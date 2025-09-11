- Die Kritik an Julia Klöckner ist verfehlt
In einer Berliner Politlandschaft voller Profilierungsdefizite sticht eine Persönlichkeit hervor: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Mit klarer Haltung, sichtbarer Präsenz und einer authentischen Interpretation ihres Amtes verleiht sie dem Parlament neue Relevanz.
Nicht alle Protagonisten der neuen politischen Konstellation in Berlin konnten in den ersten Monaten überzeugen. Einigen fehlt es in der Koalition gar bis heute am nötigen Profil. Im Kontrast dazu steht die protokollarische Nummer zwei im Staate, die neue Präsidentin des deutschen Bundestages, Julia Klöckner. Bereits in den ersten Monaten ihrer Amtszeit hat sie Zeichen gesetzt und eine Aufmerksamkeit errungen, die dem Amt nicht nur gebührt, sondern dem Parlament in den Augen breiter, politischer wie unpolitischer, Kreise der Bevölkerung Visibilität und Relevanz verschafft.
Will man vollumfänglich die Verantwortungsdimension der Rolle des Bundestagspräsidenten im Sinne unserer Demokratie interpretieren, so ist sie eben nicht nur eine administrativ-formale Funktion im exekutiven Prozess des Parlamentarismus, sondern eine, die vielmehr auch in ihrer Bindungs- und menschlichen Erlebnisdimension für unsere parlamentarische Demokratie fruchtbar gemacht werden sollte. Die Rolle des Bundestagspräsidenten ist eben eine Repräsentanz sowohl der Lebendigkeit als auch der Autorität und Wertevermittlung repräsentativer Demokratie und damit über die administrativen Aufgaben im Bundestag hinaus durchaus als Bringschuld in breiter Dimension gegenüber der Bevölkerung zu verstehen.
