- Dickste Bretter in einer verrückten Welt
Die Spitzen der schwarz-roten Bundesregierung haben über Entlastungen bei Energiepreisen und über Reformen beraten. Nun liegen erste Ergebnisse auf dem Tisch – und lassen bereits erahnen, dass noch viel diskutiert werden wird.
„Dieses war der erste Streich. Doch der zweite folgt sogleich“, heißt es in Wilhelm Buschs „Max und Moritz“. Das Zitat hat sich als Redewendung fest im deutschen Sprachgebrauch etabliert. Mehr als Drohung denn als frohe Botschaft, lässt sich anfügen. Als am Montagmorgen CSU-Chef Markus Söder auf eben diesen Satz rekurrierte – während er mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas (beide SPD) gemeinsam Ergebnisse eines Koalitionsausschusses vom Wochenende vorstellte –, sollte dies aber sehr wohl als frohe Botschaft gemeint sein.
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