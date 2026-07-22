- Eine Beleidigung für alle Christen
Widerspricht das Verbot der Leihmutterschaft der Verfassung? Das jedenfalls behauptet die bei der Wahl zur Verfassungsrichterin gescheiterte Frauke Brosius-Gersdorf. Was die Juristin für grundgesetzwidrig erklärt, ist damit das christliche Menschenbild schlechthin.
Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf scheint es noch immer nicht verwunden zu haben, keine Bundesverfassungsrichterin geworden zu sein. Für die Unionsfraktionen erwies sie sich als unwählbar, weil sie zumindest die volle Menschenwürde ungeborenen Lebens in Frage stellte. Und sie ging noch einen Schritt weiter: Für die „Menschenwürdegarantie erst ab Geburt“ sieht sie „gute Gründe“. Ungeborenes menschliches Leben hätte damit gar keine Menschenwürde. Eine solche Position ist der Vorhof der moralischen Hölle.
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