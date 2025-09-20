Bundesministerin Prien kündigt Kurswechsel an - Weniger Kohle im „Kampf gegen Rechts“

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) kündigt Kürzungen bei der „Demokratieförderung“ an, die Projekte mit fragwürdigem Verfassungs-Verständnis treffen sollen. Kritiker sprechen von Stimmungsmache. Doch Prien hat recht: Der Staat sollte nicht seine eigenen Gegner finanzieren.