So erreichen Sie Lukas Koperek:

Lukas Koperek studiert Literatur, Medien und Kultur der Moderne in Mannheim. Derzeit absolviert er ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Herr Timke, Sie sind seit der Parteigründung 2004 Vorsitzender der „Bürger in Wut“ (BIW). Was macht Sie so wütend?

Nicht ich bin wütend, sondern viele unserer Wählerinnen und Wähler, denen wir BIW in den Parlamenten eine Stimme geben, um ihren Protest gegen die bestehenden Verhältnisse in konkrete politische Initiativen umzusetzen.