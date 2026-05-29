- Die AfD könnte die CDU spalten
In Sachsen-Anhalt kann eine AfD-Regierung möglicherweise nur durch eine Kooperation von CDU und Linkspartei verhindert werden. Da wäre es aus CDU-Sicht parteipolitisch besser, die AfD gewönne die absolute Mehrheit. Das ersparte der Union eine heftige Brandmauer-Diskussion.
In Sachsen-Anhalt hofft die AfD bei der Landtagswahl Anfang September auf den großen Durchbruch – mit Abstand stärkste Fraktion, vielleicht sogar die absolute Mehrheit der Mandate. Falls die Umfragen nicht täuschen, könnte sich in Magdeburg eine Konstellation ergeben, in der allenfalls CDU und Linke gemeinsam eine Regierungsübernahme der Rechtsaußenpartei zu verhindern in der Lage sind. Grüne und FDP werden den Einzug in den Landtag kaum schaffen. Die SPD wiederum liegt derzeit bei 6 Prozent, könnte also den Wiedereinzug in den Landtag verpassen.
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