Demonstration in Berlin, 21.09.2024 / picture alliance / Bahho Kara/Kirchner-Media | Bahho Kara

Jenseits der Person Brosius-Gersdorf Der umstrittenste Paragraf Deutschlands ist unhaltbar

Mit Frauke Brosius-Gersdorfs Rückzug endet die Personaldebatte – das Debakel um den Paragrafen 218 aber bleibt. Ein Blick zurück und ein Plädoyer für säkulare Vernunft und Entkriminalisierung.

VON MIRJAM EPSTEIN am 13. August 2025 11 min

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Der Wirbel um die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Bundesverfassungsrichterin, hat den wohl umstrittensten Paragrafen des Strafgesetzbuches einmal wieder ins Licht öffentlicher Aufregung gezogen: den Paragrafen 218. Der gleichförmige Tonfall aus den Reihen von CDU und AfD zur Haltung von Brosius-Gersdorf zum Schwangerschaftsabbruch hat ein Schlaglicht geworfen. 

Dabei ist Brosius-Gersdorf beileibe nicht die Erste, die sich in den Grenzbereich des unbedingten Schutzes ungeborenen Lebens vorgetastet hat. Was juristisch offen diskutiert werden müsste, gerät wie so oft in die ideologische Schusslinie. Auf den Trümmern des Kreationismus entstand ein Abtreibungsgesetz, das weder wissenschaftlich haltbar noch gesellschaftlich zeitgemäß ist – und dennoch wie ein sakrosanktes Prinzip verteidigt wird, allen voran von der CDU. Gestützt auf das Bundesverfassungsgericht blockierte sie jahrzehntelang jede Reform, berief sich zugleich auf einen angeblich mühsam errungenen Konsens – innerparteilich wie gesamtgesellschaftlich – und warnte vor politischem Einfluss auf das Gericht. Gerade deshalb lohnt ein Blick in die Geschichte, um zu prüfen, wie es tatsächlich um das Neutralitätsgebot bestellt ist, auf das sich der Rechtsausschuss heute stützt.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Elisa Laubeth | Mi., 13. August 2025 - 11:57

Die Autorin plädiert offenbar für ein Recht auf einen einfachen, vor allem straffreien Abbruch einer Schwangerschaft bis zur 24. Woche. Ähnlich einfach, wie beim Standesamt das Geschlecht per Sprechakt zu ändern, um es polemisch zu
formulieren. Vielleicht ist ihr nicht bekannt, dass es Perinatalkliniken gibt, die Frühgeburten zu diesem Stadium am Leben erhalten können, der medizinische Fortschritt ist da nicht am Ende. Laut Destatis wurden2014 in Deutschland 106 455 Schwangerschaften abgebrochen, Tendenz seit Jahren steigend, etwa 510 000 Kinder wurden geboren. Nur 4% der Abtreibungen erfolgten aus medizinischer Indikation, der Rest,96%, auf Grund einer sozialen Indikation. Anstatt sich mit juristischen d quasi- philosophischen Spiegelfechtereien im Kreis zu drehen, wäre es doch eine lohnende wissenschaftliche Aufgabe zu untersuchen,, warum fast 100 000 Frauen in einem immer noch reichen Land mit einem unglaublich gut ausgebauten Sozialsystem ein Kind nicht zur Welt bringen wollen.

Markus Michaelis | Mi., 13. August 2025 - 12:05

Ich stimme den Argumenten und der Schlussfolgerung des Artikels schon zu. Auch Frau BG würde ich nicht ablehnen, weil sie darüber nachdenkt. Mein Punkt wäre, ob sie das BVerfG und die Gesellschaft weiter in Richtung Durchsetzung absoluter universeller Normen und Ziele geführt hätte, oder ob wir wieder mehr Dinge als offen, zu entscheiden und demokratisch zu verhandeln ansehen.

In diesem Sinne kritisiere ich auch das Schlusswort des Artikels, dass betont, dass die wissenschaftliche Vernunft siegen solle. Das ist mir zu absolut und in unserer Gesellschaft viel zu sehr verankert: alle wollen immer absolut recht haben, "nichts" soll als offen und zu entscheiden angesehen werden.

