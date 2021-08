Armin Laschet mag so uncharismatisch sein wie er will. Am Ende wird die Union die Nase vorne haben. Die Grünen werden auf Platz zwei landen, auch wenn sie zu entscheidenden Themen einer alternden Industrienation wenig zu sagen wissen. Die Sozialdemokraten werden wieder einmal ein schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl einfahren. Die Partei der Verstoßenen wird sich achtbar schlagen, auch wenn das keiner so kommentieren wird. Allein Christian Lindner wird sich als Sieger fühlen dürfen. Irgendwie so wird’s kommen. Wir wissen es alle.

Das birgt naturgemäß kaum Überraschungspotenzial und ist wenig dramatisch, auch wenn die Demoskopen in den nächsten Wochen versuchen werden, den Wahlkampf als spannender darzustellen als er ist. Es sei ihnen vergönnt. Jeder tut seinen Job.