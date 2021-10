So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Redakteur bei Cicero und lebt in München.

Juliane Ried, Jahrgang 1982, ist CSU-Mitglied und Vorsitzende des Vereins Konservativer Aufbruch, der sich aus CSU-Mitgliedern zusammensetzt und für eine Erneuerung der Partei eintritt. Bis vor wenigen Monaten war der Verein Teil der Werteunion und trat nach der Wahl Max Ottes zum Vorsitzenden aus selbiger aus.

Frau Ried, wo waren Sie am frühen Abend des 26. September? Und was haben Sie gedacht, als über die Bildschirme flimmerten?

Ich war zu Hause, habe mich nebenbei um meine Kinder gekümmert und hatte Bild TV eingeschaltet. Gedacht habe ich: „Gott sei Dank reicht es nicht für Rot-Rot-Grün.“

Sie haben sich also primär darüber gefreut, dass die Linke so schlecht abgeschnitten hat?

Richtig. Der Linksrutsch, der zu befürchten war, ist glücklicherweise ausgeblieben. Trotzdem muss die Union der Sozialdemokratisierung der Politik endlich entgegenwirken und sich wieder stärker für mehr Markt, weniger Bürokratie sowie weniger Steuern und Abgaben einsetzen.

Ich war am Wahlabend bei der CSU in München. Als die ersten Prognosen kamen, wurde gejubelt, weil man immerhin über 30 Prozent gekommen ist. Ich nehme an, Ihnen war nicht zum Jubeln zumute?

Wenn man sich das schlechte Wahlergebnis der CSU ansieht, sieht man . Angefangen hat das bei der letzten Landtagswahl in Bayern …

… bei der die CSU so schlecht abschnitt, dass sie in eine Regierungskoalition mit den Freien Wählern gezwungen wurde.

Das setzte sich fort bis zu den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr und eben bis hin zu den Bundestagswahlen Ende September. In Bayern ist die AfD heute stabil bei zehn Prozent, die Freien Wähler sind stabil bei zehn Prozent, hinzu kommen natürlich die CSU und Kleinstparteien, die ein paar Prozent kriegen. Das bürgerliche Lager käme in Bayern sicher auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit, ist aber tief gespalten. Das treibt einem schon Sorgenfalten auf die Stirn.

Was sind denn die Gründe für diese Spaltung?