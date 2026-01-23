Grüne Doppelmoral - Jetzt merkt doch auch Ihr, dass die Brandmauer nicht funktioniert

Weil sie die Brandmauer eingerissen haben, erleben die Grünen jetzt eine ihrer ehrlichsten Krisen. Dadurch öffnet sich aber auch ein kurzes Zeitfenster der möglichen Erkenntnis für alle Parteien: Ist die Brandmauer selbst zur Gefahr für die Demokratie geworden?