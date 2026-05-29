Luftaufnahme eines Parks mit See und buntem Herbstlaub, Stadt im Hintergrund, Foto.
Wenn es Herbst wird in Magdeburg: Im September sind Landtagswahlen / picture alliance/dpa | Peter Gercke

Brandmauer in Sachsen-Anhalt Die AfD könnte die CDU spalten

In Sachsen-Anhalt kann eine AfD-Regierung möglicherweise nur durch eine Kooperation von CDU und Linkspartei verhindert werden. Da wäre es aus CDU-Sicht parteipolitisch besser, die AfD gewönne die absolute Mehrheit. Das ersparte der Union eine heftige Brandmauer-Diskussion.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 1. Juni 2026 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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In Sachsen-Anhalt hofft die AfD bei der Landtagswahl Anfang September auf den großen Durchbruch – mit Abstand stärkste Fraktion, vielleicht sogar die absolute Mehrheit der Mandate. Falls die Umfragen nicht täuschen, könnte sich in Magdeburg eine Konstellation ergeben, in der allenfalls CDU und Linke gemeinsam eine Regierungsübernahme der Rechtsaußenpartei zu verhindern in der Lage sind. Grüne und FDP werden den Einzug in den Landtag kaum schaffen. Die SPD wiederum liegt derzeit bei 6 Prozent, könnte also den Wiedereinzug in den Landtag verpassen.

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Rainer Mrochen | Mo., 1. Juni 2026 - 11:12

Was wäre denn, wenn sich innerhalb der Parteien, die konträren Kräfte überhaupt dividierten und in einer Art Sammlungsbewegung jeweils zueinander fänden um gemeinsame Positionen, die ja objektiv bestehen, politisch zu vertreten und im Fall der Fälle (einfache Mehrheit) auch durchzusetzen. (Demokraten vs. Republikaner). Zumindest könnten dann ganz faule Kompromisse ausgeschlossen werden und Eindeutigkeit der Richtung, in die sich das Land bewegt, hätte Vorrang. Die jetzige Perversion des politischen Systems kann sicherlich keine Fortschritte erzielen.

Klaus Funke | Mo., 1. Juni 2026 - 11:57

wird mit Sicherheit das Falsche tun und mit den Linken und den Resten der SPD gegen die AfD versuchen, eine Regiering zu bilden. Das bedeutet faktisch den Untergang der CDU. Sie ist dann ein linkes Feigenblatt geworden. Die CDU, die im Grunde an Deutschlands Fehlentwicklung schuldig ist, muss dringend politisch entsorgt werden. Und die Mitarbeit in einer linken Regierung, wo sie vielleicht sogar mit ihren mageren zwanzig+ Prozent den MP stellen kann, wird das allerletzte Aufzucken sein. Hernach hat sie keine Wähler mehr. Alle weg und bei der AfD. Und das ist gut so.

Ingo Frank | Mo., 1. Juni 2026 - 12:26

im Bilde zu sein.
Angefangen mit der rückgängig gemachten Wahl von Kemmerich FDP der mit Stimmen der AfD gewählt wurde gab es doch Beifall von der Union. Das einer von den SED Erben, der heute stellvertretender BT Präsentiert ist, ohne eigene Mehrheit in Thüringen war wurde von der CDU zur Macht verholfen. Dafür erhielt Dr. mett bei der nachfolgenden Wahl den Judaslohn, da auch er keine eigene Mehrheit gegen die AfD zu Stande brachte, und läßt sich von den SED Erben tolerieren.
I.ü. Sieht es bei der letzten Sachsenwahl genau so aus. Der MP führt eine Minderheitsregierung gegen die AfD und muss nach der Pfeife der Alt Kommunisten tanzen.
Und genau so wird es in SA kommen sofern die AfD nich die absolute Mehrheit erhält. Die CDU macht genau das gleiche wie in Thüringen & Sachsen und geht mit der Mauermörderpartei und SED Erben zusammen. Wie das „Kind“ letztlich getauft wird, ist der CDU völlig egal.
I.ü. war bei den letzten Wahlen in Th. & S Merz Parteichef und nickte es ab.
MfG

Karl-Heinz Weiß | Mo., 1. Juni 2026 - 12:30

In der Tat: die im Parteiprogramm der LINKEN klar formulierten Extrempositionen werden weitgehend ignoriert. Im Gegenzug weiß keiner ganz genau, warum viele Positionen der AfD mit denen der CDU "unvereinbar " sein sollen.
Ich stelle mir CDU-Mandatsträger in Magdeburg vor, die bei einer solchen Konstellation ein Bündnis mit der LINKEN abnicken sollen. "Die Ehre kann man uns nicht nehmen"- der Weg wäre klar (und würde auch dem Wählerwillen entsprechen).

