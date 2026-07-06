- Pleiteunternehmen Deutschland
Die Bundesregierung hat an diesem Montag ihren Bundeshaushalt für das Jahr 2027 vorgestellt. Er soll das Land in eine gute Zukunft führen. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere: Deutschlands Staat droht der finanzielle Abgrund. Überdecken lässt sich das nur noch mit Finanztricks.
In der vorigen Woche wurden Versprechen für die Modernisierung des Landes präsentiert, heute folgte dann die Wahrheit: Noch nie in der Geschichte des Landes waren die öffentlichen Finanzen derart aus dem Lot geraten, wie es für das kommende Jahr geplant ist. Aber das ist erst der Anfang. Das verspreche ich Ihnen schon heute.
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