Am 14. Dezember vergangenen Jahres beschloss das Kabinett ein sogenanntes Demokratiefördergesetz. Ziel dieses Gesetzes ist es laut Mitteilung der Bundesregierung, „Projekte zur Demokratieförderung verlässlich und bedarfsgerecht fördern“ zu können und auf diese Weise „mehr Planungssicherheit“ zu bieten. „Wir müssen unsere Demokratie aktiv schützen“, so Nancy Faeser in Berlin bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs zum Demokratiefördergesetz.

Wie richtig die Bundesinnenministerin mit dieser Einschätzung lag, steht seit Mittwochabend fest: Die deutsche Demokratie muss offensichtlich vor den Übergriffigkeiten der Ampelkoalition herself geschützt werden. Denn mit seinem Beschluss zum Eilantrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann wegen des Gebäudeenergiegesetzes sieht das Bundesverfassungsgericht eine mögliche Verletzung von Artikel 38 des Grundgesetzes im Raum stehen. Und hier geht es nicht um verfahrensrechtliche Kleinigkeiten. Sondern um das Recht der Abgeordneten auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung. Mit anderen Worten: Wir sprechen vom Tafelsilber unserer Demokratie. Hätte Karlsruhe nicht interveniert, wäre es von der Bundesregierung selbst und den sie tragenden Koalitionsfraktionen zur Disposition gestellt worden. Ein ungeheuerlicher Vorgang.

Vertrauen erschüttert

Der mit 5 zu 2 Stimmen ergangenen Entscheidung des Zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht vom gestrigen Abend war bekanntlich ein Gesetzgebungsprozess vorangegangen, der ohnehin schon erheblichen Flurschaden im Gemeinwesen angerichtet und das Vertrauen der Menschen in die Funktionsweise unserer demokratischen Institutionen in nachgerade dramatischer Weise unterminiert hatte. Die Rede ist natürlich von der von Anfang an völlig verkorksten Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) aus dem Haus des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck, in dessen Verlauf die grünen Verfilzungen innerhalb der Ministerialbürokratie zum ersten Mal auch für die große Öffentlichkeit in aller Pracht sichtbar wurden. Es bedurfte eines Rücktritts des familiär verflochtenen Staatssekretärs Graichen sowie zermürbender Streitigkeiten innerhalb der Bundesregierung, um einen entschärften Gesetzesentwurf an den Start zu bringen. Unvergessen auch, dass Bundesfinanzminister Lindner von der FDP dem ursprünglichen Entwurf im Kabinett seinen Segen gegeben hatte mit dem (hoffnungsvoll gemeinten) Hinweis darauf, das Parlament werde die ganze Sache in dieser Form bestimmt nicht durchwinken. Eine spektakuläre Uraufführung im Tollhaus der Demokratie.

Der hektischen Überarbeitung des Habeck’schen „Heiz-Hammers“ waren also diese Woche abermalige Beratungen im Bundestag inklusive einer Expertenanhörung im Klima- und Energieausschuss gefolgt; bereits am morgigen Freitag hätte das Gesetz beschlossen werden sollen, wäre es nach dem Fahrplan der Ampel gegangen. Allerdings hatte schon der Ausschussvorsitzende Klaus Ernst von der Linkspartei diesen Schweinsgalopp mit deutlichen Worten moniert: Die kurze Vorbereitungszeit für die Abgeordneten sei eine „Missachtung des Parlaments“. So sah es auch CDU-MdB Heilmann, der am vorigen Donnerstag eine einstweilige Anordnung beim Bundesverfassungsgericht beantragt hatte, weil das Gesetzgebungsverfahren zum GEG „massiv seine Rechte als Abgeordneter auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung“ verletzen würde.

