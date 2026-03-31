- „So etwas darf sich nicht wiederholen“
Das Programm der Regierung zur Aufnahme von Afghanen steht vor dem Aus. Was als humanitäres Projekt begann, hat sich in den vergangenen vier Jahren zu einem System voller Chaos, Missbrauch, gefälschter Bedrohungsschreiben und überforderter Visastellen entwickelt.
Neulich haben Sicherheitsbeamte erneut gefälschte Dokumente entdeckt. Fotos, die belegen sollen, dass ein Afghane von den Taliban verfolgt werde und deshalb nach Deutschland evakuiert werden müsse. Die Aufnahmen zeigen angeblich, wie Taliban seine Angehörigen ermorden. Die Szenen sind gestellt – wie sich herausstellte, sind die Angehörigen noch am Leben.
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