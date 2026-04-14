Merz
Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem Weg zur Pressekonferenz / picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora

Bundesregierung kämpft gegen hohe Energiepreise Der Berg kreißte und gebar ein Mäuschen

Am Montag hat die Bundesregierung teure und ineffektive Maßnahmen zur Eindämmung der Preisentwicklung bei Benzin und Diesel vorgestellt. Noch problematischer als die Vorschläge selbst sind aber die zur Gegenfinanzierung.

VON MATHIAS BRODKORB am 14. April 2026 5 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

In der letzten Woche hatte Bundeskanzler Merz (CDU) noch angekündigt, mit kurzfristigen Maßnahmen zur Absenkung der Spritpreise sei nicht zu rechnen. Und falls es welche gebe, dann würden die „gezielt“ und „nicht mit der Gießkanne“ erfolgen. Nur vier Tage später war dann alles nicht mehr wahr. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Klaus Funke | Di., 14. April 2026 - 12:28

Da der Staat an den erhöhten Spritpreisen kräftig mitverdient und damit Hauhaltlöcher und Ausgabenwünsche befriedigt werden können, sind alle Maßnahmen gegen diese Erhöhungen nur Heuchelei und Augenauswischerei. Die Entlastung der Bevölkerung interessiert diese Bundesregierung genauso wenig wie die Nöte der Industrie oder des Handwerks. Man schaue in die Nachbarländer. Dort wird tatsächlich etwas für die Bevölkerung getan. Bei uns nicht. Es gibt nur einen Weg: Weg mit dieser Bundesregierung. Je eher, desto besser für uns alle. Jagt sie vom Hof, stellt sie vor Gericht, greift sie, wo ihr sie greifen könnt. Und mit ihr die Medien und die ganze Heuchelblase. Wir brauchen einen großen Knall. Einen Urknall. Aber das sind vergebliche Rufe. Nichts wird sich ändern. Wir machen genauso weiter - in den Untergang. Und das ist es, was ich mir wünsche: Den Untergang für diese Regierung und dieses Land. Am besten wären mittelalterliche Reaktionen. Aufs Rad mit Merz und CO - aber nicht aufs Fahrrad.

🤞😜 das liegt indes nicht an Ihnen, hochverehrter Herr Veit, sondern an den Verhältnissen. Denn Die Verhältnisse, die sind nicht so! sagte einst Bert Brecht.

hier beim Cicero alles gepostet haben...?

Also ich hätte mich nicht wieder so schnell hier auf die Bühne getraut, ohne Entschuldigung..., auch nicht als (renitenter) 'Mann des Wortes'..., auch nicht mit Bert Brecht und '🤞😜'.

>> Eine Klasse für sich...

PS: schließlich haben Sie das gesamte Forum hier als mittelmäßig dümmlich klassifiziert, von einigen wenigen Ausnahmen von Ihro Gnaden abgesehen... ... 🤔

Klaus Funke | Di., 14. April 2026 - 17:24

dass sich ganz sicher, selbstverständlich außer Ihnen, eine Menge Leute freuen werden, dass der Funke wieder da ist, gelle? 👌😉

Ich kann auch mit Ihnen hier leben... - aber weil wir gerade so offen hier reden: Ihre direkten Extrembeleidungen und persönlichen Herabwürdigungen gegen mich sollten Sie vielleicht zukünftig unterlassen..., das hat alles auch seine Grenzen... - und ist im Zweifelsfalle weil sehr gut dokumentiert auch justitiabel (bereits jetzt). Das ist kein Witz.

Also Klappe halten und wenn nicht, nur noch genehme Kommentare? Ja, Ja, so Meldeportale wirken schon und auch das Wissen im Hinterkopf, beobachtet zu werden. Voll demokratisch. Für Beleidigungen unter unbefriedigten Foristen könnte man ja auch einen unabhängigen Richter zu Rate ziehen, sozusagen eine Entscheidung Auge in Auge. Sie haben die Moralkarte gezogen, Sie im Kleinen, wie die Merzens, Baerbocks, Habecks im Großen. Sorry, aber die Moral ist mausetot, und nur die genannten (u.a.) Charakterlosen lassen sich dafür bezahlen. Ich habe Verständnis für jeden, der da die Contenance verliert.

