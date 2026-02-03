Bundesverwaltungsgericht gibt Deutscher Umwelthilfe recht - Willkommen in der Klima-Juristokratie

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden: Klimaschutz steht über allem. Über wirtschaftlicher Sicherheit. Über sozialem Frieden. Über der Demokratie. Höchste Zeit, die gesetzlichen Grundlagen solcher Urteile zu ändern.