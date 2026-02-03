- Willkommen in der Klima-Juristokratie
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden: Klimaschutz steht über allem. Über wirtschaftlicher Sicherheit. Über sozialem Frieden. Über der Demokratie. Höchste Zeit, die gesetzlichen Grundlagen solcher Urteile zu ändern.
Es ist ein bemerkenswertes Urteil. Mit bemerkenswerten Konsequenzen. Am vergangenen Donnerstag hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) – also die höchste richterliche Instanz in Deutschland, was Konflikte zwischen Bürgern und dem Staat angeht – entschieden, dass „das Klimaschutzprogramm von 2023 ergänzender Maßnahmen“ bedarf, wie es in der Pressemitteilung aus Leipzig heißt.