Thomas Veit | Di., 14. April 2026 - 19:18

zudem noch wiederholt, haben nichts mit 'demokratisch' und auch nichts mit 'Meldeportal' o.ä. zu tun... Ich muss mich von niemandem hier als 'Loveley Motherfucker' oder 'Wicht' bezeichnen lassen - direkt persönlich angesprochen..., und ich bin auch nicht des Herrn Funkes 'Freundchen', der 'jetzt mal herzuhören hat'... ...

Informieren Sie sich ehe Sie hier unqualifizierte Stellungnahmen mit völlig unsinniger und konstruierter politischer Einfärbung abgeben.

Sie schreiben Unsinn, das hat nichts mit 'die Contenance verlieren' zu tun, wenn es wiederholt! an einen Foristen persönlich gerichtet ist. Oder möchten Sie so angesprochen werden...?

Ein bisschen 'Netiquette' und die persönliche Achtung des Gegenüber setze ich hier bei Cicero einfach mal voraus... -- Oh weh?

Thomas Veit | Di., 14. April 2026 - 19:29

Meinungsäußerung bzw. deren Einschränkung hat das worum es hier geht überhaupt nichts zu tun, und das weiß der hoch geschätzte Herr Funke auch ganz genau... ... Das worum es hier geht ging wiederholt rein ins persönliche, und zwar massiv unsachlich.

Hans Jürgen Wienroth | Di., 14. April 2026 - 13:05

Zitat: „Das liegt daran, dass der Staat pleite ist. Er kann auf keinen Cent mehr verzichten.“

Wie soll das auch anders sein, wenn, wie Roland Tichy letzte Woche bei Talk im Hangar 7 sagte, „der Staat“ die 250.000 verloren gegangenen Industriearbeitsplätze im eigenen Bereich kompensiert, also in gleicher Höhe mehr Arbeitsplätze schafft?

Ansonsten sollte doch bekannt sein, dass man den Worten des Herrn Merz nur bedingt vertrauen kann, zumindest so lange nicht, bis Herr Klingbeil und Frau Bas zugestimmt haben.

Achim Koester | Di., 14. April 2026 - 13:11

1.000 € an seine AN auszuzahlen? Die Firmen ächzen fast alle unter der immensen Abgabenlast und den extremen Energiekosten. Wahrscheinlich hat Merz damit die Beamten und Sozialhilfeempfänger gemeint, denen die SPD das Geld mit vollen Händen hinterherschmeißt.

Also gemeint lieber Herr Koester! Die Beamten vielleicht, jedoch die von Ihnen angesprochenen Hilfeempfänger machen nämlich selten bis gar keine Überstunden. Nix verstehen? Hab` ich erst auch nicht;) Bis ich heute in der Früh im TV die geniale Idee lt. Herrn Linnemanns zu den 1000 Euronen, die dahinter steckt erfuhr. Denn so sein überschwängliches Urteil, könnten die Arbeitgeber sozusagen am Staat und FA vorbei erbrachte Überstunden und somit die Mehrleistung ihrer Arbeiter o. Angestellten honorieren. Und dies für ein ganzes Jahr, anstatt nur den 8 Wochen Peanuts an der Zapfsäule. Also ehrlich, welcher Boss kann da denn dazu noch nein sagen Herr Koester;)? MfG

Lisa Werle | Di., 14. April 2026 - 13:47

Man weiß gar nicht mehr, was man zu diesem Regierungsirrsinn sagen soll.
Das ist ALLES nur noch verantwortungslos und ineffektiv obendrein. Merz spielt Brummkreisel und überholt sich ständig selbst. Zu Bas und Klingbeil schweige ich lieber – wäre nicht zitierbar. In der Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten ist auch die sinngemäße Aussage von Merz, man müsse nun ‚die Fehler der Vorgängerregierungen ausbaden‘ – also die der SPD-/CDU-Regierungen. Wer dachte bzw. hoffte, dass es nach Merkel und Ampel nicht mehr schlimmer kommen könnte. Diese Truppe toppt alles.