Damit hatte er nun Erfolg. Die Karlsruher Richter halten in ihrem Beschluss ausdrücklich fest, dass Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG „den Status der Gleichheit der Abgeordneten in einem formellen und umfassenden Sinn“ garantiert. Danach seien alle Abgeordneten berufen, gleichermaßen an der parlamentarischen Willensbildung mitzuwirken. „Den Abgeordneten steht nicht nur das Recht zu, im Deutschen Bundestag abzustimmen, sondern auch das Recht zu beraten. Dies setzt eine hinreichende Information über den Beratungsgegenstand voraus.“

Im antidemokratischen Schweinsgalopp

Das Tempo, mit dem insbesondere die grünen Ampelkoalitionäre ihre (tragischerweise abgespeckten) Heizungspläne durchsetzen wollten, ist ohnehin grotesk. Dass es nicht mehr um die Sache, sondern nur noch ums Prinzip ging, steht für jeden halbwegs klar denkenden Beobachter völlig außer Frage. Vom nächsten Jahr an soll die Verpflichtung zum Einbau bestimmter Heizungsarten zunächst nur für Neubaugebiete gelten, für Bestandsbauten erst bei Vorlage einer kommunalen Wärmeplanung, die bis spätestens 2028 vorliegen müsste. Warum das entsprechende Gesetz also unbedingt noch in dieser Woche beschlossen werden sollte, ohne den Abgeordneten ausreichend Zeit zu geben, sich mit den Details zu befassen, bleibt derweil das Geheimnis der grünen Partei.

Wobei es natürlich keiner investigativen Fähigkeiten bedarf, um deren wahre Beweggründe zu erkennen: Der Zirkus um das geplante GEG hat die Reputation der Ampel im Allgemeinen und der Grünen im Besonderen in einem Rekordtempo geschrumpft; das Thema sollte also schnellstmöglich abgeräumt werden, um keinen Sommer des Missvergnügens zu bereiten (und der CDU die Bühne für ihre innerparteilichen Streitigkeiten zu überlassen). Auch dieser Plan ist nun kolossal gescheitert, die ganze Heizungsnummer steht wegen grüner Brechstangen-Politik schon wieder voll im Fokus. Diesmal allerdings garniert mit einer saftigen Klatsche des Bundesverfassungsgerichts wegen offensichtlicher Missachtung von Artikel 38 Grundgesetz. Viel dümmer kann man es eigentlich nicht anstellen.

Nächste Staffel in der Daily Soap

Was nicht heißt, dass die Grünen nun endlich ein Einsehen hätten und die bevorstehende Sommerpause dazu nutzen wollten, um über die Ursachen ihres Beliebtheitsschwundes nachzudenken. Britta Haßelmann etwa, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, will eine Sondersitzung wegen des GEG während der Sommerpause ausdrücklich nicht ausschließen. Wie zur Rechtfertigung fügte sie heute vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen hinzu, beim Beschluss des Bundesverfassungsgerichts sei es ja lediglich ums Verfahren, nicht um die Sache gegangen, so Haßelmann im Interview mit dem Deutschlandfunk. Klimaschutz und „Planungssicherheit“ würden eigentlich keinen Aufschub dulden, die Menschen dürften nicht „über die fossilen Energieträger in die Kostenfalle geraten“. Was Haßelmanns Logik zufolge offenbar zwangsläufig der Fall wäre, sollte das GEG den Bundestag erst im Herbst passieren. Hier müsste eigentlich der Spruch des amerikanischen Komikers Will Rogers Beachtung finden: „If you find yourself in a hole, stop digging!“ Aber so tief kann das Loch wohl überhaupt nicht sein, als dass sich grünes Spitzenpersonal nicht noch immer weiter gen Erdmittelpunkt graben wollte.

Das Fortschrittsprojekt namens Ampel hat es jedenfalls geschafft, einen neuen Tiefpunkt in Sachen politischer Kultur auszuloten. Der Gute-Laune-Kanzler Olaf Scholz wird auch das mit seinen gewohnt nichtssagenden Worten wegzumoderieren wissen. Das Volk darf sich derweil auf die nächste Staffel der Daily Soap namens Gebäudeenergiegesetz freuen. Diesmal vielleicht sogar in verfassungskonformer Ausführung. Wo ist eigentlich der Ausschaltknopf?