- Die Union ist die Brandmauer, findet Merz – und klingt wie die Linksjugend
Sogar der Vollblut-Merkelianer Peter Tauber wirbt jetzt für einen neuen Umgang mit der AfD. Doch der Bundeskanzler setzt als CDU-Chef lieber auf die linke Paradedisziplin „Mehr vom selben“. Nicht die einzige Baustelle des Friedrich Merz im Moment.
„Dieses Wort gefällt mir nicht, aber wenn Sie es schon verwenden, dann sage ich: ‚Wir sind die Brandmauer!‘“, lässt Bundeskanzler Friedrich Merz wissen. Gesagt hat er diese Worte während einer Pressekonferenz bei seinem Antrittsbesuch beim brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD). Dem vorausgegangen war die Frage eines Journalisten, wie es bei der Union um etwaige „Auflösungserscheinungen“ hinsichtlich der sogenannten Brandmauer wohl bestellt sein mag.
Und als wäre zitierte Charakterisierung der CDU durch Merz – die mehr nach Linksjugend klang denn nach Christlich Demokratischer Union – für sich genommen nicht schon unnötig genug gewesen, driftete der Bundeskanzler auch noch kurz in eine alternative Realität ab, in der nicht schon längst diskutiert wird, ob es die Bundesrepublik bald mit einem AfD-Ministerpräsidenten zu tun haben könnte. Die Union, so behauptete Merz, sorge dafür, dass sich dieses „Phänomen“ – also das Phänomen des Rechtspopulismus – nicht weiter auswachse.
