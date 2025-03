Amira Mohamed Ali ist Rechtsanwältin und Co-Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Frau Mohamed Ali, nehmen Sie uns zu Beginn kurz mit zurück an den Wahlabend. Wie haben Sie das erlebt?

Das war ein wahnsinnig nervenaufreibender Abend. Am Anfang waren wir alle optimistisch, dass es klappen würde. Im Laufe des Abends ging es dann langsam nach oben mit den Zahlen: Beim ZDF hatten wir von Anfang an 5 Prozent, bei der ARD 4,7 Prozent, 4,8 Prozent, dann 4,9 Prozent … Wir haben alle vor den Handys gesessen und geguckt, wie die einzelnen Zahlen reinkommen. Gegen 1.10 Uhr, glaube ich, standen wir dann bei 5,02 Prozent, kurz darauf aber bei 4,97 Prozent. Das war schon bitter. Und was in den Tagen danach passierte, dass wir so viele Fehler und Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung gefunden haben, all das in der Woche nach der Wahl den Kreis- sowie Landeswahlleitungen und der Bundeswahlleitung übermittelt haben und trotzdem keine Möglichkeit hatten, zu erreichen, dass das vernünftig überprüft wird, war dann noch bitterer.

Sie sprechen es an: Zunächst hieß es, dem BSW hätten 13.435 Stimmen gefehlt. Dann wurde die Zahl auf 9.529 Stimmen nach unten korrigiert. Was ist da schiefgelaufen?

Es sind sowohl bei der Auszählung Fehler passiert als auch bei der Übermittlung der Stimmzahlen. Aktuell kann ich aber keine verlässliche Auskunft darüber geben, was da eigentlich im Einzelnen ganz konkret passiert und korrigiert worden ist. Was wir wissen, ist, dass es teilweise Korrekturen gegeben hat. Zum Beispiel, weil einzelne Schnellmeldungen nicht richtig waren. Außerdem sind wohl einige Falschzuordnungen korrigiert worden. Es ist nämlich so, dass Stimmen für das BSW bei der Auszählung zum Teil anderen Parteien zugeordnet wurden.

Bei welcher Partei ist das besonders aufgefallen?

Auffällig war das besonders beim Bündnis Deutschland. Diese Partei hat bundesweit nur etwa 75.000 Stimmen erhalten, das BSW ungefähr 2,5 Millionen Stimmen. Da fällt es schon auf, wenn das BSW in einem Wahllokal nur ein oder zwei Stimmen bekommen hat, das Bündnis Deutschland aber zum Beispiel 80 Stimmen. Zumal, wenn die Verteilung in den Wahllokalen drumherum genau andersherum war. Da ist offensichtlich, dass es eine Verwechslung gegeben hat. Diese Fehler sind zum Teil korrigiert worden, aber eben nur zum Teil.

Damit ich das richtig verstehe: Sie können im Detail gar nicht nachvollziehen, was in den Wahllokalen konkret schiefgelaufen ist respektive schiefgelaufen sein könnte?

Genau. Das Problem ist, dass das Ganze sehr intransparent ist. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als Nachfragen zu stellen. Wie vielen Fehlern und Auffälligkeiten wurde nachgegangen? Welchen noch nicht? Wenn gesagt wird, unsere Meldungen wurden „überprüft“ bedeutet das nicht, dass nachgezählt wurde. Richtige Nachzählungen gab es nur in einzelnen Fällen. Wir wissen von einer Nachzählung in Berlin, von einer anderen in Nordrhein-Westfalen. Was wir bisher nicht wissen, ist, warum dort überhaupt nachgezählt wurde, denn das geschah nicht auf unser Wirken hin.

Sie müssen sich vor Augen führen: Wir haben in Deutschland ungefähr 90.000 Wahlbezirke und 65.000 Wahllokale. Und uns fehlen ungefähr 9000 Stimmen. Es bräuchte also nur eine BSW-Stimme, die bisher falsch zugeordnet wurde, also in gerade einmal jedem 10. Wahlbezirk – und das BSW wäre im Bundestag. Bei den vielen Fehlern, die wir gefunden haben, ist das ausgesprochen wahrscheinlich.

Gab es weitere Auffälligkeiten, vielleicht auch besonders skurrile?

