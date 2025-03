Das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, war der politische Senkrechtstarter 2024. Mit aus dem Stand 6,2 Prozent bei den Europawahlen im Juni und fulminanten Ergebnissen bei den ostdeutschen Landtagswahlen sah alles nach einem sicheren Einzug in den 21. Deutschen Bundestag aus. Doch nach der Bundestagswahl und der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft sind das Projekt und seine Frontfrau aber schon im März 2025 am Ende. Das BSW scheitert an den 5 Prozent im Bund und verpasst mit nicht mal 2 Prozent den Einzug in die Hamburger Bürgerschaft kläglich.

Für mich ist die Analyse eindeutig: Tieferer Grund für das Scheitern ist nicht etwa die Regierungsbeteiligung in Thüringen und Brandenburg, sondern der eigentliche Grund liegt in der Inkonsequenz und Ängstlichkeit des Projekts und seiner Führungsperson Sahra Wagenknecht. Dabei fing es so vielversprechend an: Das BSW hatte basierend auf den oft brillanten Analysen seiner Frontfrau Sahra Wagenknecht über das politische Totalversagen der Bonn-Berliner-Republik einen inhaltlichen und strukturellen Neuanfang gewagt.