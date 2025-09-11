Julia Klöckner
Klöckner ist Klöckner, und das ist gut so / picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Das Amt der Bundestagspräsident braucht Authentizität Die Kritik an Julia Klöckner ist verfehlt

In einer Berliner Politlandschaft voller Profilierungsdefizite sticht eine Persönlichkeit hervor: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Mit klarer Haltung, sichtbarer Präsenz und einer authentischen Interpretation ihres Amtes verleiht sie dem Parlament neue Relevanz.

VON DIRK NOTHEIS am 12. September 2025 5 min

Autoreninfo

Dirk Notheis ist Mitherausgeber von Cicero und Gründer des Mittelstands­finanzierers Rantum Capital.

Nicht alle Protagonisten der neuen politischen Konstellation in Berlin konnten in den ersten Monaten überzeugen. Einigen fehlt es in der Koalition gar bis heute am nötigen Profil. Im Kontrast dazu steht die protokollarische Nummer zwei im Staate, die neue Präsidentin des deutschen Bundestages, Julia Klöckner. Bereits in den ersten Monaten ihrer Amtszeit hat sie Zeichen gesetzt und eine Aufmerksamkeit errungen, die dem Amt nicht nur gebührt, sondern dem Parlament in den Augen breiter, politischer wie unpolitischer, Kreise der Bevölkerung Visibilität und Relevanz verschafft. 

Will man vollumfänglich die Verantwortungsdimension der Rolle des Bundestagspräsidenten im Sinne unserer Demokratie interpretieren, so ist sie eben nicht nur eine administrativ-formale Funktion im exekutiven Prozess des Parlamentarismus, sondern eine, die vielmehr auch in ihrer Bindungs- und menschlichen Erlebnisdimension für unsere parlamentarische Demokratie fruchtbar gemacht werden sollte. Die Rolle des Bundestagspräsidenten ist eben eine Repräsentanz sowohl der Lebendigkeit als auch der Autorität und Wertevermittlung repräsentativer Demokratie und damit über die administrativen Aufgaben im Bundestag hinaus durchaus als Bringschuld in breiter Dimension gegenüber der Bevölkerung zu verstehen.

Ernst-Günther Konrad | Fr., 12. September 2025 - 11:59

Ja, es stimmt grundsätzlich, dass sie das Amt in einen gewissen neuen Glamour Schein versetzt. Sie ist optisch durchaus eine aparte Erscheinung und macht was her. Und jetzt, wo sie mit Pilawa turtelt, zusätzlich in den Schlagzeilen, erlangt sie eine noch breitere Bekanntheit und mit ihr auch das Amt. Und ja, ich habe nichts dagegen, dass dieses Amt mit aller vehementes respektvoll führt und eben nicht nur als Vorzeigeposition im Staat unausgefüllt läßt. Aber ich erwarte, trotz oder gerade wegen ihrer politischen Vita, dass sie das Amt neutral gegenüber auch der AFD ausfüllt. Sie soll niemand bevor- oder benachteiligen. Und genau das hat sie mehrfach schon getan. Sie ahndet kaum bösartige Zwischenrufe der etablierten Parteien ist aber schnell dabei, AFDler zu ermahnen oder wie unlängst Frau Dr. Weidel das Verlassen des Saales anzubieten. Nein, auch AFDler haben sich korrekt zu verhalten. Aber mehr Fingerspitzengefühl und Ausgeglichenheit auf allen Seiten wäre angebracht.

Wolfgang Borchardt | Fr., 12. September 2025 - 12:26

Ideologie nicht Recht, wenn Bekenntnisse sexueller Identität privater Natur sein sollen und nichts in staatlichen Institutionen zu suchen haben. Frau Klöckner ist hoch anzurechnen, dass sie noch bereit ist, für die Neutralität des Staates einzutreten. Die Rechte auch sexueller Minderheiten sind I'm GG geregelt. Solchen Bevölkerungsgruppen zu huldigen, kommt bei der Masse garnicht gut an, wenngleich sie das nie lautstark deutlich machen werden.

Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 12. September 2025 - 12:31

sehe, muss ich, vor jedweder inhaltlichen Befassung mit dem Text, Abbitte bei Frau Merkel leisten.
Ich hatte mich ab und an über ihre Blazer mokiert.
Das war ungehörig, wie ich jetzt feststellen kann.
Ich liebe die Farbe Gelb und vielleicht brachte Frau Merkel diese Farben für den Bundestag nach vorne.
Meine engstirnige Haltung resultierte vor allem daraus, dass mir über die Bandbreite und den Ernst der vielen Probleme die Freude an Farben in der Politik abhanden kam.
Ich wünsche unserer Politik, dass sie uns diese Freude wiedergeben kann, vielleicht auch in Form einer derart gestalteten neuen Flagge...