Wir haben Berichte von Wahlhelfern, die uns sagen, dass in einigen Wahllokalen Stimmzettel, bei denen nur die Zweitstimme angekreuzt wurde, als ungültig gewertet wurden. Was sie aber nicht sind. Jede Stimme zählt einzeln. Auch dann, wenn bei der Erststimme zweimal, bei der Zweitstimme aber nur einmal abgestimmt wurde. Dann ist die Erststimme ungültig, aber die Zweitstimme gültig. Das ist auch deshalb so wichtig, weil das BSW in den allermeisten Wahlkreisen nicht mit einem Direktkandidaten angetreten ist; für uns also nur die Zweitstimme vergeben werden konnte.

Ein weiteres Beispiel: Auf vielen Wahlzetteln stand das BSW ganz unten. Da war es dann teilweise so, dass der Stimmzettel so gefaltet war, dass man das BSW übersehen konnte, weil es die einzige Partei auf der Liste hinter der letzten Knickfalte war. Uns wurde berichtet, dass ein Wähler in Bremen für das BSW stimmen wollte, uns auf dem Wahlzettel aber nicht gefunden hat. Daraufhin soll er von einem Wahlhelfer die Auskunft bekommen haben, dass das BSW nicht auf dem Zettel steht, weil wir die nötigen Unterschriften dafür im Wahlkreis nicht bekommen hätten. Das ist natürlich Unsinn. Aber wenn sogar ein Wahlhelfer glaubt, dass wir nicht auf dem Zettel stehen, dann ist es naheliegend, dass bei dieser ungünstigen Stimmzettelfaltung für das BSW abgegebene Stimmen bei der Auszählung schlicht übersehen wurden.

Wie lautet also ihr Fazit?

Das amtliche Endergebnis gibt nicht das tatsächliche Wahlergebnis wieder. Es ist sicher, dass für das BSW in Wahrheit mehr Stimmen abgegeben wurden, und es ist wahrscheinlich, dass eine bundesweite Neuauszählung zum Ergebnis führen würde, dass das BSW tatsächlich die 5-Prozent-Hürde überschritten hat.

Mit Ihren Verfassungsbeschwerden mit Eilanträgen sind Sie vor dem Bundesverfassungsgericht aber bereits gescheitert. Was wollten Sie konkret erreichen?

Mit den verschiedensten Verfahren haben wir darauf abgezielt, dass vor der Verkündung des amtlichen Endergebnisses eine Nachzählung stattfindet. Voraussetzung vor dem Bundesverfassungsgericht ist dafür, dass das eigentlich vorgesehene zweistufige Verfahren als unzumutbar gewertet wird. Hier geht es konkret um den Einzug einer Fraktion in den Bundestag und sogar darum, ob die Regierungsmehrheit von Union und SPD tatsächlich besteht oder nicht. Ich bin da schon der Auffassung, dass es nicht zumutbar ist, auf die Klärung dieser Frage ein bis zwei Jahre zu warten. Denn so lange dauert der reguläre Rechtsweg mindestens. Das Bundesverfassungsgericht sah das anders und hat das leider auch nur sehr schmallippig festgestellt, ohne es näher zu begründen. Das hat mich sowohl überrascht als auch enttäuscht.

Der reguläre Weg wäre, Einspruch beim Bundestag einzulegen, der dann einen Wahlprüfungsausschuss einrichten müsste. Dieser entscheidet dann, ob der Einspruch berechtigt ist. Und erst, wenn der Bundestag den Einspruch zurückweist, so die zweite Stufe, könnten Sie sich vor dem Bundesverfassungsgericht wiederum dagegen wehren.

Dieses zweistufige Verfahren ist eigentlich absurd. Als Erstes soll der Bundestag darüber entscheiden, ob er seine eigene Wahl als rechtmäßig ansieht oder nicht, und es gibt nicht einmal Fristen dafür. Erst wenn der Bundestag den Einspruch – dann irgendwann mal – ablehnt, kann man das Verfassungsgericht anrufen. In Deutschland gibt es keinen klaren Rechtsweg für solche Situationen. Da ist die Rechtslage in anderen Ländern deutlich besser.

