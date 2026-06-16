Foto: Demonstration mit roten Fahnen der Partei Die Linke und einem Protestplakat, mehrere Teilnehmende.
Soll das der geeignete Koalitionspartner für die CDU sein? / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Maria Castro

Brandmauer Den linken Heuchlern geht es gar nicht um die AfD

Der CDU wird geraten, im Kampf gegen die AfD die Abgrenzung zur Linken aufzugeben. Das ist ein vergifteter Vorschlag – zur Aufwertung der Linken und zur Vorbereitung von Rot-Grün-Rot.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 17. Juni 2026 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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„Weh euch, ihr Heuchler!“, heißt es in der Bibel. Doch wird das Buch der Bücher kaum zu Rate gezogen, wenn es um Politik geht. Schon Bismarck wusste, dass selten so viel gelogen wird wie vor der Wahl. Und natürlich sind im politischen Betrieb die Heuchler sehr aktiv, die angeblich hehre Ziele verfolgen, in Wirklichkeit aber nur an die Macht kommen oder an derselben bleiben wollen.

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Hans Jürgen Wienroth | Mi., 17. Juni 2026 - 08:30

Die Union und die Medien sollten die Programme, internationale Zusammenarbeit und Äußerungen von AfD und Linkspartei einmal mit denen einer „gewissen Partei“ der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vergleichen.

Wäre dann tatsächlich die AfD näher an diesem Programm, z. B. beim „Antisemitismus“?

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