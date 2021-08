Die Frage ist nur: Was passiert eigentlich mit den Stimmen, die bereits vor einer Nachricht mit womöglich wahlentscheidender Tragweite abgegeben wurden? Was wäre mit einem Briefwähler, der etwa im Vertrauen auf Baerbocks Redlichkeit als Buchautorin seine Stimme gegeben hat, bevor neue Erkenntnisse vom Gegenteil zeugen? Die Antwort: Pech gehabt, gewählt ist gewählt – das per Briefwahl abgegebene Votum lässt sich eben nicht zurückholen. Selbst dann nicht, wenn man aus sehr guten Gründen sein Kreuzchen auf einmal lieber an anderer Stelle machen würde.