Es geht uns ja nicht darum, den Wahlhelfern in den Wahllokalen eine böse Absicht zu unterstellen. Offensichtlich gibt es aber eine relevante Fehlerquote, jedoch keinen Rechtsanspruch der Parteien auf Neuauszählung – egal, wie knapp das Ergebnis ist. Vor Verkündung des amtlichen Endergebnisses lag es in der alleinigen Entscheidungsgewalt der jeweiligen Kreiswahlleiter, ob und wie sie den Unregelmäßigkeiten, die wir entdeckt und gemeldet haben, nachgegangen sind – oder eben auch nicht. Es gibt keinerlei rechtliche Handhabe. Egal, wie knapp das Ergebnis ist und egal, wie eklatant die Fehler sind. Das finde ich einigermaßen erschreckend.

Zumal der Einzug des BSW ja massiven Einfluss gehabt hätte. Mit einem Einzug des BSW bräuchte Friedrich Merz nämlich einen dritten Koalitionspartner für eine Mehrheit im Bundestag. Heißt das denn jetzt, dass sie kurzfristig gar keine Möglichkeit mehr haben, gegen das amtliche Wahlergebnis vorzugehen?

Nein, kurzfristig nicht. Gegebenenfalls könnten wir gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts noch nach Straßburg gehen. Das prüfen wir zurzeit. Eine kurzfristige Entscheidung wäre da aber auch nicht zu erwarten. Ansonsten können wir jetzt nur, und das werden wir auch tun, Einspruch beim Bundestag einlegen; also den Weg dieses zweistufigen Verfahrens beschreiten.

Den ganzen Schlamassel hätten Sie gar nicht, wenn Sie die Achtungsabfolge, , auch auf Bundesebene fortgesetzt hätten.

Natürlich müssen wir jetzt zum Beispiel den Wahlkampf analysieren. War das der richtige Wahlkampf? Waren das die richtigen Slogans? Hätten wir mehr Veranstaltungen machen müssen? Wir müssen also schauen, was wir noch optimieren können. Wobei man sagen muss, dass wir – mit den begrenzten Möglichkeiten, die wir als junge Partei hatten – durchaus einen guten Wahlkampf hingelegt haben.

Allerdings gab es parallel zum Wahlkampf auch diverse interne Vorwürfe an die Parteispitze. Sinngemäß war von einem diktatorischen Führungsstil die Rede und von einer kleinen Führungskaste um Sahra Wagenknecht. Was ist denn dran am Vorwurf der undemokratischen Strukturen?

Den teile ich überhaupt nicht. Wir haben demokratisch gewählte Gremien. Und wir hatten unglaublich viele Aufgaben vor uns. Wir mussten alles organisieren, wir hatten fünf Wahlkämpfe, wir mussten alle Landesverbände gründen, wir mussten Landesvorstände wählen. Erst im Januar haben wir den letzten Landesverband gegründet. Ja, es gibt teilweise schon länger den Ruf danach, die Mitgliederaufnahme zu beschleunigen, und das verstehe ich auch. Bisher war das aber rein praktisch gar nicht möglich. Dass wir überhaupt so ein Wachstum haben konnten, wie wir es hatten, war schon eine große Herausforderung, weil wir die längste Zeit noch nicht einmal überall Landesverbände und im Bund nicht die personellen Ressourcen dafür hatten. Die Strukturen müssen ja auch erst aufgebaut werden und man muss auch bedenken, dass die Bundestagswahl ja viel früher als erwartet stattfand.

Welche Konsequenzen hatte die vorgezogene Bundestagswahl für Ihre Partei?

Eigentlich wollten wir gemeinsam mit Expertenräten ein Programm entwickeln und dann ausführlich in der Partei debattieren. Diesen Prozess hatten wir bereits eingeleitet. Aus Zeitgründen mussten wir das Programm dann aber im kleineren Kreis schreiben. Wir haben es dann an die Mitglieder geschickt und in drei großen Videokonferenzen vorgestellt und diskutiert. Wir haben auch um Verbesserungsvorschläge gebeten, von denen sehr viele auch eingearbeitet wurden. Das Programm fand dann große Akzeptanz in der Mitgliedschaft und wurde mit sehr großer Mehrheit auf dem Parteitag beschlossen.

Nochmal kurz zurück: Warum ist es also mit der Wählergunst rapide bergab gegangen?

