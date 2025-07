„Machtjobs werden in Deutschland im Dunkeln besetzt“, brachte es jüngst Prof. Volker Boehme-Nessler im Gespräch mit Ralf Hanselle im Cicero Podcast Politik auf den Punkt. Die Wahl auf einen der 16 Richterstühle im Karlsruher Schlossbezirk hat durch die Causa Brosius-Gersdorf öffentliche Aufmerksamkeit erlangt wie wohl noch nie zuvor.

Die Professorinnen Brosius-Gersdorf und Kaufhold, die auf dem SPD-Ticket vom Bundestag in den zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts gewählt werden sollten, polarisieren, wie es die Republik noch nicht erlebt hat – dank der Sturheit von linken Protagonisten in der Republik wie Lars Klingbeil und Britta Hasselmann.

Ein dunkler Bereich der Macht

Die 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts werden bislang je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt, so bestimmt es § 5 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG). Die Richterwahlen im Bundestag wurden bis 2015 allein vom Richterwahlausschuss (bestehend aus zwölf Abgeordneten) durchgeführt, ohne dass das Plenum des Bundestages selbst über die Personalien abstimmen durfte.

Seit einer Änderung des BVerfGG im Jahr 2015 ist jedoch das Plenum des Bundestages für die Wahl zuständig, wobei der Wahlausschuss weiterhin die Kandidatenvorschläge macht. Im Richterwahlausschuss braucht ein Kandidat acht von zwölf Stimmen, um zur entscheidenden Wahl im Plenum gestellt zu werden (§ 6 Abs. 5 BVerfGG). Das Parlament wählt diese Vorschläge geheim und ohne Aussprache. Erneut bedarf es einer Zweidrittelmehrheit, um die Ernennungsurkunde aus den Händen des Bundespräsidenten entgegennehmen zu können.

Für die vom Bundesrat zu wählenden Richter gilt auch eine Zweidrittelmehrheit, wobei die Wahlvorschläge hier nicht von einem Richterwahlausschuss kommen, sondern in aller Regel von der Bundesregierung oder der Justizministerkonferenz. Häufig werden die Vorschläge in informellen Abstimmungen vorbereitet, um eine breite Unterstützung sicherzustellen.

Im Hinterzimmer ausgekungelt

Die „informellen Absprachen“ sollen ermöglichen, dass die Wahlen der Verfassungsrichter reibungslos und möglichst ohne öffentliches Aufsehen über die Bühne gehen. Deswegen suchen die Parlamentarier auch nach Konsenskandidaten, die in politische Konsenspakete passen. Nicht ganz abwegig ist die Idee, in der Causa Kaufhold und Brosius-Gersdorf könnte auch ein Absehen von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss über das Wirken von Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister eingeflochten worden sein.

Das wäre Kungelei in Höchstform, damit auch maximal von Transparenz und demokratischer Legitimation einer Richterwahl entfernt. Die politischen Akteure beschädigten und entwerteten damit auch das Richteramt am Bundesverfassungsgericht, mehr noch, als es die Personalie Stephan Harbarth bereits getan hat.

Selten Widerstand

Nur äußerst selten bildete sich Widerstand gegen Richterkandidaten, der in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Die SPD schlug 1993 Herta Däubler-Gmelin für das Amt der Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts vor. Ihre Kandidatur stieß jedoch auf starken Widerstand, insbesondere von der CDU/CSU. Kritiker bemängelten, dass ihre Examensergebnisse nicht den hohen Anforderungen für das Amt entsprächen, und es gab Vorbehalte wegen ihrer starken politischen Profilierung als SPD-Politikerin. Aufgrund der Kontroversen zog Däubler-Gmelin ihre Kandidatur zurück.

Ebenfalls von der SPD vorgeschlagen war der Rechtsprofessor Horst Dreier. Das sorgte 2008 für erhebliche Kontroversen. Dreier hatte sich in wissenschaftlichen Publikationen zur Menschenwürde und zum Schutz des ungeborenen Lebens geäußert, was auf starke Ablehnung stieß, insbesondere bei der Union und Teilen der Öffentlichkeit. Dreier wurde letztlich nicht gewählt, da die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag fehlte.

Ob Frauke Brosius-Gersdorf das Schicksal von Däubler-Gmelin oder von ihrem Doktorvater Dreier teilen wird, steht noch nicht fest. Der Bundestag wird nach der Sommerpause zu entscheiden haben.

„Im Namen des Volkes“

Die Gerichte sprechen ihre Urteile „im Namen des Volkes“. Die Formel, die nicht nur rechtlich, sondern auch symbolisch bedeutsam ist, hat ihren Ursprung in der Französischen Revolution (1789), als die Idee der Volkssouveränität aufkam. Statt im Namen eines Königs oder einer höheren Macht zu urteilen, wurde die Justiz als Ausdruck des Willens des Volkes etabliert. Auch Artikel 20 Abs. 2 GG betont die Volkssouveränität: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“

Sollte dann nicht der Souverän, das Staatsvolk oder Stimmvolk, auch bei der Besetzung der Richterposten am obersten Gericht mitzubestimmen haben? Das aktuelle Verfahren leidet an einer demokratischen Legitimationsschwäche, wie alle Vorgänge in der repräsentativen Demokratie. Je öfter die durch direkte Wahl erworbene Legitimation „abgeleitet“ wird, desto schwächer wird sie. Am Schwächsten war diese Legitimation bei der Wahl durch den Wahlausschuss alleine. Die Legitimation hat durch die Wahl im Parlament gewonnen, ist jedoch durch Kungeleien bemakelt, wie die aktuelle Diskussion zeigt.

Raus aus dem Dunkel – hin zum Licht

Das Verfahren der Richterwahl braucht eine Art „Lichteinbringung“. Raus aus den Hinterzimmern und Konsensabsprachen – Schluss mit geheimen Kungelrunden. Transparenz und Legitimität erreicht man durch öffentliche Debatte und Abstimmung.

Es sind 16 Richter und Richterinnen in das Bundesverfassungsgericht zu wählen, und es gibt in Deutschland 16 Bundesländer. Das Ende der Kungelei könnte dadurch eingeläutet werden, dass wir die Richterwahl zur Volkswahl machen. In jedem Bundesland wird ein Richter vom Stimmvolk gewählt. Dabei muss sich ein solcher Richterkandidat in seinem Bundesland auch kritischen Fragen stellen.

Es sollten mehrere Kandidaten sein, damit eine echte Auswahl stattfindet, und auch das Stimmvolk selbst soll geeignete Persönlichkeiten, die die Befähigung zum Richteramt haben, vorschlagen können.

Damit wird ein Richterkandidat symbolisch und faktisch „ins Licht gestellt“; für die von seinen Entscheidungen betroffenen Bürger und Institutionen ein erkenntnisreicher Vorgang, mit wem man es in dieser wichtigen Funktion zu tun haben wird.

Die Demokratie würde gewinnen und damit das Stimmvolk und das Ansehen des Gerichts. Nebenbei befreit diese Reform das System der Gewaltenteilung zusätzlich von dem Makel, dass die Verfassungsorgane Bundesrat und Bundestag sich bisher ihre Richter selbst wählen, die über ihre Handlungen und Gesetze zu urteilen haben.