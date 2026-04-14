- Der Berg kreißte und gebar ein Mäuschen
Am Montag hat die Bundesregierung teure und ineffektive Maßnahmen zur Eindämmung der Preisentwicklung bei Benzin und Diesel vorgestellt. Noch problematischer als die Vorschläge selbst sind aber die zur Gegenfinanzierung.
In der letzten Woche hatte Bundeskanzler Merz (CDU) noch angekündigt, mit kurzfristigen Maßnahmen zur Absenkung der Spritpreise sei nicht zu rechnen. Und falls es welche gebe, dann würden die „gezielt“ und „nicht mit der Gießkanne“ erfolgen. Nur vier Tage später war dann alles nicht mehr wahr.
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