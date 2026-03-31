Annalena Baerbock & Nancy Faeser
Gedacht waren die Programme als humanitäre Aktion, doch oft wurden sie ausgenutzt / Illustration: Jan Feindt

Bundesaufnahmeprogramm für Afghanen „So etwas darf sich nicht wiederholen“

Das Programm der Regierung zur Aufnahme von Afghanen steht vor dem Aus. Was als humanitäres Projekt begann, hat sich in den vergangenen vier Jahren zu einem System voller Chaos, Missbrauch, gefälschter Bedrohungsschreiben und überforderter Visastellen entwickelt.

VON ULRICH THIELE am 8. April 2026 12 min

Ulrich Thiele

Autoreninfo

Ulrich Thiele ist Investigativjournalist bei Cicero und Autor des Bestsellers "Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt". Im April erscheint von ihm: "Die Sprengung" über die Nord-Stream-Sabotage (mehr Infos unter www.nord-stream-sprengung.de). Threema-ID: 82PEBDW9

So erreichen Sie Ulrich Thiele:

Zur Artikelübersicht

Neulich haben Sicherheitsbeamte erneut gefälschte Dokumente entdeckt. Fotos, die belegen sollen, dass ein Afghane von den Taliban verfolgt werde und deshalb nach Deutschland evakuiert werden müsse. Die Aufnahmen zeigen angeblich, wie Taliban seine Angehörigen ermorden. Die Szenen sind gestellt – wie sich herausstellte, sind die Angehörigen noch am Leben.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wolfgang Borchardt | Mi., 8. April 2026 - 19:30

bräuchte es eine verantwortungsbewusste Politik. Diese Höhe Zahl an Hilfskräften ist ohnehin schon verwunderlich genug. Wer für fremdländisches Militär gearbeitet hat, verliert diese Tätigkeit, wenn das Militär abzieht. Woher kam die Annahme, dass diese Leute verfolgt würden? Oder ging es nur um die Durchsetzung grüner Migrationspolitik? Dass Prüfungen verhindert wurden, scheint das zu belegen. Zur Verantwortung gezogen wird niemand. Schließlich hat man nur das Beste gewollt. Der Steuerzahler kommt für die ökonomischen Folgen auf. Den letzten beißen die Hunde.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.