Auch die Menschenwürde ist nicht absolut, es ist ein Konstrukt, für das wir uns entscheiden. Real sind Menschen immer auch Mittel zum Zweck der Erreichung irgendwelcher Ziele und Normen, die sich die Gesellschaft gesetzt hat.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 13. August 2025 - 12:13

den Psalm 139 heranzuziehen.
An was hängt es dann?
Las nur zum israelischen Abtreibungsgesetz, dass juristisch eine Person erst dann als selbständig gilt, wenn sie von der Nabelschnur getrennt ist und dass in meinen Augen das Gesetz in Israel frauenfreundlicher ist.
Sehr schön, dass Frau Epstein darauf hinweisst.
Das wäre nicht meine persönliche Entscheidung, aber ich sehe darin eben nicht nur mich.
Es tut mir dann aber leid, dass die betreffende Fachfrau nicht zur Verfassungsrichterin berufen wurde.
Es war ein Vorschlag der SPD und ich kann nur hoffen, dass ein weiterer Vorschlag eine solche Dimension, wie sie Frau Epstein beschreibt, berücksichtigt.
Die DDR war wohl weiter?
...und bitte im Vorfeld abstimmen...
Das zeigt vielleicht auch, dass andere Rechtssprechungen zur Befindung über ein schwieriges Problem herangezogen werden können.
Halten wir mal fest, dass Andersdenkende die Fristen ja nicht ausreizen müssen.

Elisa Laubeth | Mi., 13. August 2025 - 12:21

Der Aufklärungsunterricht beginnt in der Grundschule. Es gibt eine breite Palette von Verhütungsmöglichkeiten, es gibt die Pille danach und trotzdem werden über 100 000 Frauen so ungewollt schwanger, dass sie eine Abtreibung vornehmen? Natürlich gibt es komplizierte Einzelfälle, eingeschränkte kognitive Fähigkeiten, psychische Erkrankungen, etc. Aber: Wo bleibt die Eigenverantwortung, ja auch in gewisser Weise die Selbstbestimmung der Frauen? Eine Abtreibung nach den ersten Wochen ist ein schwerer, belastender Eingriff- für alle Beteiligten.(Nochmal: ab der 24.Woche gibt es eine Überlebenschance!). Es sei denn man begegnet dem „Problem“ mit einer sehr egoistischen Haltung.
In diesem Land wird gleichzeitig über Leihmutterschaft und Spätabbrüche diskutiert. Da fragt man sich einmal mehr auf welchen ethischen Grundlagen dieses Land noch zusammengehalten werden soll.
Wir hatten einen mühsam erzielten Kompromiss, der sich 2024 in über 100 000 Fällen bewährt hat. Wo ist das Problem?

„Wir hatten einen mühsam erzielten Kompromiss, der sich 2024 in über 100 000 Fällen bewährt hat. Wo ist das Problem?“
Als die Debatte 2024 darüber hochkochte, fragte ich mich auch – warum, zur Hölle, wird dieses Fass jetzt wieder aufgemacht. Hat es nicht 30 Jahre+ (gut) funktioniert?
Meine einzige Erklärung: es geht um das Gefühl. Wenn schon nicht das gute, dann zumindest das unbelastete Gefühl. Nicht das Gefühl haben zu müssen, etwas nicht-legalisiertes zu tun, selbst wenn es straffrei ist, sondern etwas legitimiertes, selbstverständliches. Ein Routineeingriff eben. Shit happens ...
Wenn weniger als 10% der Eingriffe auf einer medizinischen Ursache beruhen, wie Sie rausgesucht haben, dann sei die Frage erlaubt: wo bleibt die Eigenverantwortung bei den 90%+ Fällen. OK zu den „unverschuldeten“ Fälle, aber zuu leichtfertig sollte man – als Individuum & als Kollektiv - es sich doch nicht damit machen. Momentan verheddern sich die westl. Gesellschaften immer mehr in Widersprüche – mMn.