Zunächst einmal: Das BSW hat naturgemäß noch keine Stammwähler. Dafür sind wir als Partei einfach noch zu jung. Im Wahlkampf haben wir sehr viel Kritik dafür bekommen, dass wir in Thüringen in die Regierung mit der CDU gegangen sind. Viele haben von uns erwartet, dass wir jetzt erstmal in die Opposition gehen, und die CDU ist an vielen Stellen politisch natürlich sehr weit weg von uns. Man hat seit dem Eintritt in die Regierungskoalition in Thüringen gesehen, dass die Umfragen nach unten gingen. Wir haben uns damals entschieden, diese Koalition einzugehen, um konkrete Verbesserungen für die Menschen in Thüringen zu erreichen und um eine stabile Landesregierung in Thüringen zu ermöglichen.

Frau Wagenknecht kennt sich mit dem deutschen Philosophen Hegel sehr gut aus. Von ihm stammt auch die Formulierung von der „List der Geschichte“. Vor wenigen Monaten galt Ihre ehemalige Partei, die Linke, noch als so gut wie tot. Doch bei der Bundestagswahl ist das BSW an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, während Die Linke fast 9 Prozent der Zweistimmen holen konnte. Was ist denn da passiert?

Ich glaube, dass bei der Linken zwei Sachen zusammenkamen. Erstens eine überraschend positive Berichterstattung, die ich in meiner Zeit bei der Linken so nie erlebt habe. Plötzlich war da eine mediale Stimmung von Aufbruch und dass sich die Partei gerade zusammenraufen würde. Zweitens die Debatte über die Migrationswende von Friedrich Merz. Die ist von Union und SPD gleichermaßen künstlich hochgetrieben worden, weil sich beide Parteien davon Vorteile versprochen haben. Das hat aber nicht funktioniert. Stattdessen konnte die Linke profitieren, weil sie die einzige Partei war, die keine Berührungspunkte mit der Union hatte. Daher war es für viele Wähler, die sauer waren auf die Union und Friedrich Merz, plötzlich die naheliegende Option, für die Linke zu stimmen.

Gleichzeitig hat sich die Linke aber auch redlich bemüht, Friedrich Merz zum neuen Franz von Papen zu stilisieren. Heidi Reichinnek hat im Bundestag sogar dazu aufgerufen, jetzt auf die Barrikaden zu gehen, um im Prinzip die Wiederkehr des Faschismus zu verhindern. Antifaschismus aus der Mottenkiste.

Absolut. Mit ihrer Rede ist Frau Reichinnek sogar viral gegangen. Ich fand diese Debatte hysterisch und geschichtsvergessen. Mit so einer Debatte spaltet man die Gesellschaft immer weiter. Die Fronten prallen nur noch unversöhnlich aufeinander. Dialog wird unmöglich und ist eigentlich auch unerwünscht. Ich fand das unverantwortlich. Übrigens ist man früher gegen Regierungen auf die Barrikaden gegangen, nicht gegen die Opposition.

Mit Frau Reichinnek hat Die Linke jetzt jedenfalls gefunden. Die Gallionsfigur des BSW war bisher Sahra Wagenknecht. Muss ihre Partei jetzt eine neue Gallionsfigur suchen?

Erstmal lernen wir daraus, dass wir unsere Social-Media-Aktivitäten deutlich ausbauen müssen. Wir stehen vergleichsweise gar nicht schlecht da, aber da muss und wird noch mehr passieren. Zu Ihrer Frage: Sahra bleibt in der Partei und sie bleibt auch mit mir gemeinsam Vorsitzende. Dass wir, gerade im Social Media Bereich, nur auf Sahra gesetzt hätten, stimmt aber nicht. Da sind wir bereits breiter aufgestellt. Aber auch das werden wir weiter vertiefen.

Ich frage auch deshalb, weil durchaus im Raum stand, dass sich Frau Wagenknecht angesichts des jüngsten Bundestagswahlergebnisses aus der Politik zurückziehen könnte.

Wie gesagt, Sahra ist Vorsitzende und sie bleibt es auch. Aber der Plan war ja ohnehin, dass wir uns nach der Bundestagswahl breiter aufstellen und auch irgendwann den Namen ändern wollen.

