- Sahra Wagenknecht hat verstanden
Das BSW steckt in der Krise. Doch es wäre verfrüht, ihm eine politische Zukunft abzusprechen. Vor allem muss die Partei ihren „Linkskonservatismus“ konsequent fortsetzen. Sahra Wagenknecht hat das verstanden.
Die Parteigründerin tritt ab, aber nicht zurück. Sie zieht dorthin weiter, wo Politik interessanter ist als im Tagesgeschäft: an den Ort, an dem Grundsätze geklärt, Programme geordnet werden und der eigene Anspruch neu gefasst wird. In der eigens für sie geschaffenen Grundwertekommission soll nun entstehen, was der Partei bislang fehlte: ein in sich schlüssiges Narrativ. Sahra Wagenknechts Rückzug von der Parteispitze wurde auf dem jüngsten Bundesparteitag des BSW zementiert und das Bündnis folgerichtig umbenannt.
