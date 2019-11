Sie müsse, so hieß es hier gestern im Vorblick auf den CDU-Parteitag, in Leipzig die zweite Rede ihres Lebens halten. Einen Tag später kann man sagen: Es ist ihr gelungen. Die zuletzt schwer angeschlagene Vorsitzende hat sich mit kämpferischen, nach vorne gerichteten Worten vor die Delegierten gestellt. Und nach einer mehr als einstündigen Rede schließlich standing ovations bekommen. Die Partei (zumindest deren in Leipzig anwesenden Vertreter) hat sich geschlossen hinter Annegret Kramp-Karrenbauer versammelt; die Führungskrise der Union scheint aufs erste gelöst. AKK geht gestärkt von diesem Parteitag nach Hause. Sie muss den Aufwind jetzt aber dazu nutzen, um auch dauerhaft an Flughöhe zu gewinnen. Es wäre falsch, sie da zu unterschätzen.

Der Showdown mit Friedrich Merz blieb aus; er selbst war es, der AKK ausdrücklich seine Anerkennung zollte. Frisch, mutig und zukunftsgewandt nannte er die Rede seiner Vorsitzenden, beteuerte ihr gegenüber seine Loyalität. Und wiederholte sein Angebot an die Partei: „Wenn Sie wollen, dass ich dabei bin, bin ich dabei!“ Es gehe ihm nicht um seine Person. Natürlich machte Merz, der nach AKK als sechster ans Mikrofon trat, deutlich, dass er der überlegene Redner ist – vielleicht sogar der beste Redner seiner Partei.

