- Jetzt merkt doch auch Ihr, dass die Brandmauer nicht funktioniert
Weil sie die Brandmauer eingerissen haben, erleben die Grünen jetzt eine ihrer ehrlichsten Krisen. Dadurch öffnet sich aber auch ein kurzes Zeitfenster der möglichen Erkenntnis für alle Parteien: Ist die Brandmauer selbst zur Gefahr für die Demokratie geworden?
Es wäre ein Leichtes, den Grünen nach der Geschichte im europäischen Parlament, Sie erinnern sich, jetzt Doppelmoral und Heuchelei vorzuwerfen. Man könnte ihnen Zitate aus der Vergangenheit um die Ohren hauen, wie das der brandenburgischen Landeschefin Andrea Lübcke, die im Oktober 2025 sagte: „Wer an der Brandmauer rüttelt, gefährdet die Demokratie. Wer sie aufweicht, öffnet Tür und Tor für Demokratiefeinde.“
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.