Das war mal ein Auftritt! Wer glaubte, der Bundeskanzler wäre durch die vielen politischen Misslichkeiten der vergangenen Tage und Wochen in die Resignation getrieben worden, erlebte an diesem Dienstag einen maximal kämpferischen Friedrich Merz. Es war ein regelrechter Befreiungsschlag, zu dem er da auf der Bühne im Berliner Congress Center beim Deutschen Arbeitgebertag ansetzte: deutlich in der Sache, sich sämtlicher Schwierigkeiten des Landes bewusst, in historischer Verantwortung stehend, in klarer Kenntnis der eigenen Verpflichtung.

Friedrich Merz lieferte gewissermaßen seine persönliche Zeitenwende-Rede ab – wobei er über diesen von seinem Amtsvorgänger geprägten Begriff sogar noch einen deutlichen Schritt hinausging: von einem „tiefen Epochenbruch“ sprach Merz. Die Deutschen seien Zeitzeugen einer „tektonischen Verschiebung“ der ökonomischen und politischen Machtzentren auf der Welt. Darauf müsse man reagieren, und zwar nicht nur mit Worten.

„Maschinenraum der deutschen Wirtschaft“

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hatte den Kanzler zuvor im „Maschinenraum der deutschen Wirtschaft“ willkommen geheißen, und die anwesenden Unternehmer sowie alle anderen Gäste hatten wohl erwartet, dass Merz (der nach Dulgers Wunsch zum „Wachstumskanzler“ werden müsse) sich vor allem mit dem Tagesgeschäft befassen werde. Also insbesondere mit dem derzeitigen Rentenkonflikt. Das tat er auch, aber erst später. Die Präliminarien dazu fielen jedenfalls taktisch geschickt derart gewaltig aus, dass der Streit wegen eines Rentenpakets hinterher wie eine Petitesse anmutete. Es war eine Art Agenda zur Rettung eines freien und prosperierenden Westens, die der CDU-Vorsitzende binnen einer guten halben Stunde ausformulierte, ohne dabei in kitschigem Pathos zu versinken. Er jedenfalls werde alles tun, um das „Fundament dieses Staates“ zu verteidigen – und zwar weit über bloß ökonomische Herausforderungen hinaus: gegen Anfeindungen durch Populisten jedweder Couleur, gegen Handels-Machiavellisten, gegen imperialistische Ambitionen des Herrschers im Kreml. Gut gebrüllt war das allemal.

Merz ließ zunächst Revue passieren, was die von ihm geführte Koalition schon alles erreicht habe – von der vereinbarten Bürgergeld-Reform über eine neue Flüchtlingspolitik inklusive strengeren Grenzregimes bis hin zu einer Senkung der Strompreise, die künftig um eine Kraftwerksstrategie ergänzt werden würde. Um schließlich, nach etlichen Appellen in Sachen Reform der Bundesrepublik an Haupt und Gliedern, bei besagtem Rentenpaket zu landen, das nach Meinung etlicher Auguren sogar des Regierungsbündnis sprengen könnte. Die jungen Abgeordneten aus den eigenen Reihen hatten ihre diesbezügliche Unversöhnlichkeit ja nun hinreichend zu erkennen gegeben. Der Kanzler hingegen machte deutlich, dass das mit der SPD vereinbarte Gesetzesvorhaben nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Gesamtprojekt sei, das auch Kapitalmarktelemente oder etwa die „Aktivrente“ als freiwilligen Einstieg in eine längere Lebensarbeitszeit enthalte. Außerdem handele es sich um einen Kompromiss mit den Sozialdemokraten, die die umstrittene „Haltelinie“ eigentlich um weitere sieben Jahre hätten verlängern wollen.

Reminiszenz an Weimar

Die Botschaft des Friedrich Merz an seine eigenen Leute war in jedem Fall unmissverständlich: Wer zum jetzigen Zeitpunkt das gemeinsame Regierungsprojekt zu Fall zu bringen droht, begeht einen historisch schwerwiegenden Fehler. Der Begriff „Weimar“ fiel zwar nicht, aber die Anklänge an das Scheitern der ersten Demokratie auf deutschem Boden waren kaum zu überhören.

Wenige Stunden vor der Rede des Bundeskanzlers hatte Johannes Winkel seinen großen Auftritt. Als Vorsitzender der Jungen Union (JU) und Mitglied der „Jungen Gruppe“ seiner Fraktion im Bundestag stand bei ihm natürlich die Frage im Vordergrund, ob er die ablehnende Haltung gegenüber dem Rentenpaket beibehalten werde. Winkel tat dies mehr oder weniger vorbehaltlos – und erhielt dafür lauten Applaus aus dem Publikum. Nicht nur das: Soeben haben 22 deutsche Top-Ökonomen den Rentenrebellen der Union den Rücken gestärkt, darunter pikanterweise auch Jens Südekum, der Berater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.

