- Weniger Kohle im „Kampf gegen Rechts“
Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) kündigt Kürzungen bei der „Demokratieförderung“ an, die Projekte mit fragwürdigem Verfassungs-Verständnis treffen sollen. Kritiker sprechen von Stimmungsmache. Doch Prien hat recht: Der Staat sollte nicht seine eigenen Gegner finanzieren.
Was politische Vernunft nicht vermag, bewirkt die Haushaltskrise. Obwohl die Staatsschulden historische Höchststände erreichen, langt das Geld noch immer nicht. Allein für die nächsten Jahre klafft im Bundeshaushalt eine Deckungslücke von über 170 Mrd. Euro. Also muss trotzdem gespart werden, auch im „Kampf gegen Rechts“.
Das jedenfalls kündigte dieser Woche Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) in einem Interview mit der Welt an: „Der Sparzwang ist angesichts der Haushaltslage nun einmal da, und davon wird auch die Demokratieförderung betroffen sein.“ Die Kürzungen sollten allerdings nicht sonderlich schwer ausfallen. Man könnte einfach das Geld streichen, das ohnehin nicht benötigt wird, und darauf verzichten, noch weiteres Geld bereitzustellen.
