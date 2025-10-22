AfD Thüringen
Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, spricht während eines „Familienfests“ am Tag der Deutschen Einheit / picture alliance / epd-bild | Paul-Philipp Braun

Umgang mit der AfD Diese „Brandmauer“-Debatte ist einer Demokratie unwürdig

Die Debatte über den Umgang mit der AfD wird auf einem erschreckend niedrigen Niveau geführt. Jüngstes Beispiel: Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) fürchtet öffentlich, die AfD könnte eine „Auftragsliste des Kremls“ abarbeiten. Beweise dafür hat er keine. Was soll das?

VON BEN KRISCHKE am 22. Oktober 2025 8 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Ich begrüße es, dass der Bundeskanzler für sich und seine Partei eine klare Linie gezogen hat gegenüber rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Positionen und Parteien, Zusammenarbeit und Koalitionen ausgeschlossen hat“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während eines Staatsbesuches in Österreich am Dienstag. Womit einmal mehr zweierlei demonstriert wäre.

Erstens, dass Steinmeier der schlechteste Bundespräsident aller Zeiten ist, weil er entweder nicht willens oder nicht mutig genug ist, zu tun, was ein guter Bundespräsident in Zeiten wie diesen tun müsste: als moderierende und integrierende Instanz positiv auf gesellschaftliche Verwerfungen einwirken. Stattdessen macht Steinmeier den antifaschistischen Grüßaugust und wirkt dabei mehr wie ein ehrenamtlicher Dorfvorsteher irgendeines Kaffs in der Uckermark denn wie das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik. 

Und zweitens wäre damit einmal mehr demonstriert, dass die sogenannte „Brandmauer-Debatte“ eine solche im Wortsinn gar nicht ist. Einer echten Debatte wäre nämlich wesentlich, dass Argumente ausgetauscht würden. In der Diskussion über die Brandmauer und allgemein über die AfD sind echte Argumente aber Mangelware. Stattdessen werden Floskeln geschleudert, wird die Paranoia vor der Wiederkehr des Faschismus genährt oder einfach behauptet, was offenkundig Blödsinn ist. 

Harmloser und demokratiegefährdender Blödsinn

Dieser Blödsinn lässt sich nochmal in zwei Unterkategorien unterteilen: der (halbwegs) harmlose Blödsinn und derjenige, der dem demokratischen Diskurs und damit der Demokratie selbst schadet. Fangen wir mit Ersterem an. Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz nach der jüngsten Klausurtagung der CDU gleich mehrfach behauptet, es gebe keinerlei Gemeinsamkeiten mit der AfD, dann ist das schlicht gelogen. Friedrich Merz weiß das, und Friedrich Merz weiß auch, dass politische Beobachter wissen, dass Friedrich Merz das weiß. Alles andere wäre auch seltsam. 

Denn die AfD, daran sei erinnert, war bei ihrer Gründung Fleisch vom Fleische der Union und der FDP; ein Produkt enttäuschter Wirtschaftsliberaler und Konservativer. Alexander Gauland zum Beispiel war vor seinem Eintritt in die AfD mal Leiter der hessischen Staatskanzlei, aber vor allem ein angesehener konservativer Publizist. Erika Steinbach, die heute die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung leitet, war jahrzehntelang eine der prominentesten Stimmen der CDU, wenn auch damals schon streitbar. Und Frauke Petry, die sich mit ihrem „Team Freiheit“ gerade an einem zweiten politischen Frühling versucht, klingt, wenn es um die Freiheit geht, nicht viel anders als früher Guido Westerwelle. 

Eine Frage, die nicht unter ferner liefen laufen kann

An dem Vorwurf, die AfD habe sich seit ihrer Gründung vor über zehn Jahren radikalisiert, mag zwar durchaus was dran sein. Zur Wahrheit gehört aber auch: Gewisse Gemeinsamkeiten mit der Union haben diesen Prozess überdauert. Bis heute gibt es sehr wohl inhaltliche Überschneidungen, etwa beim Thema Migration und bei der Wirtschaftspolitik. Und es gibt Unterschiede. Beim Thema Europäische Union zum Beispiel oder auch bei den transatlantischen Beziehungen, wobei sich hier durch US-Präsident Trump nochmals einiges verschoben hat. Auch die Frage, wie die AfD zu Russland steht, ist keine, die bei der Union unter ferner liefen laufen kann. 

Friedrich Merz täte mit Blick auf die AfD deshalb gut daran, keinen Unsinn zu behaupten, sondern klare Linien zu ziehen; Gemeinsamkeiten nicht zu leugnen, stattdessen Unterschiede zu betonen. Nicht von oben herab, sondern im Diskurs auf Augenhöhe, wie sich das für einen ordentlichen Demokraten gehört. Jedenfalls, wenn es ihm, wie Merz jüngst außerdem meinte, wirklich ernst damit ist, der Behauptung konsequent entgegenzutreten, dass die Union schon heute viel mehr ihrer Programmatik umsetzen könnte, würde sie mit der AfD wenigstens punktuell zusammenarbeiten respektive gemeinsam stimmen. 

Über den Sinn und Unsinn der Brandmauer

Doch die Bundesrepublik anno 2025 ist immer noch ein Land, in dem sich das politische Establishment schwer damit tut, gewisse Realitäten einfach anzuerkennen und daraus – und zwar ganz pragmatisch – gewisse realpolitische Handlungsanweisungen abzuleiten. Stattdessen wird, auch von Merz, nach wie vor so kommuniziert, als hätten wir 1995 und nicht 2025; als wäre die Entlarvung eines Blödsinns als Blödsinn dank des Internets heute nicht nur wenige Mausklicks entfernt. 

Legen Sie einfach mal das Programm der CDU zur vergangenen Bundestagswahl neben das Programm der AfD oder fragen Sie, noch einfacher, irgendeine KI, ob es gewisse Gemeinsamkeiten zwischen beiden Parteien gibt. Hier exemplarisch die Antwort von Perplexity: „Zwischen CDU/CSU und AfD bestehen mehrere programmatische Gemeinsamkeiten, vor allem in den Politikfeldern Migration, