Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Der gestrige Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln in Sachen AfD ist für viele Kämpfer für „unsere Demokratie“ ein Desaster. Sie alle rühren seit Jahren die Trommel dafür, dass die AfD eine „eindeutig rechtsextremistische Partei“ sei. Sie hasse Rechtsstaat und Demokratie und müsse schleunigst verboten werden. Und seit gestern ist plötzlich alles anders. Die Kölner Richter haben Zweifel an dem, was bisher viele für untrüglich wahr hielten.

Es gibt daher heute viele Verlierer: zunächst Thomas Haldenwang (CDU), den ehemaligen Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes. Er betätigte sich in seiner Amtszeit mehr als Propagandist und Pressesprecher denn als Behördenleiter. Er zog von Pressekonferenz zu Pressekonferenz, von Talkshow zu Talkshow und verkündete ein ums andere Mal dasselbe: Es sei unzweifelhaft „erwiesen“, dass es sich bei der AfD um eine rechtsextremistische Partei handele.

Wer daran Zweifel äußerte, musste damit rechnen, als AfD-Sympathisant abgestempelt zu werden. Manch einer dieser Kritiker war stattdessen in Wahrheit ein Anhänger der Idee des Rechtsstaates: Wer seiner Schuld nicht zweifelsfrei überführt werden kann, muss in einem Rechtsstaat bis zum Beweis des Gegenteils als unschuldig gelten. Den Unterschied zwischen erwiesener und unterstellter Schuld versteht nicht jeder – oder will ihn nicht verstehen. Aber nun ist alles anders.

Zu den Verlierern des gestrigen Tages zählt deshalb auch Nancy Faeser (SPD), die ehemalige Bundesinnenministerin. Sie nutzte die letzten Atemzüge ihrer Amtszeit, um sich in die deutschen Geschichtsbücher einzuschreiben. „Nancy – immer stabil gegen rechts“: Mit diesem Slogan wollte sie mutmaßlich in die Geschichtsbücher eingehen. Sie gab vor ein paar Monaten sogar stolz zu, die AfD-Akten des Bundesverfassungsschutzes nicht einmal selbst geprüft zu haben.

Was die Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes bestätigen sollte, war ein Beleg für eklatante Arbeitsverweigerung. Der Bundesinnenminister ist der Vorgesetzte des deutschen Inlandsgeheimdienstes. Nancy Faeser hat damals ihren Job als Verfassungsministerin nicht gemacht. Und nun hat sie sich gerade dadurch in die Geschichtsbücher eingeschrieben: mit einer krachenden Niederlage vor Gericht. Untätigkeit schützt vor Niederlage nicht.

Wollen Journalisten weiterhin bloß abschreiben, was Obrigkeiten behaupten?

Und dann wären da noch zahlreiche etablierte Medien. Auch sie sind die Verlierer des gestrigen Tages. Was haben die in den letzten Jahren nicht alles im Brustton der Überzeugung als „unumstößlich“ und „klar erwiesen“ dekretiert: Die AfD sei eindeutig verfassungsfeindlich. Beleg: Das hätten Nancy Faeser und Thomas Haldenwang schließlich doch immer so gesagt. Also sei es doch auch unumstößlich erwiesen.

Gerade diese „Beweise“ aber hat das Verwaltungsgericht Köln heute vom Tisch gefegt. Dazu hat es nach eigenen Angaben sage und schreibe 7000 Seiten Akten des Verfassungsschutzes ausgewertet. Nicht einmal 7000 Seiten reichen also aus, um die AfD der eindeutigen Verfassungsfeindlichkeit zu überführen.

Das lässt zwei Schlussfolgerungen zu: Entweder ist die AfD – als Gesamtpartei – doch nicht eindeutig verfassungsfeindlich. Oder aber der Verfassungsschutz ist eine derart intellektuell überforderte Behörde, dass er nicht einmal auf 7000 Seiten wasserdicht beweisen kann, was er behauptet. Möglicherweise ist beides zugleich der Fall.

Es gibt dieser Tage für so manchen Journalisten der Republik daher eine Denksportaufgabe: Will er eigentlich weiterhin Propagandist sein, also bloß abschreiben, was Obrigkeiten behaupten und als unumstößliche Wahrheit ausgeben? Oder will er künftig selbst recherchieren – unabhängig, neutral und objektiv – und anschließend über die Ergebnisse berichten?

Will er weiterhin treudoof abpinseln, was ihm Regierungssprecher in den Block diktieren, weil ihm das möglicherweise persönlich politisch in den Kram passt? Oder besinnt er sich vielleicht doch auf seinen professionellen Auftrag: allein der Wahrheit und den Fakten verpflichtet zu sein?

Extremisten, Verfassungsfeinde also, gibt es in allen Parteien

Dabei hat das Verwaltungsgericht Köln der AfD heute gar keinen Freifahrtschein ausgestellt. Es bestätigt, dass es in der Partei allerhand Extremisten gibt. Nur: Das ist weder für die Einstufung als „erwiesen extremistische Partei“ entscheidend noch für ein Verbotsverfahren. Denn: Extremisten, Verfassungsfeinde also, gibt es in allen Parteien.

Das liegt nicht an den Parteien, sondern am Zustand der Welt. Idioten gibt es überall, nicht nur in der AfD. Deren Anteil scheint in der Rechtspartei zwar größer zu sein als anderswo, aber das ist trotzdem kein Alleinstellungsmerkmal. Wenn es ein Verbotsmerkmal für Parteien wäre, dass es in ihren Reihen Extremisten gibt, also Idioten, müssten notgedrungen alle Parteien verboten werden.

Der rechtliche Maßstab sieht deshalb aus gutem Grund anders aus. Eine Partei ist nicht schon dann extremistisch, also verfassungsfeindlich, wenn sie Idioten in ihren Reihen hat. Die Idioten müssen dafür schon in der Mehrheit sein und den Kurs der Gesamtpartei bestimmen.

Das allerdings, so die Verwaltungsrichter aus Köln, sei nicht einmal in der AfD der Fall. Oder präziser gesagt: Die bemitleidenswerte Behörde namens „Verfassungsschutz“ konnte trotz tausender Mitarbeiter und trotz tausender Seiten an Akten nicht nachweisen, dass genau das der Fall sei. Obwohl sie seit Jahren behauptet, genau dies sei längst zweifelsfrei „erwiesen“.

Die Verwaltungsrichter gingen sogar noch einen Schritt weiter. Sie attestierten der Rechtspartei zumindest in Einzelfragen eine insgesamt verfassungswidrige Grundhaltung. Das betrifft jedenfalls nach Parteitagsbeschlüssen den Umgang mit religiösen, vor allem mit muslimischen Minderheiten.

Das Gericht sagt dazu ziemlich klar und eindeutig: „So sind nach dem Bundestagswahlprogramm der Antragstellerin ,der Bau von Minaretten und der Muezzinruf [...] zu untersagen‘ und ein ,Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen (…) anzustreben‘.“ Diese Forderungen berührten „die verfassungsrechtlich gewährleistete Menschenwürde von Personen islamischen Glaubens“.

Verfassungswidrig hat sich einst auch Angela Merkel geäußert

Immerhin in dieser Frage hält das Gericht die AfD also nicht nur im Falle der Idioten, sondern möglicherweise für insgesamt für verfassungswidrig. Nur: In einem verfassungswidrigen Sinne hat sich einst auch Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert. Festgestellt wurde das vom Bundesverfassungsgericht im Jahre 2022 höchstselbst.

Als Merkel im Jahr 2020 auf einer Pressekonferenz in Afrika und auf den Internetseiten der Bundesregierung forderte, die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) als Ministerpräsident von Thüringen „rückgängig“ zu machen, war das eindeutig verfassungswidrig. Aber war es auch zugleich verfassungsfeindlich? Was wie ein Wortspiel anmuten mag, ist die alles entscheidende Frage. Verfassungswidrigkeit und Verfassungsfeindlichkeit sind nicht dasselbe.

Auf den Seiten des Bundestages kann man zum Beispiel eine Liste einsehen, die sage und schreibe 30 Seiten umfasst. Darüber steht geschrieben: „Für nichtig oder verfassungswidrig erklärte Bundesgesetze“. Der Deutsche Bundestag hat seit dem Jahr 1990 also in sehr vielen Fällen selbst gegen die Verfassung verstoßen, und Gerichte mussten den Gesetzgeber anschließend zur Ordnung rufen.

Ist das deutsche Parlament deshalb ein Verfassungsfeind? Mitnichten. Man kann verfassungswidrig handeln, ohne ein Verfassungsfeind zu sein. Der Unterschied ist der: Wer verfassungswidrig handelt, verstößt gegen die Verfassung. Das muss aber nicht aus Absicht, es kann auch aus einem Irrtum heraus geschehen.

Wer den Irrtum dann akzeptiert und sein Verhalten anschließend korrigiert, ist kein Verfassungsfeind. Er ist dann bloß ein Mensch, der sich geirrt hat. So etwas kommt in den besten Familien vor.

Wer hingegen an einer verfassungswidrigen Position unbeirrt festhält, obwohl er genau hierauf hingewiesen wurde: Nur der ist in Wahrheit ein Feind der Verfassung. Er verstößt nicht aus Irrtum, sondern aus voller Absicht gegen die Verfassung. Und nur das ist eine echte Form von Verfassungsfeindlichkeit.