Robert Hans Stein | Mi., 13. August 2025 - 13:45

Und zwar deshalb, weil sich Brosius-Gersdorf befürwortend zum AfD-Verbot verhält und das auch kommuniziert hat. Meine Begründung wäre Mangel an ideologischer Neutralität, ergo zweifelhaftes Demokratieverständnis, gewesen. Konnte so von der CDU natürlich nicht kommen, da denen inzwischen jedes Mittel recht ist, die AfD loszuwerden.

manfred westphal | Mi., 13. August 2025 - 13:59

wenn nahezu 50 % der CIVEY-Befragten zustimmen, dass ein Abbruch der Schwangerschaft auch nach 12 Wochen straffrei bleiben soll, dann habe ich große Bedenken, ob man sich wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat.
Wenn Frau Epstein eine Grenze von 22 Wochen aufzeigt, dann habe ich große Bedenken. So manches Frühchen der 22. Wo hat sich prächtig entwickelt.
Habe beide Fälle in meiner Familie:
2 Abtreibungen, weil es grad nicht passte...
Ja zur Geburt, trotz erwartbarer Missbildungen...
Recht auf reproduktive Entscheidung ist m.E. so ein wokes Modewort, dass einer Abtreibungsentscheidung nicht gerecht wird.

Maria Arenz | Mi., 13. August 2025 - 15:08

Mag sein, daß der § 218 StGb für Ihre Lebensweise besonders störend ist, aber ihn deshalb gleich als den "umstrittensten Paragraphen des StGB" zu bezeichnen, ist lächerlich. Da fallen mir andere Paragraphen ein. § 188 StGB z.B. (Majestätsbeleidigung), § 130 StGB- (Volksverhetzung), sowie das Hass -im Netz-Bekämpfungsgesetz . Das sind wahrlich Gesetze, die in ihrer inzwischen völlig ausufernden Auslegung durch völlig wildgewordene Kavalleristen unserer Justiz an den Grundfesten unseres doch einmal als freiheitlicher Rechtsstaat konzipierten Verfassung rütteln.

Georg Schiener | Mi., 13. August 2025 - 15:52

Wenn sie im dunklen dunklen Mittelalter schon so verkommen wie heute gewesen wären, Ihren eigenen Nachwuchs millionenfach innerhalb weniger Jahrzehnte im Mutterleib umzubringen und dafür millionenfach Fremde ins Land zu holen, sähe die Welt heute anders aus.

Johannes Rausch | Mi., 13. August 2025 - 15:53

In einem demokratischen Rechtsstaat hat jeder erwachsene Mensch zu allem die Freiheit, für das er auch die volle Verantwortung übenehmen kann. Wenn also eine Frau bei den vielen Möglichkeiten der Verhütung "ungewollt" schwanger wird, dann erschließt sich mir das nicht. Leider wird das Problem von dieser Seite so gut wie nie diskutiert.

Elisa Laubeth | Mi., 13. August 2025 - 16:16

Die ethisch durchaus nachvollziehbare Einstellung auch ungeborenes Leben für schützenswert zu halten als religiösen Obskurantismus zu bezeichnen ist heftig. Die Argumentation passt aber zu dem Skeptizismus, wenn nicht gar zur Ablehnung gegenüber den Werten, die sich über die letzten gut 2000 Jahre in Europa entwickelt haben und uns zu den erfolgreichen Gesellschaften gemacht haben, die wir lange Zeit waren.
Wissenschaft ist eine phantastischer Sache, wenn man sie Wissenschaft sein lässt: nie endgültig, jedes Ergebnis nur vorläufig und immer zu diskutieren. Was wir von „Der Wissenschaft“ zu halten haben wissen wir seit Corona zur Genüge. Da wurde „Die Wissenschaft“ fast schon wieder zu religiösem Obskurantismus.

Im wissenschaftlichen Umfeld muss man über alles diskutieren können. Die Kandidatin hat aber im Nachgang so getan, als gäbe es an ihren Positionen gar nichts zu diskutieren, weil ja alles Wissenschaft sei. Mit dieser Haltung war für das höchste Richteramt ungeeignet.

