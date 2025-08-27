Bundesbauministerin Verena Hubertz - Die Baggerführerin

Verena Hubertz ist Sozialdemokratin und Unternehmerin. Nun soll sie als neue Bundesbauministerin Schwung in die Immobilienwirtschaft bringen. Mit dem im Juni verabschiedeten Bau-Turbo soll es der Wohnungsnot in Deutschland an den Kragen gehen. Aber kann das klappen?