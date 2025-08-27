- Die Baggerführerin
Verena Hubertz ist Sozialdemokratin und Unternehmerin. Nun soll sie als neue Bundesbauministerin Schwung in die Immobilienwirtschaft bringen. Mit dem im Juni verabschiedeten Bau-Turbo soll es der Wohnungsnot in Deutschland an den Kragen gehen. Aber kann das klappen?
Auf den ersten Blick war der 23. Februar kein guter Abend für Verena Hubertz. Bis in die Nacht der Bundestagswahl musste die 37-Jährige mit ihrem Unterstützerteam bangen, ob ihr erneut so ein Coup wie 2021 gelingen würde. Damals hatte die Polit-Einsteigerin eine kleine Sensation geschafft und dem CDU-Konkurrenten den sicher geglaubten, strukturkonservativen Wahlkreis Trier entrissen. Als die damals 33-Jährige dann auch noch in ihrer ersten Legislaturperiode stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD wurde, dämmerte den letzten Zweiflern, dass die junge Frau am Beginn einer außergewöhnlichen Karriere stand.
Für ihre Partei ist Verena Ute Hubertz, die 1987 als Tochter einer Gemeindereferentin und eines Schlossers in Trier geboren wurde, ein Glücksfall. Sie ist in einem kleinen Dorf und einer Kleinstadt bei Trier aufgewachsen, in lokalen Vereinen verankert und hat in ihrer Studienzeit bei einer Burgerkette gejobbt. Fairer Mindestlohn war ihr erstes politisches Thema. So etwas zieht bei sozialdemokratischen Stammwählern. Doch Hubertz bietet noch mehr. Sie hat Betriebswirtschaft studiert, zog 2013 nach Berlin, entwickelte mit einer Freundin zusammen die Koch-App „Kitchen Stories“. Damit greift sie deutlich über das sozialdemokratische Milieu hinaus.
