Bundesregierung kämpft gegen hohe Energiepreise - Der Berg kreißte und gebar ein Mäuschen

Am Montag hat die Bundesregierung teure und ineffektive Maßnahmen zur Eindämmung der Preisentwicklung bei Benzin und Diesel vorgestellt. Noch problematischer als die Vorschläge selbst sind aber die zur Gegenfinanzierung.