- Den linken Heuchlern geht es gar nicht um die AfD
Der CDU wird geraten, im Kampf gegen die AfD die Abgrenzung zur Linken aufzugeben. Das ist ein vergifteter Vorschlag – zur Aufwertung der Linken und zur Vorbereitung von Rot-Grün-Rot.
„Weh euch, ihr Heuchler!“, heißt es in der Bibel. Doch wird das Buch der Bücher kaum zu Rate gezogen, wenn es um Politik geht. Schon Bismarck wusste, dass selten so viel gelogen wird wie vor der Wahl. Und natürlich sind im politischen Betrieb die Heuchler sehr aktiv, die angeblich hehre Ziele verfolgen, in Wirklichkeit aber nur an die Macht kommen oder an derselben bleiben wollen.
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