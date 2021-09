Inzwischen macht sich mancher Unionist in Berlin und München Gedanken darüber, ob man im Falle eines Falles nicht auch als Juniorpartner in einer (SPD, Union, FDP) oder mit „Kenia“ (SPD, CDU, Grüne) wenigstens halbwegs glücklich werden könnte. So würde das kein Politiker formulieren. In diesen Kreisen spricht man bei einer solchen Konstellation eher davon, man werde sich nicht der Verantwortung entziehen, das Land unter einem SPD-Kanzler Olaf Scholz mitzugestalten.