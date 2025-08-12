- Der umstrittenste Paragraf Deutschlands ist unhaltbar
Mit Frauke Brosius-Gersdorfs Rückzug endet die Personaldebatte – das Debakel um den Paragrafen 218 aber bleibt. Ein Blick zurück und ein Plädoyer für säkulare Vernunft und Entkriminalisierung.
Der Wirbel um die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Bundesverfassungsrichterin, hat den wohl umstrittensten Paragrafen des Strafgesetzbuches einmal wieder ins Licht öffentlicher Aufregung gezogen: den Paragrafen 218. Der gleichförmige Tonfall aus den Reihen von CDU und AfD zur Haltung von Brosius-Gersdorf zum Schwangerschaftsabbruch hat ein Schlaglicht geworfen.
Dabei ist Brosius-Gersdorf beileibe nicht die Erste, die sich in den Grenzbereich des unbedingten Schutzes ungeborenen Lebens vorgetastet hat. Was juristisch offen diskutiert werden müsste, gerät wie so oft in die ideologische Schusslinie. Auf den Trümmern des Kreationismus entstand ein Abtreibungsgesetz, das weder wissenschaftlich haltbar noch gesellschaftlich zeitgemäß ist – und dennoch wie ein sakrosanktes Prinzip verteidigt wird, allen voran von der CDU. Gestützt auf das Bundesverfassungsgericht blockierte sie jahrzehntelang jede Reform, berief sich zugleich auf einen angeblich mühsam errungenen Konsens – innerparteilich wie gesamtgesellschaftlich – und warnte vor politischem Einfluss auf das Gericht. Gerade deshalb lohnt ein Blick in die Geschichte, um zu prüfen, wie es tatsächlich um das Neutralitätsgebot bestellt ist, auf das sich der Rechtsausschuss heute stützt.
