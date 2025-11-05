- Cicero Podcast Politik: „Debatte wird sehr häufig mit Diffamierung verwechselt“
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) spricht im Cicero-Podcast Politik mit Chefredakteur Alexander Marguier über schwindende Meinungsfreiheit, zerstörte Debattenkultur und politisierte Kirchen. Außerdem nimmt sie Stellung zum von Friedrich Merz angestoßenen „Stadtbild“-Streit.
Ihre Nominierung im März dieses Jahres für das zweithöchste Staatsamt nach dem des Bundespräsidenten war eine Überraschung. Und als die Kandidatin der Unionsfraktion am 25. März schließlich gewählt wurde, geschah dies mit einem denkbar schwachen Ergebnis: Lediglich knapp 62 Prozent der Abgeordneten gaben ihr ihre Stimme, besonders aus der Opposition heraus warf man ihr vor, zu polarisieren.
Tatsächlich haben sich die Gemüter seit ihrem Amtsantritt kaum beruhigt. Robert Habeck, der frühere Wirtschaftsminister von den Grünen, sagte über sie im August bei seinem Ausscheiden aus dem Parlament: „Sie war noch nie in der Lage, Dinge zusammenzuführen“ – und attestierte ihr sogar „Unfähigkeit“, das Amt überparteilich auszuüben. Auch aus ihrer eigenen Partei, der CDU, gab es immer wieder kritische Töne.
Dabei betonte sie in ihrer Antrittsrede wörtlich: „Seien wir grundsätzlich bereit, dem anderen zuzuhören und seine Beweggründe verstehen zu wollen, auch wenn man sie vielleicht nicht teilt.“ Haben wir als Gesellschaft genau diese Bereitschaft verlernt? Ist das womöglich der Grund dafür, dass sich so viele an ihr reiben? Darüber und über viele andere Aspekte der politischen Kultur spricht Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in dieser Ausgabe des Cicero-Podcasts mit Chefredakteur Alexander Marguier.
Das Gespräch wurde am 4. November 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.
Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.
