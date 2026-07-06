Lars Klingbeil
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil am Montag bei der Vorstellung des Planentwurfs für den Bundeshaushalt 2027 im Haus der Bundespressekonferenz / picture alliance / dpa / Michael Kappeler

Bundesfinanzminister Klingbeil stellt Haushaltsentwurf 2027 vor Pleiteunternehmen Deutschland

Die Bundesregierung hat an diesem Montag ihren Bundeshaushalt für das Jahr 2027 vorgestellt. Er soll das Land in eine gute Zukunft führen. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere: Deutschlands Staat droht der finanzielle Abgrund. Überdecken lässt sich das nur noch mit Finanztricks.

VON MATHIAS BRODKORB am 6. Juli 2026 7 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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In der vorigen Woche wurden Versprechen für die Modernisierung des Landes präsentiert, heute folgte dann die Wahrheit: Noch nie in der Geschichte des Landes waren die öffentlichen Finanzen derart aus dem Lot geraten, wie es für das kommende Jahr geplant ist. Aber das ist erst der Anfang. Das verspreche ich Ihnen schon heute.

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Walter Bühler | Mo., 6. Juli 2026 - 19:21

Tja, deutsche Funktionäre glauben tatsächlich, sie könnten das, was sie sich als Politiker schon immer gewünscht haben: sich nämlich einfach an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, und zwar samt Pferd. Und nicht nur das: Unsere Poltiker können gleichzeitig die Wohnungsmieten einfrieren und gleichzeitig viel mehr neue Wohnungen bauen.

Man betrachte nur die Münchhausen-Türme "Elbtower" (Hamburg; von Scholz & Benko) und "Steglitzer Kreisel" (Berlin).

Und gleichzeitig einen Krieg finanzieren (oder gar gewinnen ...):

Der deutsche Clan Münchhausen wird uns jeden Wunsch erfüllen, insbesondere den kommenden Generationen.

Markus Michaelis | Mo., 6. Juli 2026 - 19:57

wie bei anderen Fragen. Ich denke, solche Fragen wie Schulden gehören ohnehin nicht in Verfassungen. Wenn man das besser absichern will, sollte man mehrstufige Gesetze machen, also solche, die zB höhere Parlamentsmehrheiten brauchen. Dafür müsste man dann die Verfassung ändern - die regelt, wie Gesetze entstehen, aber nicht deren Inhalt.

Unabhängig von der Verfassung ist mir nicht ganz klar, warum die linken Parteien mehr Schulden wollen. Ich würde nur gerne die innere Logik verstehen: ist mir da etwas nicht klar, oder ist "denen" etwas nicht klar? Außer sehr kurzfristigen Effekten sehe ich nicht den Vorteil in so hohen Schulden. Außer man hat den Euro ohnehin schon aufgegeben, weil alle überziehen - und will wenigstens auch bei der Party dabei sein, bevor es ans Zahlen geht?

Man kann Schulden als indirekte Steuern betrachten, die anders nicht durchsetzbar wären. Aber teure Steuern mit immer mehr Zinsen für die, von denen man eigentlich mehr Steuern haben will?

Wolfgang Dubbel | Mo., 6. Juli 2026 - 20:08

Sollte man das ganze Waffenarsenal nicht kaufen/in Auftrag geben, sondern leasen, und das Zeug nutzen, was überall rumsteht…siehe Panzer in Gr und Tü

C. Schnörr | Mo., 6. Juli 2026 - 20:09

… läßt sich nicht austricksen”. Aber die Division lässt sich in Schulen abschaffen (siehe NRW). Solche Wähler werden von der Regierung bevorzugt.

Ingo Frank | Mo., 6. Juli 2026 - 20:30

nimmt nun durch die weitere Aufnahme von Schulden, weiter Fahrt auf…..
Wir rauchen, saufen und trinken süße Limonaden, um die Haushaltslöcher weiter zu stopfen und es reicht immer noch nicht. Die Inflation galoppiert weiter und SPD & Union allen voran der Kanzler beweihräuchern sich selbst, Jurnallie und ÖRR beten es gut. Alles Bestens im besten aller Deutschlands…...
Wenn man bedenkt das Schröder mit seiner SPD mit trotz seiner Agenda 2010 mit 34% abgewählt wurde und Merkel mit 35% 2005 das erste Mal Kanzler geworden ist …….
Steht die SPD nun vor der Einstelligkeit und die Union vor unter 20% mit weiter fallender Tendenz und das ist gut so. Hoffentlich ist dieses Elend linker Politik bald vorbei ……
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Urban Will | Mo., 6. Juli 2026 - 21:00

was diese Geisteskranken, die uns regieren, an Unheil anrichten. Es reicht einfach nicht mehr.
Es ist an der Zeit, Schuldige zu benennen.
Ein in allen Belangen unfähiger, ideologisch verblendeter, komplett irrer Finanzminister sollte nicht einen Tag länger im Amt sein. Und da er gewiss nicht von selbst zurücktreten wird, ist der Schuldige schnell benannt.
Friedrich Merz ist dabei, dieses Land finanziell, aber auch wirtschaftlich und kulturell dauerhaft so zu zerstören, dass ein Wiederaufbau kaum mehr möglich ist.
Und dafür gibt es nur einen Grund: sein Festkleben am Kanzlerstuhl. Und noch immer sind wir nicht beim Haupt-Schuldigen. Es ist die Union, wo man durchaus viele Menschen vermuten kann, die genau das wissen, was Sie hier hingeschrieben haben und die absolut nichts zu machen gedenken, diesen Wahnsinn zu verhindern.
Schreiben Sie endlich das, was Sie für richtig halten, um diesen Irrsinn zu stoppen!
Es kann doch nicht sein, dass überall nur noch Schafe herum stehen!

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