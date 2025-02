Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Hugo Müller-Vogg

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

In diesem Winterwahlkampf ist vieles anders als in früheren Wahlkampagnen. Eine Veränderung ist allerdings gravierend und betrifft unser Parteiensystem. Die AfD liegt in allen Umfragen deutlich vor SPD und Grünen auf Platz zwei. Ob es einem gefällt oder nicht: Die AfD gehört inzwischen zu den sogenannten etablierten Parteien.

Ob die AfD 20, 22 oder noch mehr Prozent erhält, ist im Grunde sekundär. Alice Weidel wird nicht Kanzlerin und der von ihr sehr geschätzte Rechtsextremist Björn Höcke nicht Minister. Die AfD wird ebensowenig in einer Koalition mitregieren, weil keine der Parteien der breiten politischen Mitte – CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP – mit ihr koalieren will und wird. Die Kanzlerkandidatin der AfD wird im neuen Bundestag die Oppositionsführerin sein – als Vorsitzende der stärksten oppositionellen Fraktion.