Bundesregierung - Die Re-Merkelisierung der Merz-CDU

In einer Koalition kommt es für die Partner darauf an, Kompromisse einzugehen, ohne dass das eigene Profil kaum noch zu erkennen ist. Unter Angela Merkel ist das der CDU nicht gelungen. Aber Friedrich Merz kommt der SPD mehr entgegen, als der CDU guttut.