Urban Will | Mo., 1. Juni 2026 - 12:32

hat wieder zugeschlagen, also gleich den kindgerechten Beitrag hinterher:
Höcke agiert in Thüringen, nicht in Sachsen-Anhalt. Außer Sie sehen in Höcke den Geschicke-Lenker der gesamten Partei, dann sollten Sie allerdings dazu übergehen, die Union und die Bundesregierung „Bas-Truppe“ zu nennen.
Die Selbstverständlichkeit, mit der hier ein armseliges Parteien-Geschachere aufgeführt wird, dessen einziger Sinn darin bestünde, den Wählerwillen (nach wie vor eigentlich immer noch der Sinn einer Demokratie) zu unterwandern, ist verwunderlich.
Sollte die Union tatsächlich dieses „AfD-Verhinderungs-Bündnis“ mit Kommunisten und Antisemiten schmieden, dann ist es wirklich gut, wenn sie alsbald verschwindet.
Diese Union wird nicht mehr gebraucht.

C. Schnörr | Mo., 1. Juni 2026 - 12:33

... politischen Gegner die absolute Mehrheit wünschen, damit es die CDU selbst nicht "zerreißt": Treffender kann man den shizophrenen Zustand dieser Partei, der jegliche Redlichkeit abhanden gekommen ist, nicht kennzeichnen.

S. Kaiser | Mo., 1. Juni 2026 - 12:50

Fürwahr.
Wenn ein Fundamental-Unionist wie HMV sich zu solch einem Statement:
„Es wäre geradezu ein Treppenwitz, wollte die CDU gemeinsam mit dieser dunkelroten Truppe die Demokratie vor der AfD retten. Den Rechtsextremismus Seit an Seit mit Linksextremisten zu bekämpfen, mag linken Leitartiklern als reizvoll erscheinen. Die CDU machte sich dagegen total unglaubwürdig – und obendrein noch lächerlich.“
hinreißen lässt, dann spürt man die Tiefe der Zerrüttung.

Andreas Peters | Mo., 1. Juni 2026 - 12:55

Kann ich immer weniger anfangen. Falsche Darstellungen wie Höcke in Sachsen-Anhalt sind da wohl prägend. Und die Wiederholung linker Einstellungen wirkt auf mich auch merkwürdig. Dann soll er doch schreiben er mag die AfD nicht. Aber dieses pseudojournalistische geht doch wohl gar nicht.

Christa Wallau | Mo., 1. Juni 2026 - 13:02

kommt niemals mehr ans gewünschte bzw. erstrebte Ziel.
Den gravierenden Fehler der CDU/CSU, eine BRANDMAUER gegen eine neue Partei zu errichten, welche in vielen Punkten das früher eigene, sehr erfolgreiche Programm vertritt, kann niemand anders korrigieren als der, welcher diese Mauer sofort
niederreißt und sich damit zu seiner Fehlentscheidung bekennt.

Die einzige Frage ist in meinen Augen die:
Wie viele Leute in der CDU besitzen noch das Verantwortungsbewußtsein, diesen Schritt zu tun und - um des Volkswohls willen! - gemeinsam mit der AfD einen Neustart zu wagen?

Davon wird es abhängen, ob Deutschland bis zu einer absoluten Mehrheit der AfD wartet, damit weiter in den finanziellen u. gesellschaftl. Ruin abrutscht u. sich radikalisiert oder
endlich anfangen kann , an der Rettung des Landes zu arbeiten.
Es ist - aus Sicht der Bürger - völlig unwichtig, was mit der CDU passiert. Das Einzige, was zählt, sind die vernünftigen, harten Maßnahmen, die sofort ergriffen werden.

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