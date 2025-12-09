BSW
Sahra Wagenknecht, Leiterin der Grundwertekommission vom BSW, tritt auf dem 3. Bundesparteitag des BSW von der Bühne ab / picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Zukunft des BSW Sahra Wagenknecht hat verstanden

Das BSW steckt in der Krise. Doch es wäre verfrüht, ihm eine politische Zukunft abzusprechen. Vor allem muss die Partei ihren „Linkskonservatismus“ konsequent fortsetzen. Sahra Wagenknecht hat das verstanden.

VON SHANTANU PATNI am 9. Dezember 2025 6 min

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

Die Parteigründerin tritt ab, aber nicht zurück. Sie zieht dorthin weiter, wo Politik interessanter ist als im Tagesgeschäft: an den Ort, an dem Grundsätze geklärt, Programme geordnet werden und der eigene Anspruch neu gefasst wird. In der eigens für sie geschaffenen Grundwertekommission soll nun entstehen, was der Partei bislang fehlte: ein in sich schlüssiges Narrativ. Sahra Wagenknechts Rückzug von der Parteispitze wurde auf dem jüngsten Bundesparteitag des BSW zementiert und das Bündnis folgerichtig umbenannt. 

Karl-Heinz Weiß | Di., 9. Dezember 2025 - 16:01

Einem Erfolg des BSW stehen nur Wagenlenker Oskar und Tiktok Heidi im Weg. Die LINKE profitiert vom Kultstatus der Videoclip-Politikerin Reichinnek bei den Jungwählern und Lafontaine hat eine tiefe Abneigung gegen Pragmatismus. Herr De Masi könnte insbesondere durch sein Engagement bei der "Bürgerbewegung Finanzwende" einen glaubwürdigen Politikansatz verkörpern. Die sich verschärfenden Verteilungskonflikte und das Negativbeispiel "Finanzmarkt USA" wären durchaus für ein Wählerpotential deutlich über 5% prädestiniert. Das absolut nachvollziehbare Wagenknecht-Trauma, wegen 9.500 Stimmen eine völlig andere Zusammensetzung des Bundestags verpasst zu haben, könnte dann therapiert werden.

