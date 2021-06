Es war eine perfekt orchestrierte Show, wie sie auf einem normalen Parteitag mit Tausenden Teilnehmern und vielen Hinterzimmer-Deals gar nicht möglich gewesen wäre. Die schöne neue digitale Welt hat eben ihre Vorzüge. Da kann kein böser Zwischenruf aus der Tiefe des Raumes kommen, kein grummelnder Delegierter plötzlich ein Plakat in die Höhe halten, um seinen Missmut zu artikulieren. Nein, digital läuft das alles harmonisch ab: die Hauptakteure idyllisch in einem künstlich angelegten Garten mit Sommerblumen platziert, die Pausen von zwei professionellen Moderatoren gefällig plaudernd überbrückt. So schön kann eine Parteitagsshow sein, wenn die Regie klappt. Bei den Grünen war das der Fall – jedenfalls fast.