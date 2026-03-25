Zu den großen Vorteilen der Demokratie gehört es, dass falsche Entscheidungen leichter korrigiert werden können als in einem System ohne echten politischen Pluralismus. Regierungen, die ein Land in den Niedergang führen, können abgewählt werden. Und mit etwas Glück wird eine neue Regierung dann politisch umlenken.

Allerdings entwickeln politische Parteien in einer Demokratie meist auch eine Tendenz, sich im Besitz der Macht zu behaupten, indem sie Stimmen durch Wahlgeschenke kaufen. Die Versuchung, dies zu tun, ist besonders groß, wenn man mit einer Oppositionspartei konfrontiert ist, die man um jeden Preis von der Macht fernhalten will, weil man glaubt, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, dass sie das gesamte politische System zerstören würde, wenn sie zum Zug käme. Überdies bedeutet die Präsenz eine solchen Partei, dass es keine echte Opposition als „government in waiting“ gibt, weil die existierende Opposition eben als grundsätzlich nicht regierungsfähig gilt. Das kann zum Blankoscheck für eine Regierung werden, eine falsche Politik unbeirrt fortzusetzen.

Italiens Erfahrung mit der Kommunistischen Partei

So stellte sich die Lage mehr oder weniger vor 1990 über Jahrzehnte in Italien dar, als es galt, die PCI, also die Kommunisten, in Schach zu halten. Um das zu erreichen, arbeiteten die meisten anderen Parteien angeführt von der Democracia Christiana in wechselnden Koalitionen mehr oder weniger dauerhaft zusammen. Die Kabinette wechselten rasch, aber die grundsätzliche politische Richtung blieb doch im Wesentlichen immer die gleiche, und das politische Personal in unterschiedlichen Rollen eigentlich auch.

Die Loyalität der eigenen Wähler sicherte man sich nicht zuletzt durch eine ausgeprägte Klientel- und Patronagepolitik, die zwar ohnehin einer italienischen Tradition entsprechen mochte, aber eben auch als notwendig erachtet wurde, um ein weiteres Vordringen der Kommunisten in der Wählergunst zu verhindern. Dennoch erreichte die PCI zu Beginn der 80er Jahre bei Wahlen einen Stimmenanteil von rund 30 Prozent, also das Niveau, auf das in Deutschland jetzt auch die AfD zusteuert, die hier genauso als systemfremde Partei gesehen wird wie seinerzeit die Kommunisten in Italien.

Dass man solche Parteien versucht von der Macht fernzuhalten, ist durchaus nachvollziehbar. Eine von Kommunisten geführte Regierung in Italien wäre mit erheblichen Gefahren für das Land verbunden gewesen. Das Gleiche würde auch für eine Regierungsbeteiligung – und sei sie indirekt, etwa in Form der Duldung einer Minderheitsregierung – der demagogisch auftretenden und wenig seriösen AfD heute in Deutschland gelten. Nur man muss sich auch klar machen: Wer versucht, „Systemfeinde“ von der Macht fernzuhalten, statt sie irgendwie zu zähmen und schrittweise zu integrieren, so schwer das auch sein mag, und diesem Ziel wirklich alles in der Politik komplett unterordnet, wie das bei uns im Fall der AfD vor allem linke Politiker und Publizisten mit Nachdruck und Erfolg verlangen, muss dafür fast immer einen hohen Preis zahlen.

Der Preis der Brandmauer

In den langen Jahren immer gleicher oder ähnlicher Koalitionen und einer vorherrschenden Mitte-Links-Politik entstand in Italien ein struktureller Reformstau, der bis heute nachwirkt, und die Staatsverschuldung stieg immer mehr an. Sie lag schon in den 80er Jahren bei gut 100 Prozent des BIP, trotz des vor Einführung des Euro zeitweilig noch relativ hohen Wirtschaftswachstums und einer demographischen Struktur, die weitaus günstiger war als heute. Ein wirklicher Kurswechsel in der Politik war kaum möglich, weil es zu den Koalitionen der Christdemokraten mit ausgewählten linken Parteien keine Alternative gab. Heute hat man den Eindruck, dass Deutschland sich politisch in eine ähnliche Richtung bewegt wie damals Italien.

Ein echter Politikwechsel etwa in der Wirtschafts-, Sozial- und Energiepolitik ist nicht mehr möglich, weil die CDU, die ja früher durchaus eine wirtschaftsnahe Partei war, dauerhaft auf ein Bündnis mit linken Parteien angewiesen ist, die ganz andere Prioritäten haben und die sie faktisch wie jetzt die SPD in Geiselhaft nehmen. SPD und Grüne können ja überdies auch, trotz der zur Zeit fehlenden Mehrheit im Parlament, mit einem Bündnis mit der Linkspartei drohen, an deren Radikalismus – neuerdings bis hin zum offenen Antisemitismus – sich in der SPD und bei den Grünen in der Regel kaum einer stört. SPD und Grüne stehen dabei freilich ihrerseits unter Druck und versuchen ihre Wählerschaft durch eine ideologisch aufgeladene Klientelpolitik an sich zu binden (im Fall der SPD allerdings mit wenig Erfolg), zumal sie von der immer radikaler werdenden Linkspartei bedrängt werden, die viele Anhänger bei jüngeren Wählern und bei Muslimen hat.

