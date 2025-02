Wir erleben eine Zäsur, die es eigentlich erfordert, einen Schritt zurückzutreten, um die ganze Dimension überhaupt erkennen zu können. Doch genau dafür ist jetzt keine Zeit. Denn alles verändert sich in Windeseile – mit dem heutigen Tag nicht nur in der Bundesrepublik selbst, sondern weit darüber hinaus. Besonders der sich in aller Deutlichkeit anbahnende Bruch der transatlantischen Beziehungen setzt alle alten Gewissheiten zurück auf null.