Heidemarie Heim | Di., 14. April 2026 - 14:37

Kann gar nie nicht sein verehrter Herr Brodkorb! Wir haben doch "Sondervermögen" ohne Ende.
Und was ist eigentlich mit unseren über 3000 Tönnchen Goldreserven, die in der ganzen Weltgeschichte rumfliegen. Letztens hatte Gold historische Höchstwerte. Da hätte man doch mal eine oder zwei Tonnen ins Pfandhaus bringen können oder zum Kauf anbieten um kurzfristig wieder flüssig zu sein;)Quatsch? Natürlich! Denn falls man wie ich keine Vorstellung davon hat was ein Regierungshaushalt von 1 Billion im Jahr bedeutet, aber trotzdem der Pleitegeier über uns seine Kreise zieht und Ausschau nach seinem nächsten Opfer zum rupfen hält, dem kommen die weltweit zweitgrößten Goldreserven, wie gesagt 3352 Tonnen (2026) der BRD mit einem geschätzten Wert um die 300 Milliarden plötzlich irgendwie verhältnismäßig "peanutartig" ;) vor. "Fränkfurt. We have a problem!" MfG

Statt den Goldschatz anzugreifen könnte man
- erst einmal die Kriegsunterstützung für die Ukraine abzuschaffen, da
Selenskyj‘ s Krieg nicht der unsrige ist.
- die Gelder für alle politischen Vorfeldorganisationen streichen
- kein Bargeld an Asylbewerber, Unterkunft in Sammelunterküften, inkl. Vollverpfelung und nichts mehr.
- die Integration der Brügergeldempfänger in den Arbeitsmarkt ist vorrangig zu betreiben
,- Rückabwicklung von 80% der Subventionen und dem Markt wieder Bedeutung geben,
- Beamtentum bis auf Justiz Richter & Staatsanwälte , Polizei & Berufsfeuerwehren sofort abschaffen Gehälter um 15 % streichen und die Staatsquote der Beschäftigten von derzeit rd. 52 % binnen 4 Jahren auf 40% senken.
Soll ich weiter fortfahren liebe Frau Heim ? Mir fiele da noch „einiges“ ein …..
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Wie Sie und andere hier wissen lieber Herr Frank liegen wir was die Ukraine betrifft über kreuz. Was zum Grossteil auf persönlichen Gründen fußt und meinem vielleicht seit Kindheit nicht weiter entwickelten oder auf
heutigen Gegebenheiten nicht angepassten Starrsinn für Gerechtigkeit gründet. Aber ansonsten lasse ich mich gern auf jede Diskussion ein oder bin offen für Anregungen bis hin zu Belehrungen aller Art;). Ich hoffe Sie können damit leben und kündigen mir nicht die Freundschaft lieber Herr Frank?
Wie gesagt bin ich in den darauf folgenden Punkten bei Ihnen und bereit mich dafür von anderer Seite mit Narrativen wie menschenverachtend, antiislamisch,rassistisch und was den gutmenschlichen wahren Demokraten noch dazu einfällt an Charakterschwächen beschimpfen und diskreditieren zu lassen. Natürlich habe auch ich da meine Belastungsgrenze, die man um es etwas diplomatischer auszudrücken, besser nicht einer Vollauslastung unterzieht;-). Bis bald und LG aus RLP

soistes | Di., 14. April 2026 - 16:52

Da tritt die neue ETS II Besteuerung auf Bundesebene in Kraft. Das wird ein Freudenfest für alle Autofahrer werden. + 45 Cent aufwärts

Am meisten freut sich dann natürlich die Umwelt, äh die formidablen "Armageddon Herrschaften" die dann sämtliche Subventionen aus Ihren Haushalten auslagern können. Ist das nicht ein freudiger Anlass, dafür heute schon mal eine dafür zu rauchen? Auf geht´s

Es wird Zeit für die 4,8 % bei der nächsten Wahlen. Je mehr desto besser & je schneller auch.

Ein neues Allzeithoch für Wolfgang Kubicki & Martin Hagen von 48 %.

Hoffen wir das die verfestigte einfachste Intelligenz sich dann sehr schnell aus diesem Land verabschiedet um in anderen Länder anderweitig "Entwicklungshilfe" leistet. Wohl bekomm´s unserem Kontinent.

Kuba wäre für diese Herrschaften eine tolle Möglichkeit. Die suchen hier dringend "Support" & "Dollars"

Wolfgang Borchardt | Di., 14. April 2026 - 16:56

und schnelle Anzeiger. Dagegen kann man angehen, aber Gas und Strom kommen später nach.

soistes | Di., 14. April 2026 - 17:26

und wenn man ganz fest dran glaubt, wird es vielleicht was. Bullshit das wird......auch für den sensiblen Glauben. Ganz nach dem Motto: Mein Bac, nein Bac. Bac ist für uns alle da. Glauben macht Kinder froh & Erwachsene eben so.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.