Der JU-Chef sprach beim Arbeitgebertag mit Blick auf den Rentenstreit von einer „ernsten Debatte“, um dem Eindruck entgegenzutreten, hier betreibe irgendwer bloß ein politisches Spiel. „Felsenfest überzeugt vom Argument“, sei er, so Winkel, dass das Renteneintrittsalter in einem ersten Schritt auf 67 Jahre angehoben werden müsse. Als Vorbild nannte er Dänemark, wo das entsprechende Alter in einem parteienübergreifenden Konsens an die demographische Entwicklung angepasst würde. Die „Haltelinie“ müsse nämlich nicht nur für das Rentenniveau gelten, sondern auch für die Beitragszahler. Winkel erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass der Nachhaltigkeitsfaktor einst von der sozialdemokratischen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt eingeführt worden sei – wohl um zu untermauern, dass die SPD von heute sich ein Beispiel an ihren Altvorderen nehmen müsse, um auf die Höhe der Zeit zu kommen.

Schnell verebbender Reformeifer?

Winkel beklagte sich darüber, dass das Rentenpaket verabschiedet werden solle, ohne sich zuvor auf Reformschritte bei der Alterssicherung geeinigt zu haben. Er und andere aus der „Jungen Gruppe“ (aber auch weit darüber hinaus) befürchten, dass mit dem Inkrafttreten des umstrittenen Gesetzes der sozialdemokratische Reformeifer schnell verebben könnte. Als Vergleich zog er an dieser Stelle das „Klimaurteil“ des Bundesverfassungsgerichts heran, wonach unabdingbare Lasten nicht einseitig auf künftige Generationen geschoben werden dürften. Auf die Frage der Moderatorin, warum die Kritik der „Jungen Gruppe“ erst so spät aufbrande, konterte der JU-Vorsitzende, man habe diese bereits frühzeitig, nämlich im vorigen Juni, unüberhörbar formuliert. Einen möglichen Ausweg aus der aktuellen Sackgasse deutete er allerdings auch an: Es brauche „Verbindlichkeit“, was eine künftige Reform des deutschen Rentensystems angeht.

Wer den ihm nachfolgenden Gästen am Rednerpult genau zuhörte, nämlich zuerst Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und dann Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas, konnte den Eindruck gewinnen, dass die Rentenfront eben doch nicht ganz so verhärtet ist, wie es in der Öffentlichkeit vermittelt wird. Die beiden SPD-Vorsitzenden zeigten sich jedenfalls grundsätzlich reformwillig – Klingbeil vielleicht etwas deutlicher als seine Co-Chefin. Jedenfalls sprach er davon, das Land auf „große Veränderungen in der Welt“ vorbereiten zu wollen, wozu Strukturreformen, Bürokratieabbau und ein effizienteres System der sozialen Sicherung zählten. Man könne in Deutschland stolz sein auf den Sozialstaat, dieser dürfe allerdings nicht ausgenutzt werden von Menschen ohne echte Bedürftigkeit. Gleichzeitig gab Klingbeil deutlich zu verstehen, dass der Gesetzesentwurf wie ursprünglich mit dem Koalitionspartner besprochen demnächst verabschiedet werden müsse.

„Lieber Geld verlieren als Vertrauen“

So klang auch Bärbel Bas. Komme das Rentenpaket nicht wie vorgesehen, würden die Menschen ihr Vertrauen in die sozialen Sicherungssysteme verlieren. Tatsächlich sprechen sich laut einer aktuellen Umfrage allerdings 57 Prozent der Deutschen dafür aus, dieses Gesetzesvorhaben noch einmal zu überarbeiten. Bas hingegen gab sich überzeugt, dass allein schon die Debatte darüber das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger unterminiert hätte. Sie zitierte in diesem Zusammenhang (etwas unglücklich) den Satz des legendären Unternehmers Robert Bosch: „Lieber Geld verlieren als Vertrauen“, was ja insinuiert, dass zusätzliches Geld fürs Rentensystem tatsächlich ein Verlust seien. Immerhin gestand auch die Bundearbeitsministerin ein, dass der deutsche Sozialstaat in seiner heutigen Form „an vielen Stellen dysfunktional“ sei und dringend einer Erneuerung bedürfte.

Ob sich Johannes Winkel und seine Rentenrebellen mit derart diffusen Ankündigungen doch noch ins Boot holen lassen, wird sich zeigen. Immerhin dürfte dieser Arbeitgebertag keinen Anlass für ein endgültiges Entgleisen der wackeligen Koalition gegeben haben. Schließlich wissen alle Beteiligten, was für sie auf dem Spiel steht. Hoffentlich.