Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen) hat ein handfestes Problem: Aus einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss sind Chatprotokolle aus der Nacht des 15. Juli 2021 an die Presse durchgestochen worden. In dieser Nacht trat die Ahr über die Ufer, und mehr als 130 Menschen mussten in einer der größten Flutkatastrophen der Republik ihr Leben lassen. Und Anne Spiegel war zu diesem Zeitpunkt Umweltministerin des Landes Rheinland-Pfalz.

Der Inhalt der Chats? Als den Beteiligten langsam dämmerte, dass die Flut doch nicht so „harmlos“ ausfallen würde wie anfangs vermutet, machte sich der Stab um Landesministerin Spiegel auch Sorgen um das Image der eigenen Chefin. Ihr Pressesprecher arbeitete sofort an Ideen, wie er seine Ministerin öffentlich präsentieren könnte: zum Beispiel durch ihre demonstrative Anwesenheit bei „Reparaturarbeiten“ oder Vororttermine mit Journalisten. Es dürfe aber auf keinen Fall „nach politischer Instrumentalisierung aussehen“, schreibt er um 8.07 Uhr morgens an Anne Spiegel. Sie zeigt sich einverstanden.