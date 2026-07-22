Brosius-Gersdorf attackiert die Union - Eine Beleidigung für alle Christen

Widerspricht das Verbot der Leihmutterschaft der Verfassung? Das jedenfalls behauptet die bei der Wahl zur Verfassungsrichterin gescheiterte Frauke Brosius-Gersdorf. Was die Juristin für grundgesetzwidrig erklärt, ist damit das christliche Menschenbild schlechthin.