine explizite Finanzierung der Klimaneutralität bis 2045 verankert wurde, zeugt nicht nur von Nichtwissen über die Komplexität der Materie, sondern auch von mangelndem gesundem Menschverstand. Genau das indiziert neue Rechtstreitigkeiten in der Klimadebatte, die fernab jeder fassbaren Realität von den Lobbyisten gnadenlos weiter getrieben wird. Das damit Gerichte und Juristen sich diesem Grundsatz verpflichten, muss nicht wundern. Woher sollten sie es besser wissen? Und wie es Juristen, Richtern und Ärzten geht, die begründeten Zweifel z.B. bei Corona-Maßnahmen hatten, haben wir ja gesehen.

Robert Hans Stein | Di., 3. Februar 2026 - 14:15

Ja, mir scheint auch, dass inzwischen zu viele linke und/oder grüne Juristen in entscheidenden Funktionen unser größtes Problem sind. Sie stehen über Behörden, Verwaltungsorganen, Regierungen, ja sogar Parlamenten. Nicht theoretisch, aber in der heute gängigen Praxis. Logischerweise sinkt damit das Vertrauen der Bevölkerung gegenüber diesen parteiischen Juristen. Keine Spur von Neutralität, auch nicht von paritätischer Besetzung der Gerichte. Wo bleibt ein Vorschlagsrecht de AfD für das Bundesverfassungsgericht? Wieso darf die SPD (15%-Partei) drei Vorschläge einreichen? 'sist etwas faul im Staate D.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.