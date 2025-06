„Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab.“ So hat es die CDU am 8. Dezember 2018 auf ihrem Parteitag in Hamburg beschlossen. Im Juni 2019 haben Präsidium und Bundesvorstand diesen Beschluss nochmals bekräftigt. Seitdem hat sich an dieser Beschlusslage nichts geändert – an der Haltung der CDU gegenüber der Linken aber schon.

Auf kommunaler Eben geht die CDU in den ostdeutschen Ländern schon seit langem eher pragmatisch mit der einstigen SED um. Für die neue Umgehungsstraße oder die Sanierung des Schwimmbades stimmen CDU und Linke schon mal gemeinsam und sichern so die notwendige Mehrheit. Auf Landesebene wird an der Brandmauer nach wie vor festgehalten – jedenfalls offiziell. Man kann Grundsätze aber auch so hoch halten, dass man bequem darunter durchschlüpfen kann.