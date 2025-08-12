Dabei ist Brosius-Gersdorf beileibe nicht die Erste, die sich in den Grenzbereich des unbedingten Schutzes ungeborenen Lebens vorgetastet hat. Was juristisch offen diskutiert werden müsste, gerät wie so oft in die ideologische Schusslinie. Auf den Trümmern des Kreationismus entstand ein Abtreibungsgesetz, das weder wissenschaftlich haltbar noch gesellschaftlich zeitgemäß ist – und dennoch wie ein sakrosanktes Prinzip verteidigt wird, allen voran von der CDU. Gestützt auf das Bundesverfassungsgericht blockierte sie jahrzehntelang jede Reform, berief sich zugleich auf einen angeblich mühsam errungenen Konsens – innerparteilich wie gesamtgesellschaftlich – und warnte vor politischem Einfluss auf das Gericht. Gerade deshalb lohnt ein Blick in die Geschichte, um zu prüfen, wie es tatsächlich um das Neutralitätsgebot bestellt ist, auf das sich der Rechtsausschuss heute stützt.