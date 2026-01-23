Demo gegen AfD
Grüne Anti-AfD-Demo in München / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sachelle Babbar

Grüne Doppelmoral Jetzt merkt doch auch Ihr, dass die Brandmauer nicht funktioniert

Weil sie die Brandmauer eingerissen haben, erleben die Grünen jetzt eine ihrer ehrlichsten Krisen. Dadurch öffnet sich aber auch ein kurzes Zeitfenster der möglichen Erkenntnis für alle Parteien: Ist die Brandmauer selbst zur Gefahr für die Demokratie geworden?

VON CARSTEN KORFMACHER am 23. Januar 2026 7 min

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

Es wäre ein Leichtes, den Grünen nach der Geschichte im europäischen Parlament, Sie erinnern sich, jetzt Doppelmoral und Heuchelei vorzuwerfen. Man könnte ihnen Zitate aus der Vergangenheit um die Ohren hauen, wie das der brandenburgischen Landeschefin Andrea Lübcke, die im Oktober 2025 sagte: „Wer an der Brandmauer rüttelt, gefährdet die Demokratie. Wer sie aufweicht, öffnet Tür und Tor für Demokratiefeinde.“ 

IngoFrank | Fr., 23. Januar 2026 - 18:02

Dummes Zeug labern, das können Sie alle …..Stört aber außer Merz, der sich einen beträchtlichen Teil des „Sondervermögens“ sich von Dröge abpressen Pardon verhandeln lies…..,
kaum noch jemand in Deutschland,
Diese 10% Partei entspricht gerade noch dem „harten Kern“ ihrer Anhängerschaft.
Im Osten werden sie von einer LTWahl zur anderen aus den Parlamenten gekickt. Im Westen sind noch ein paar wenige Hochburgen aber wie z.B. in Bayern Krepeln sie auch bei 6% .
Richtig so, die haben schon reichlich und genug Schaden in diesem Land angerichtet.
Den einzigen Lichtblick den „die“ noch haben, ist bei weiterem abspecken von CDU & SPD, die Brandmauer die ihnen bis auf weiteres eine Machtoption bietet, um eine Allparteienkoalition gegen den großen Blauen Elefant im Raum , nach der Wahl machen zu können
MfG a d Erfurter Republik

Heidemarie Heim | Fr., 23. Januar 2026 - 19:06

Und vielen Dank für diesen Appell an die Baumeister und Unterhaltungspflegenden bezüglich des Erhalts des für sie so kostbaren Bauwerks. Welches sich anschickt dereinst als Gebäuderest aus einer Demokratie-Ruine herauszuragen, deren vormals stolzes Gebäude in bester Absicht von den selbsternannten Demokratie-Rettenden Stein für Stein abgetragen wurde oder wie die Amerikaner es nennen "Ground Zero" erreicht wurde. Und weil Sie geehrter Herr Korfmacher was die unterschiedlichen "Bewältigungsstrategien" wie z.B. Zynismus wahrlich gut beschrieben haben, füge ich meiner Untergangsfantasie die Feststellung an, dass wir Deutsche was Trümmer betrifft bestens auskennen dürften. Was eine Unterbrechung, Waffenruhe oder wie Sie meinen einen Rückbau angeht zur Erlangung neuer Vertrauenswürdigkeit, so ist der Zug zumindest bei mir alten mit einem Langzeitgedächtnis an frühere Zeiten und Politiker ausgestatteten Schlachtross abgefahren. Zu 99% verwirkt und begraben. Traurig aber wahr. MfG

Urban Will | Fr., 23. Januar 2026 - 19:13

Autor durchblicken, dass er „Verständnis“ zeigt, sollten die Brandmaurer tatsächlich Angst haben (was er selbst für irrational hält, wo ich ihm zustimme), es könne ein neues 1933 passieren.
Schon alleine dies ist lächerlich.
Wer wirklich meint, die AfD mit der Hitlerpartei gleichsetzen zu können, sollte wirklich erst mal lesen und sich rudimentäre Kenntnisse der Programmatik, der Parteiführungen, etc. aneignen.
Vom ersten Tag ihrer Gründung war die AfD im Kreuzfeuer des Altparteien-Kartells und dieser Begriff wiederum ist mehr als gerechtfertigt.
Hinter allem stand Merkel und mit ihren Verbündeten aus dem linksgrünen Lager, zusammen mit der Tatsache, dass die Union schon immer ein Duckmäuser-Verein war, war es ein leichtes, mit Hilfe dieser Mauer eine Dauer-Machtgarantie weit links der Mitte zu etablieren, zumal sich der ÖRR – längst durchsetzt mit linksgrünen Gesinnungsgenossen – dem Kartell anschloss.
Die Folgen dieses demokratiefeindlichen Aktes sind katastrophal.

Thomas Veit | Fr., 23. Januar 2026 - 19:34

und zwar nicht mehr und nicht weniger als "die Anerkennung der Realität"... ist m.E. schlicht und ergreifend zu viel verlangt von einer politisch über min. 15 Jahre linksgrünwoke ideologiesierten politischen Elite, welche damit - mit der Anerkennung der Realität... - gleichzeitig ihr Fehlwirken über Jahrzehnte und ihren politischen Irrtum auf ganzer Linie(!!) eingestehen müsste... -- das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, von z.B. von Haselnuss und Dröge... 🤔

NEIN! Sie sind ideologisch vollkommen verbrämt..., und zwar auf ganzer Linie [Energie, Migration, Wirtschaft, Ukraine, Meinungsfreiheit/Demokratie... und natürlich auch die 'Brandmauer'] - die Realität ist ihnen längst entfleucht... ...

"Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr" - Gleichnis Jesu aus der Bibel (Matthäus 19,24) [via copy-paste]