Ein Thema möchte ich noch kurz ansprechen: Der Bundestag hat am Dienstag vergangene Woche die nötigen Grundgesetzänderungen für neue Milliardenschulden beschlossen. Ein großer Batzen soll in die Bundeswehr und damit in die Aufrüstung fließen. Mittlerweile wird sogar öffentlich über eine deutsche Atombombe diskutiert und die Union bringt eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht ins Spiel. Könnte dieser, sagen wir, neue Militarismus ein regelrechtes Revitalisierungsprogramm für das BSW sein?

Ich finde diese Debatten ungeheuerlich. Im Bundestagswahlkampf war von diesem riesigen Aufrüstungsprogramm keine Rede und direkt nach der Wahl wird das sofort durch die Parlamente gepeitscht. Für mich findet da gerade ein Betrug am Wähler statt. Auch dadurch, dass der alte Bundestag jetzt entschieden hat, was eigentlich Sache des neuen, des gewählten Bundestags wäre.

Begründet wurde der Vorgang mit der Dringlichkeit.

Diese Dringlichkeit ist doch überhaupt nicht gegeben. Man hätte problemlos noch zwei, drei Wochen warten können. Man hat wirklich das Gefühl, dass sich hier gerade Geschichte wiederholt. Da soll jetzt ein unglaublicher Schuldenberg für Aufrüstung und für Militarisierung gemacht werden. Dafür, dass man irgendwie kriegstüchtig wird. Die Eskalationsgefahr wird überhaupt nicht gesehen. Ich finde das gruselig. Und dann kauft man sich dafür auch noch schnell die Grünen ein mit Milliarden für irgendwas mit Klimaschutz und die Gewerkschaften mit ein bisschen was für die Infrastruktur.

Dass wir Geld für die Infrastruktur brauchen, macht Sinn, und wir brauchen auch sinnvolle Maßnahmen für den Klimaschutz. Ich bin auch dafür, dass wir die Schuldenbremse reformieren, um sinnvolle Investitionen zu ermöglichen. Aber nicht für eine grenzenlose Aufrüstung. Zu glauben, man würde den Frieden durch Auf- und Hochrüstung sichern, ist bizarr. Da sind wir wirklich bei George Orwell angekommen: Hass ist Liebe und Krieg ist Frieden.

Eigentlich ist Ihre ehemalige Partei ja auch eine linke Partei. Viel Gegenwehr sehe ich da derzeit aber nicht. Außer bei der Wehrpflicht und bei Auftritten von Jan van Aken vielleicht, der unterm Strich sagt, dass doch genug Geld für die Bundeswehr da sei, das man nur besser ausgeben müsste.

Ja, weil die Linke einfach eine handzahme Opposition ist und keine Friedenspartei. Ich weiß noch, wie damals innerhalb der Partei über das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr diskutiert wurde. Gregor Gysi hatte gefordert, dem zuzustimmen. Man einigte sich dann auf Enthaltung. Das ist am Ende nur daran gescheitert, dass Olaf Scholz eine krass militaristische Rede gehalten hat, woraufhin entschieden wurde: Nein, da müsse man jetzt wohl doch nein sagen. Es gab in der Linken immer schon einen Flügel, der nichts gegen ein bisschen Aufrüstung, gegen ein bisschen Waffenlieferungen und gegen ein bisschen Kampfeinsätze hat. Da ist die Linie der Partei nicht eindeutig. Im Bundestag wurde sich noch groß gegen das Aufrüstungspaket aufgeregt, im Bundesrat haben die Länder, in denen die Linke mitregiert, aber dafür gestimmt. Die Regierungen mit BSW-Beteiligung haben im Bundesrat hingegen nicht zugestimmt.

Mal angenommen, es bleibt dabei, dass das BSW erst in vier Jahren wieder die Möglichkeit hat, in den Bundestag einzuziehen: Ist das nicht auch ein bisschen ein Segen für Ihre Partei nach all den anstrengenden Monaten? Im Prinzip haben Sie ja Zeit geschenkt bekommen.

Nein. Der Bundestag wäre für unsere Wähler und für uns als Partei schon besser gewesen. Ganz klar. Aber durch die Bundestagswahl, die Europawahl und die Landtagswahlen haben wir immerhin Mittel und Wege, um uns weiter zu stabilisieren. Wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Und das werden wir auch.

