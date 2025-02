Mit dem Wahlkampf ist es ein bisschen so wie mit Karneval: alles ganz lustig, alles recht unterhaltsam. Aber nach einiger Zeit ist man auch froh, wenn der ganze Zauber zu Ende ist. Nach meinem Geschmack gilt das insbesondere für die direkten TV-Aufeinandertreffen der Spitzenkandidaten – ob im Duell (Olaf Scholz gegen Friedrich Merz), im „Quadrell“ (zuzüglich Alice Weidel und Robert Habeck) oder in allen möglichen anderen Konstellationen. Ich habe nicht alle Sendungen gesehen, aber immerhin die meisten. Und der Erkenntnisgewinn bleibt am Ende eher bescheiden. Was zum Teil an den Protagonisten liegt, zum Teil an den Formaten. Und nicht zuletzt auch an Gastgebern und ihren Fragen.

Inhaltlich hängengeblieben ist da recht wenig – zumindest, wenn ich nur mein Gedächtnis bemühe und keinen zweiten Blick auf den Protokollzettel werfe. Aus dem Stegreif würde ich also folgendes Resümee ziehen: Merz will auf gar keinen Fall irgendetwas mit der AfD zu tun haben. Scholz glaubt, man könne Merz in dieser Hinsicht nicht trauen, weil dieser im Bundestag jüngst das „Tor zur Hölle“ (Mützenich) zumindest ein Stückweit aufgemacht habe. Von Robert Habeck ist mir ehrlich gesagt fast gar nichts in Erinnerung geblieben bis auf die Tatsache, dass er bemüht den „vernünftigen Grünen“ gibt, den Atomausstieg als gelungenes Projekt rühmt und alle wirtschaftlichen Probleme auf externe Faktoren schiebt.