Merkel und Merz
Vom Kritiker zum Wiedergänger: Friedrich Merz überreicht Angela Merkel Blumen zu ihrem 70. Geburtstag am 17. Juli 2024 / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Bundesregierung Die Re-Merkelisierung der Merz-CDU

In einer Koalition kommt es für die Partner darauf an, Kompromisse einzugehen, ohne dass das eigene Profil kaum noch zu erkennen ist. Unter Angela Merkel ist das der CDU nicht gelungen. Aber Friedrich Merz kommt der SPD mehr entgegen, als der CDU guttut.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 29. Januar 2026 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Zur Artikelübersicht

Lassen wir einmal beiseite, was Friedrich Merz im Wahlkampf alles gesagt hat. Wahlkämpfer versprechen stets mehr, als sie halten können, weil sie zwangsläufig die Vorstellungen ihrer Partei präsentieren – ohne Rücksicht auf den oder die unvermeidlichen Koalitionspartner. Dass „CDU pur“ nicht kommen würde, konnte jeder halbwegs informierte Wähler wissen.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Achim Koester | Do., 29. Januar 2026 - 13:04

Sie haben es richtig erkannt: ohne dass das eigene Profil noch zu erkennen ist. Genau dafür verachte ich Friedrich Merz, er ist nur noch eine Marionette der SPD, ich wage mir kaum auszumalen, wie das erst mit den Grünen ausgesehen hätte.

Urban Will | Do., 29. Januar 2026 - 13:16

nicht mehr sehen oder gar lesen. Schon die ersten beiden Sätze sind die reinste Verhöhnung all derer, die sich von Merz etwas erhofften. Es geht nicht um einzelne Wahlversprechen, die man koalitionsbedingt vielleicht mal brechen muss. Es geht um ein fundamentale Wahllügen, deren Eintritt Merz schon vor der Wahl klar war. Sein Kotau vor den Linksgrünen schon im Wahlkampf war ja überdeutlich.
Es wäre eh die kürzere Variante in Bezug auf alle Wahlversprechen dieses Mannes, auf das einzugehen, was er eingehalten hat. Ich erkenne: Null. Absolut nichts.
Wer heute nun die „fulminanten“ Aussagen dieses Kanzlers in Bezug zu den Taten, bzw. deren outcome stellt, kann nur feststellen: Merz hat ein psychisches Problem. Dieser Mann lebt in einer anderen Welt. Das ist tragisch, aber extrem gefährlich, weil es sich nun mal um den Regierungschef handelt.
Merz muss ganz schnell weg, er ist eine große Gefahr für dieses Land. Gegen ihn war Merkel noch eine „Wohltat“. Und das soll was heißen.

Hans | Do., 29. Januar 2026 - 13:35

Kompromisse sind bei einer „alternativlosen Politik“ nicht nötig, man zieht voll durch. Wenn sich Dinge politisch nicht durchsetzen lassen (weil man um Mehrheiten fürchtet), dann helfen die Gerichte aus.
Das ist „unsere(lieberale?) Demokratie.

Klaus Funke | Do., 29. Januar 2026 - 13:39

Irgendwie scheint sie doch noch Einfluss und Macht zu haben - die Altkanzlerin. Gegen sie scheint man in Deutschland nicht regieren zu können. Und solche Rochaden wie in Magdeburg tragen irgendwie ihren Stempel. Trotzdem ist sie hoffnungslos von gestern. Freilich, sie stemmt sich gegen diesen Vorwurf, hält sich tatsächlich für alternativlos. Vielleicht glaubt sie auch, dass man sie, wie man es im Alten Rom mit den abgesetzten Kaisern machte, noch einmal zurückholen könnte. Möglich ist alles, auch sowas. Wenn der CDU das letzte Fell fortgeschwommen ist, könnte man sich vielleicht doch auf die "schwarze Witwe" aus der Uckermark zurückbesinnen - so denkt Merkel und womöglich auch der smarte Daniel aus SH, der sich dann Chancen als Staatskanzleichef ausrechnet. Schlimme Zeiten, was?! Oder kommen noch schlimmere?

Klaus Funke | Do., 29. Januar 2026 - 13:40

Irgendwie scheint sie doch noch Einfluss und Macht zu haben - die Altkanzlerin. Gegen sie scheint man in Deutschland nicht regieren zu können. Und solche Rochaden wie in Magdeburg tragen irgendwie ihren Stempel. Trotzdem ist sie hoffnungslos von gestern. Freilich, sie stemmt sich gegen diesen Vorwurf, hält sich tatsächlich für alternativlos. Vielleicht glaubt sie auch, dass man sie, wie man es im Alten Rom mit den abgesetzten Kaisern machte, noch einmal zurückholen könnte. Möglich ist alles, auch sowas. Wenn der CDU das letzte Fell fortgeschwommen ist, könnte man sich vielleicht doch auf die "schwarze Witwe" aus der Uckermark zurückbesinnen - so denkt Merkel und womöglich auch der smarte Daniel aus SH, der sich dann Chancen als Staatskanzleichef ausrechnet. Schlimme Zeiten, was?! Oder kommen noch schlimmere?

