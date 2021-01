So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Dieses Weihnachten haben wir im Kreise der Familie Glückskekse geknackt. Auf dem Zettelchen, das bei mir rausfiel, stand in vier Sprachen: „Nach jedem Tunnel kommt ein Licht, auch wenn er noch so lang ist.“

Es ist natürlich reiner Zufall, dass dieser Satz nicht nur aus meinem Glückskeks flatterte, sondern auch die zentrale Corona-Botschaft der diesjährigen Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten bildete. Und dann wiederum: So reiner Zufall auch wieder nicht. Denn seit Frank-Walter Steinmeier Hausherr im Schloss Bellevue ist, hören sich seine Reden so an, als habe man einen riesigen Haufen Glückskekse zerbröselt und die Zettelchen hinterher aneinandergeklebt wie die Schriftstellerin Herta Müller ihre Collagen aus Broschürenschnipseln.

Ein Bundespräsident ist kein Alleinunterhalter

Damit wir uns verstehen: Ein Bundespräsident ist kein Alleinunterhalter, kein Kabarettist und kein Oppositionspolitiker. Er ist der oberste Notar unserer Nation. Hinter seinen Worten müssen sich möglichst viele Menschen versammeln können. Er hat eine einigende und keine aufrührende Rolle. Er ist für uns und unsere Demokratie, was den Briten ihre Queen ist. Eine Instanz jenseits aller parteipolitischen Scharmützel. Dafür ist Steinmeier als früherer Kanzleramtschef und Außenminister ideal vorgeprägt und auch von seinem ausgleichenden Naturell her gut geeignet.

Aber muss das zu solchen Reden führen? Steinmeier formuliert treffsicher stets nicht nur das jeweils Naheliegende, sondern das Nächstliegende. Man hat, wenn er in gleichförmiger Modulation vorträgt, förmlich die Abteilungen im Präsidialamt vor Augen, wie sie den Texten auch noch jede noch so kleine Ecke und Kante abgeschlagen haben, bis diese Ansammlung aus gut gemeinten Allgemeinplätzen übrig geblieben ist.