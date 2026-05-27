- Eine Personalie macht noch kein Profil
Bei ihrem Bundesparteitag am Wochenende wird die FDP wohl Wolfgang Kubicki zum neuen Parteichef wählen. Die schlechte Nachricht aus ihrer Sicht: Eine Personalie macht noch kein Profil. Die gute Nachricht aber lautet: Was es dafür braucht, steckt schon in „Freie Demokraten“ drin.
„Freiheit“ ist diskussionswürdig. Nicht dahingehend, ob Freiheit gut oder schlecht ist – jedenfalls nicht in aufgeklärten Gesellschaften. Sondern dahingehend, was unter „Freiheit“ konkret verstanden wird; was das also für die Praxis, sprich: das Zusammenleben in einer Gesellschaft, bedeutet. Die zentrale Frage lautet: Wenn von „Freiheit“ die Rede ist – welche Freiheit ist gemeint? Was bedeutet es konkret, frei zu sein?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.