Der Angeklagte muss nicht seine Unschuld beweisen

Wenn ich das Verwaltungsgericht Köln in seinem Beschluss vom gestrigen Tage richtig verstehe, lässt sich nicht zweifelsfrei entscheiden, ob die Beschlüsse der AfD zum Umgang mit Muslimen bloß verfassungswidrig oder tatsächlich verfassungsfeindlich sind. Ob die entsprechenden Beschlüsse also auf einem verfassungsrechtlichen Irrtum oder auf einer echten Feindschaft gegenüber der Verfassung beruhen.

Nancy Faeser und Thomas Haldenwang mögen das misslich finden. Aber genau so funktioniert unser Rechtsstaat: Im Zweifel für den Angeklagten. Der Angeklagte muss nicht seine Unschuld beweisen, sondern der Ankläger umgekehrt die Schuld des Beschuldigten. Thomas Haldenwang und sein Verfassungsschutz sind am gegenteiligen Nachweis ebenso gescheitert wie Nancy Faeser und ihre SPD.

Es gibt dieser Tage aber nicht nur Verlierer. Es gibt auch Gewinner. Da wäre zunächst natürlich die AfD zu nennen. Die sollte sich aber nicht zu früh freuen. Derzeit versinkt sie derart tief in einem Vetternwirtschaftssumpf, dass sie bald auch zum Verlierer werden könnte, wenn sie ihren Laden nicht konsequent aufräumt.

Der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, meinte von Anfang an, es gebe in Wahrheit gar keinen Skandal. Die Beschäftigung von Familienangehörigen über Kreuz in seiner Partei sei rechtlich zulässig und damit zugleich moralisch korrekt. Wenn er wirklich meint, damit seine Wähler bei der Stange halten zu können, kann man ihm nur zurufen: Gute Reise!

Die Richter aus Köln haben dem Glauben an Demokratie und Rechtsstaat einen Dienst erwiesen

Aber dann gibt es dieser Tage noch einen anderen Gewinner. Er nennt sich „Rechtsstaat und Demokratie“. Und vor allem darauf kommt es mir an.

Ich kann die Menschen gar nicht mehr zählen, die mir an meinem Wohnort, in Schwerin, ungefähr dies erzählen: Es gebe doch gar keine Demokratie in unserem Land mehr und auch keinen Rechtsstaat. Selbst die Richter seien alle korrupt oder politisch beeinflusst.

Den Nachweis des Gegenteils haben heute die Verwaltungsrichter aus Köln geliefert. Gegen alle öffentliche, politische und mediale Erwartung haben sie ein objektives und neutrales Urteil gefällt.

Sie haben die Beweisakten des Verfassungsschutzes geprüft und sich ihre ganz persönliche Meinung gebildet. Und sie haben befunden, dass mangelhafte Akten auch dann nicht ausreichen, wenn sich etablierte Parteien und etablierte mediale Öffentlichkeit etwas anderes wünschen.

Die Richter aus Köln haben dem Glauben an Demokratie und Rechtsstaat damit einen viel größeren Dienst erwiesen als alle staatlichen Programme für „Demokratie und Toleranz“ und „gegen rechts“ der letzten 20 Jahre.

Was für den Rechtsstaat ein Fest, ist für den Verfassungsschutz ein Debakel

Gestern war daher ein guter Tag für den Rechtsstaat – und zwar unabhängig davon, wie das Hauptsacheverfahren in Sachen AfD letztlich ausgehen wird. Die Richter haben bewiesen, dass sie sich nicht von politischen und medialen Erwartungen treiben lassen. Sie haben die Argumente des Verfassungsschutzes neutral und unabhängig gewogen und – vorerst – für zu leicht befunden. Was für den Rechtsstaat ein Fest, ist für den Verfassungsschutz zugleich ein Debakel. Und natürlich auch für die etablierte Politik.

Wer die AfD wirksam bekämpfen will, sollte stattdessen vielleicht einfach bessere Politik machen. Dann klappt’s demnächst vielleicht auch wieder mit besseren Wahlergebnissen für die eigene Partei. Seit gestern jedenfalls ist die Debatte um ein mögliches AfD-Verbotsverfahren so mausetot, wie sie nur sein kann.

Wahrscheinlich wird der Verfassungsschutz, die intellektuell wahrscheinlich bemitleidenswerteste Behörde des gesamten Landes, ihrem Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) nun raten, gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln Widerspruch einzulegen.

Man kann Bundesinnenminister Dobrindt allerdings in seinem eigenen Interesse nur dazu raten, nicht auf Loser zu setzen. Genau für diesen Fehler ist gestern Nancy Faeser in die deutsche Geschichte eingegangen.