Demokratische Korrekturen finden nicht mehr statt

Deutschland ist damit politisch weitgehend blockiert und kann Fehlentscheidungen der Vergangenheit wie den Atomausstieg oder die Festlegung auf eine zu ehrgeizige und falsch angelegte Klimapolitik offensichtlich nicht mehr korrigieren. Hier kommt freilich hinzu, dass bestimmte Politikfelder einer genuin demokratischen Entscheidungsfindung ohnehin entzogen sind, weil entweder das faktisch als eigener Gesetzgeber auftretende Verfassungsgericht oder aber die EU Vorgaben gemacht haben, die bestimmte politische Optionen schlechterdings ausschließen.

Und wenn dann einmal in die Entscheidungsprozesse in Brüssel Bewegung kommt und man aus früheren Fehlern bereit ist zu lernen wie in der Migrationspolitik, erhebt sich in Deutschland ein großes Geschrei, weil die Mehrheiten im EU-Parlament nur zustande gekommen sind unter Einbeziehung von Abgeordneten, die politisch dem rechten Rand angehören – ein Stimmenpotential, auf das die deutschen Grünen in Brüssel bei der Ablehnung von Mercosur seinerzeit gern zurückgegriffen haben.

Dogmatismus und Heuchelei

Die Mischung aus Dogmatismus und Heuchelei, die unsere politische Landschaft seit der Ära Merkel zunehmend prägt, droht unser Land zu zerstören. Aller Voraussicht nach wird Deutschland dank des Krieges der USA gegen den Iran spätestens im nächsten Winter mit einer massiven Energiekrise konfrontiert sein. Es ist durchaus denkbar, dass Treibstoffe und Gas rationiert werden müssen, wenn der Krieg länger dauert. Ganzen Produktionsanlagen könnte die vorübergehende oder dauerhafte Stilllegung drohen.

Die Regierung wird vermutlich versuchen, die Krise durch großzügig ausgeschüttete Subventionen abzumildern und damit die Staatsverschuldung noch mehr in die Höhe treiben, ohne irgendeines der strukturellen Probleme, vor denen die Wirtschaft in Deutschland steht, zu lösen. Im Gegenteil, es spricht vieles dafür, dass man diese Probleme durch Steuererhöhungen, die unter anderem die obere Mittelschicht, die die SPD mittlerweile wieder als Klassenfeind betrachtet, treffen werden, noch verschlimmern wird. Allerdings wird die Zeit kommen, wo man diese Politik des Durchwurstelns und des dogmatischen Festhaltens an früheren Fehlentscheidungen – dazu gehört auch der Verzicht auf echte Reformen des Sozialstaates – nicht mehr wird fortsetzen können, weil einem einfach das Geld vollständig ausgeht. Wie so etwas aussehen könnte, ist auf der kommunalen Ebene schon heute zu sehen.

Politiker vom Typus Thatcher sind gefragt

Dann kommt die Stunde der Wahrheit. Aber wird dann noch eine Wende möglich sein? Dafür brauchte man Politiker wie seinerzeit Mrs. Thatcher in Großbritannien, aber weder bringt unser System diesen Politikertypus hervor, noch hätten solche Politiker hier eine Möglichkeit, die notwendigen Mehrheiten für eine echte Reformpolitik zu organisieren, namentlich dann, wenn bis dahin die Flügelparteien Linke und AfD an die 40 Prozent der Sitze im Parlament oder mehr innehaben, was keineswegs unwahrscheinlich ist.

Auch sollte man nicht vergessen, dass Großbritannien bereits mehr als zehn Jahre des Niedergangs und der schweren Krisen hinter sich hatte, als es Thatcher im Frühjahr 1979 gelang, eine Wahl zu gewinnen. Vorher hatten die Tories so wie heute die CDU meist eine Politik verfolgt, die oft ausgesprochen konfliktscheu war und jeden offenen Bruch mit linken politischen Orthodoxien versuchte zu vermeiden, während Labour ganz auf „the orderly management of decline“, die geordnete Verwaltung des Niedergangs setzte.

Damit soll nicht gesagt werden, dass der Neoliberalismus einer Mrs. Thatcher, der ja auch in England tiefe Wunden schlug, die zum Teil über Jahrzehnte nicht verheilten, hier und heute das richtige Rezept wäre. Aber eine radikale politische Wende wird es geben müssen. Freilich wird wohl auch bei uns wie seinerzeit in Großbritannien 1976 erst der Internationale Währungsfonds mit seinen harten Auflagen anrücken müssen, bis sich diese Einsicht in der politischen Klasse auch nur ansatzweise durchsetzt.

Nur eines ist sicher: Auf einen Bail Out durch europäische Partnerländer, wie er Italien ohne alle Reformauflagen in Gestalt der Mittel aus dem sogenannten Corona-Wiederaufbau-Fonds versteckt zuteilwurde, können wir nicht rechnen, und sollte die EZB am Ende gezwungen sein, massiv deutsche Anleihen zu kaufen, um die Zinsen für unsere nicht mehr tragfähigen Staatsschulden zu drücken, dann ist die gesamte Eurozone ohnehin nur noch ein hoffnungsloser Sanierungsfall. Die Gewinner einer solchen tiefen Krise werden unweigerlich Russland und China sein. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Man sollte sich genau überlegen, ob man das wirklich will.