Karl-Heinz Weiß | Do., 29. Januar 2026 - 14:02

Man muss hinter den Umarmungsgesten des Kanzlers gegenüber Barbel Bas schon eine sehr ausgeklügelte Strategie vermuten, um darin einen Sinn zu erkennen. Nur: die traut dem 18-Jahre-Politik-Aussteiger kaum jemand zu. Sämtliche Problemlagen in Kommissionen zu verschieben, das war schon vor seiner "Pause" politischer Standard.
Und eine ehemals Verbündete setzte bei einem wichtigen Thema mit "Lifestyle" den völlig falschen Ton. Einzige Lichtblicke für ihn: Daniel Günther hat sich mit seinem politischen (G)Lanz-Auftritt ins Nirvana geschossen und MP Wüst demaskierte unfreiwillig die Unfähigkeit der von ihm hochgelobten Grünen.

IngoFrank | Do., 29. Januar 2026 - 14:16

Das hieße, wenn ich Sie richtig verstehe, das Zugehen der Merkel CDU auf SPD & grüner Sekte war „Weniger“, d.h hat der CDU keinen Schaden zugeführt ? Nun ja, wenn ihnen 25% die Laschet gegen Scholz holte genug sind und jetzt Merz genau so steht und die AfD der Union den Rang ablädt, ist alles in bester Ordnung……
Der Härtetest für die CDU wird Sachsen Angalt, für die SPD wird’s Mecklenburg Vorpommern. Die 1% Verlust auf 39% in SA können Sie getrost in den Skat drücken Erst will ich sehen das es dort zu einer Allparteienkoalition reicht ……
Der Herr Dr. mett aus Thüringen wird wohl dahin auch ausstrahlen ……😃
Und das der Außenkanzler keine weiteren Böcke bis zum Herbst schießt ebenso wie die SPD Antifa, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Schaun wir auf die Wirtschaft und Energiepolitik bis die ersten Steuererhöhungen kommen. ……Es weiß zum heutigen Tag sowieso niemand, wann das Karteinhaus aus Union & SPD zusammenfällt.
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik
M

Eselsbrücke | Do., 29. Januar 2026 - 14:17

"Lassen wir einmal beiseite, was Friedrich Merz im Wahlkampf alles gesagt hat. Wahlkämpfer versprechen stets mehr, als sie halten können, weil..."
Allein schon diese Einleitung sagt mehr über HMV aus, als ihm lieb ist. Um die eigene Meinung als richtig darstehen zu lassen, wird gleich am Anfang eine Randbedingung definiert, die Wesentliches über Merz, sein Verantwortungsgefühl und Selbstwahrnehmung einfach unter den Tisch kehrt.
Mit der gleichen Argumentation kann ich auch behaupten, dass Kühe fliegen können, wenn man außer Acht lässt, dass sie keine Flügel haben.
Also m.E. macht es sich hMV hier etwas zu leicht. Aber das ist ja auch ein Trend in seinen letzten Kommentaren.

Rainer Mrochen | Do., 29. Januar 2026 - 14:22

Habe mir heute mal die Regierungserklärung des Kanzlers angehört und angesehen. Was ich geboten bekam war das Geschwätz eines Realitätsverweigerers der unterschwellig, pathetisch als Phrasen dreschende "Lachnummer" irrationaler Ideen durchgeht. Der begeht sogar Selbstverrat (bewusst oder unbewusst) um der Macht willen. In Koalition mit der SPD eine derartig, in ihren Zielen völlig unrealistische Regierungserklärung zu liefern ist Verhöhnung und Beleidigung des Souveräns zugleich. In dieser Koalition verliert Deutschland weitere Jahre der notwendigen Zukunftsausrichtung.
Danach war Alice Weidel dran; besser hätte man auf diesen Regierungsaffront nicht antworten können!!

Angelika Sehnert | Do., 29. Januar 2026 - 14:39

Wir Bürger müssen uns davon verabschieden, dass es dieser Regierung noch gelingen wird, die tiefgreifenden, existenzbedrohenden Strukturschwächen des Landes in Angriff zu nehmen. Längst hätte eine radikale Umkehr in der Energiepolitik hergemusst, aber die CDU betet das das Gelübde der Grünen und SPD nach, dass wir verpflichtet seien, das Klima zu retten, koste es, was es wolle. Wir laufen gerade in eine Gasmangellage, weil wegen der Kälte - wo bleibt denn die Klimaerwärmung, wenn man sie bräuchte?- so viel Gas verstromt wird wie nie. Denn wir haben eben keine Atom- und kaum noch Kohlekraftwerke. Merz und Reiche haben noch nicht einmal vermocht, den Grünen Chef der Bundesnetzagentur zu ersetzen, in dessen Verantwortung die Gasspeicher fallen.
Es ist ein bitterer Witz, dass die dringend notwendige Digitalisierung ausgerechnet im Sozialbereich in Angriff genommen wird, mit dem Ziel, Sozialleistungen noch leichter zu erreichbar zu machen. Von Einsparung ist schon gar nicht mehr die Rede.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.