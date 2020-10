So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Der Kollege Stephan-Andreas Casdorff, Herausgeber des Berliner Tagesspiegel, ist einer der erfahrensten politischen Beobachter in der deutschen Presselandschaft. Sein ewig jungenhaftes Gesicht täuscht darüber hinweg, dass er als Korrespondent der Stuttgarter Zeitung auch noch die Ausläufer der Bonner Republik aktiv und vor Ort miterlebt hat.

Er hat also den historischen Überblick und kann pointiert formulieren, setzt seine rhetorischen Waffen aber dosiert ein und hat grundsätzlich Respekt vor den Institutionen dieses Staates. Bei ihm kann man also davon ausgehen, dass er nicht mal eben einen gegen den Bundespräsidenten raushaut wie irgendein Wutbürger.

„Groß nur in der Enttäuschung“

Deshalb hat es eine besondere Dimension, wenn sich Casdorff die Rede von Frank-Walter Steinmeier zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit unter der Überschrift „Was für eine Rede“ vornimmt und mit dem Skalpell zerlegt.

Kein Bundespräsident habe je so viele Redenschreiber wie der amtierende gehabt, hebt Casdorff seinen Verriss an. „Und doch war seine Rede missglückt; denn sie war groß nur in der Enttäuschung, die sie hinterließ.“

Öde und betonungsfrei

Das beginne schon mit sachlichen Fehlern. So sei von Friedensabkommen mit Warschau und Moskau die Rede gewesen. Es habe sich aber um Verträge gehandelt, denn Friedensabkommen hätten unweigerlich „Reparationsleistungen zur Folge gehabt, die unter allen Umständen vermieden werden sollten und mussten. Es waren vielmehr Gewaltverzichtsabkommen, und die waren umstritten genug.“ Die Lektüre des sogenannten Bahr-Papiers, benannt nach Willy Brandts Berater Egon Bahr, hätte schon gereicht, das im Blick zu haben. „Im Präsidialamt sollte es den einen oder anderen geben, der das weiß.“

Casdorff vermisste in den obendrein nach Augenzeugenaussagen öde und betonungsfrei vorgelesenen Worten einen Hinweis auf die 2+4–Verhandlungen, an deren Ende erst das völkerrechtliche Festschreiben der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze möglich wurde.

Kein Wort über Kohl

Die Schmerzen des Autors gehen weiter: „Wir Deutsche feiern 30 Jahre Einheit – und der sozialdemokratische Bundespräsident verliert kein Wort, nicht ein einziges, über Helmut Kohl, den Kanzler der Einheit. Weil er was war? Christdemokrat?“ Man müsse Kohl nicht mögen, weiß Gott nicht, um dennoch seinen Beitrag (übrigens damit verbunden: zur europäischen Einigung) und seinen unbestreitbaren geschichtlichen Rang anzuerkennen. Und aus diesem Anlass, wie es sich gehört, zu würdigen. Michail Gorbatschow sei genannt worden.

Der Blick auf die Bürgerrechtler hält Casdorff zwar für richtig, aber ohne Blick nach vorn für zu sehr rückwärtsgewandt.

Sein Fazit: „Kein Richard von Weizsäcker, kein Johannes Rau hätte eine solche Rede gehalten wie der Bundespräsident, der in diesem geschichtsmächtigen Jahr die Ehre hatte, für uns Deutsche zu sprechen.“

Den Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff finden Sie hier.