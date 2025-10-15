AfD
Umgang von CDU/CSU mit der AfD Die Union ist die Brandmauer, findet Merz – und klingt wie die Linksjugend

Sogar der Vollblut-Merkelianer Peter Tauber wirbt jetzt für einen neuen Umgang mit der AfD. Doch der Bundeskanzler setzt als CDU-Chef lieber auf die linke Paradedisziplin „Mehr vom selben“. Nicht die einzige Baustelle des Friedrich Merz im Moment.

VON BEN KRISCHKE am 15. Oktober 2025 6 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Dieses Wort gefällt mir nicht, aber wenn Sie es schon verwenden, dann sage ich: ‚Wir sind die Brandmauer!‘“, lässt Bundeskanzler Friedrich Merz wissen. Gesagt hat er diese Worte während einer Pressekonferenz bei seinem Antrittsbesuch beim brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD). Dem vorausgegangen war die Frage eines Journalisten, wie es bei der Union um etwaige „Auflösungserscheinungen hinsichtlich der sogenannten Brandmauer wohl bestellt sein mag. 

Und als wäre zitierte Charakterisierung der CDU durch Merz – die mehr nach Linksjugend klang denn nach Christlich Demokratischer Union – für sich genommen nicht schon unnötig genug gewesen, driftete der Bundeskanzler auch noch kurz in eine alternative Realität ab, in der nicht schon längst diskutiert wird, ob es die Bundesrepublik bald mit einem AfD-Ministerpräsidenten zu tun haben könnte. Die Union, so behauptete Merz, sorge dafür, dass sich dieses „Phänomen – also das Phänomen des Rechtspopulismus – nicht weiter auswachse. 

Markus Michaelis | Mi., 15. Oktober 2025 - 14:44

Das Problem ist nicht, ob man die AfD (und allgemein "Rechtspopulisten") mit irgendwas auf- oder abwertet. Das sollte nicht die eigentliche Zielsetzung sein. Aus meiner Sicht gibt es die AfD so nur, weil Gesellschaft, Europa und die Welt sich sehr ändern und unsere gesellschaftliche Mitte darauf bisher keine Antworten hat, oft noch nicht mal die Fragen stellt. Man klammert sich an alte Gewissheiten, die so nicht weiterbestehen werden.

Man grenzt sich zwanghaft von der AfD ab, traut sich dann nicht mehr anderen Akteuren zu widersprechen in der politischen Diskussion (weil man es sich nicht mit allen gleichzeitig verscherzen kann), weswegen wirkliche Diskussionen, die der Größe der Veränderungen entsprechen, nicht in Gang kommen. Man stellt nur fest, dass die AfD keine oder schlechtere Antworten hat, aber dass man selber auch keine Antworten und oft noch nicht mal die Fragen hat, geht dann unter.

Da sehe ich das eigentliche Problem.

Christoph Kuhlmann | Mi., 15. Oktober 2025 - 14:59

Wenn das mit der Koalition so weiter geht, werden auch keine Grenze dicht Forderungen und Entwicklungshilfe halbieren mehr geglaubt. Bis jetzt liegt die AfD in den Umfragen lediglich 2 % vor der CDU. Der Vorsprung müsste noch deutlich wachsen und dann macht sich die CDU mit der Brandmauer einfach lächerlich.

Thomas Hechinger | Mi., 15. Oktober 2025 - 15:26

Die strategische „Brandmauer“-Dummheit von CDU und CSU ist nur noch mit der Dummheit der Trojaner, die das Pferd vor den Toren der Stadt für ein Geschenk der Götter hielten, zu vergleichen. Die „Brandmauer“ nimmt knapp vor dem Danaer-Geschenk den 1. Platz ein. Herzlichen Glückwunsch, Herr Bundeskanzler!

Christa Wallau | Mi., 15. Oktober 2025 - 15:29

Er ist leider ein eitler Gockel.
Das könnte uns völlig egal sein, wenn er weiterhin bei Blackrock arbeitete und nicht Kanzler wäre.
So jedoch ist sein ganz persönliches Problem auch u n s e r Problem!
Es ist immer wieder erstaunlich festzustellen, wie sehr die Charaktereigenschaften eines einzelnen Menschen in führender Position das Weltgeschehen beeinflussen.
Man kann z. B. gerade erkennen, wie ausgerechnet die "Dealer-Mentalität" u. die Grobschlächtigkeit eines Donald Trump Wunder vollbringen in einem Konflikt, der von anderen Politikern bisher nicht bewältigt wurde.
Gleichzeitig sieht man an Merz, wie katastrophal sich sein Realitätsverlust u. seine Selbstüberschätzung auf Deutschland auswirken, das im freien Fall begriffen ist.
Es ist allerhöchste Zeit für eine Rebellion g e g e n die Brandmauer in der CDU, wenn die Partei nicht den Weg ihrer italienischen Schwester gehen will und - Viel wichtiger! -
wenn noch irgendwas in Deutschland vor dem Verderben gerettet werden soll.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 15. Oktober 2025 - 15:30

rote Linien ist, dann muss man vlt. nicht befürchten, dass Frau Merkel "bedenklich den Kopf schüttelt", sicher wäre ich da aber nicht.
Andererseits ist es taktisch sicher nicht verkehrt, jetzt wohl "Vertraute" Merkels mitsprechen zu lassen.
Sie selbst trifft evtl. nur noch begrenzt auf "Standing Ovations" und was wird dann aus ihrem Erbe in der CDU?
Für mich wiegt dennoch sehr schwer, dass Frau Prien gar ans Auswandern denkt, sollte es einmal einen AfD-Ministerpräsidenten geben.
Da dürfte sie nicht die Einzige sein...
M.E. hat die Merkel-CDU die AfD groß werden lassen durch vlt. unbedingte und eher erratische politische Profilierung.
Ich weiss bis heute nicht, wofür Frau Merkel stand und steht.
Da bin ich evtl. auch nicht die Einzige.
Schön, wenn also jetzt "Merkel-Epigonen" in die Debatte eingreifen und wirklich sehr schwierige Verhältnisse für die CDU mithelfen zu klären.
Ich weiss nicht, ob es "moderate" Stimmen auch in der SPD gibt.
Es ist wirklich sehr schwierig derzeit...

