Umgang von CDU/CSU mit der AfD - Die Union ist die Brandmauer, findet Merz – und klingt wie die Linksjugend

Sogar der Vollblut-Merkelianer Peter Tauber wirbt jetzt für einen neuen Umgang mit der AfD. Doch der Bundeskanzler setzt als CDU-Chef lieber auf die linke Paradedisziplin „Mehr vom selben“. Nicht die einzige Baustelle des Friedrich Merz im Moment.