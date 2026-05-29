Brandmauer in Sachsen-Anhalt - Die AfD könnte die CDU spalten

In Sachsen-Anhalt kann eine AfD-Regierung möglicherweise nur durch eine Kooperation von CDU und Linkspartei verhindert werden. Da wäre es aus CDU-Sicht parteipolitisch besser, die AfD gewönne die absolute Mehrheit. Das ersparte der Union eine heftige Brandmauer-Diskussion.