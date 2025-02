Es war der kürzeste Wahlkampf in der Geschichte der Bundesrepublik. Und dennoch war er eindeutig zu lang. Zumindest die letzten drei Wochen des politischen Schaulaufens zogen sich hin wie eine hundertmal gesehene Vorabendserie. Man kennt die Gesichter, man kennt ihre Phrasen, man kennt den Ausgang. Öder geht es kaum. Schuld an der monströsen Eintönigkeit, die dieser Wahlkampf verbreitete, waren allerdings nicht nur die Parteien und Kandidaten, sondern auch die Medien.

Muss es wirklich sein, eine Woche vor der Wahl quasi täglich ein Kandidatenduell zu veranstalten? Jahrzehnte lang gab es gar kein Duell – und im Nachhinein waren das selige Zeiten. Im Jahr 2002 meinte man dann, es sei irgendwie zeitgemäß, eine Art politisches Dschungelcamp zu veranstalten, um voyeuristisch dabei zuzuschauen, ob einer der Kandidaten den Faden verliert, sich peinlich verspricht oder ins Stottern gerät. Angela Merkel – gepriesen sei sie dafür – sorgte dann dafür, dass in den Folgewahlkämpfen nur ein TV-Duell stattfand.

Dafür gab es 2021 gleich drei sogenannte Trielle, deren intellektuelle und rhetorische Dürftigkeit angesichts der Kandidaten (Laschet, Scholz, Baerbock) keinen überraschen konnten. Doch offensichtlich fanden die Medienschaffenden hierzulande dieses Format so großartig, dass man in diesem Jahr eine wahre Duell-Orgie veranstaltete. Insgesamt traf man sich neun (!) Mal in unterschiedlichen Konstellationen bei unterschiedlichen Sendern oder Verlagen.

Die Werte sind wie festgenagelt

Wer hält sowas aus? Offensichtlich nur echte Masochisten. Denn trotz des Duellmarathons und entsprechend dröhnender medialer Begleitmusik veränderte sich in den Umfrageergebnissen – nichts. Seit November letzten Jahres sind die Werte der Parteien wie festgenagelt. Das spricht einerseits für die Medien- und Politikkompetenz der Zuschauer. Unterstreicht aber zugleich, wie überflüssig die Medienhysterie in den letzten Wochen war.

Zugleich spürt jeder, dass die Statik in den Wahlumfragen der letzten Wochen nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Schon die nächsten Wahlen könnten die Parteienlandschaft Deutschlands umpflügen. Der SPD droht der Abstieg in die zweite Liga. Die CDU ahnt angesichts der unbefriedigenden Wahlumfragen, dass ihr eine ähnliche Zukunft wie den Sozialdemokraten beschieden sein könnte. Und die Grünen sind zu einer Partei etablierter Spießer geworden. Man muss nur Robert Habeck mit Heidi Reichinnek vergleichen, um zu wissen, weshalb Letztere bei jungen Wählern reüssiert.

Gründe, die FDP nicht zu wählen, gibt es genug

Wirklich bedeutend bei der Wahl am Sonntag wird daher nur eine Frage sein: Schafft es die FDP in den Bundestag? Die Antwort auf diese Frage wird entscheidend sein für die Zukunft dieses Landes. Denn sie lautet mit anderen Worten: Schafft es die einzige Partei in Deutschland, die dezidiert für die Freiheit des Einzelnen eintritt, in das Parlament? Haben Staatsskepsis, Autonomie und Individualismus in diesem Land noch eine Chance? Oder versinkt Deutschland im Mief aus Vorschriften, Regelungen, Besserwissern, Moralaposteln und Weltverbesserern?

Dass eine Partei, die sich die Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat, in einem Land, das sich als freiheitlich bezeichnet, selbst unter günstigen Umständen von 90 Prozent der Bürger nicht gewählt wird, sagt mehr über Deutschland und den ewigen Untertan, als einem lieb sein kann. Es ist schlicht peinlich – auch wenn die verantwortliche Partei für diese Peinlichkeit mitunter selbst verantwortlich war. Potenziert wird diese deutsche Neigung zum Antiliberalismus durch eine Koalition hasenfüßiger Meinungsmacher, die in Redaktionsstuben, Verlagshäusern, NGOs, Kulturbetrieben und Stiftungen den Menschen einhämmern, nur Vorschriften, Regelungen und Grenzwerte könnten die Welt retten.

Die FDP hat sehr viel falsch gemacht in den letzten Jahren. Von den Sündenfällen schwarz-gelber Regierungen schlechthin, also dem Aussetzen der Wehrpflicht und dem Atomausstieg 2011, bis hin zu dem feigen Abstimmungsverhalten einiger FDP-Abgeordneter am 31. Januar. Gründe, die FDP nicht zu wählen, gibt es also genug. Aber wie formulierte es Peter Sloterdijk jüngst in einem Interview so schön: „Ein Parlament, aus dem eine Partei, deren zentrales Motiv die Freiheit ist, ganz verschwunden ist, wäre in meinen Augen keine glaubwürdige Verkörperung eines demokratischen Gemeinwesens mehr.“ Und man könnte ergänzen: insbesondere in stürmischen Zeiten.