- Opposition und Regierung passt nicht zusammen
Die erste Brombeer-Koalition der Republik ist Geschichte. In Brandenburg zerbricht das Bündnis aus SPD und BSW an inneren Widersprüchen, Machtspielen und der Unfähigkeit, Regierungsverantwortung von Oppositionsgestus zu trennen.
Es war die erste „Brombeer-Koalition“ in Deutschland: das Regierungsbündnis zwischen SPD und BSW in Brandenburg, gestartet Ende 2024. Doch seit Dienstag ist es Geschichte. Bei einem Pressetermin in der Potsdamer Staatskanzlei verkündete Ministerpräsident Dietmar Woidke, dass die Basis für eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht – und insbesondere dessen Landtagsfraktion – nicht mehr gegeben sei. Was war geschehen?
