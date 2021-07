1. Maaßen ist ein Gescheiterter

Niemand wird die juristische Qualifikation des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten in Zweifeln ziehen, auch nicht seine sonstigen Fähigkeiten als ehemaliger Spitzenbeamter. Aber er ist eben nicht aus freien Stücken aus dem Staatsdienst in die Politik gewechselt. Er ist vielmehr an der Spitze einer Bundesbehörde gescheitert, weil er im Sommer 2018 nach schweren Ausschreitungen in Chemnitz die Authentizität eines Videos bezweifelte, die eine mutmaßliche Hetzjagd auf Ausländer zeigte. Belege für eine von ihm unterstellte Fälschung konnte er jedoch nicht vorlegen.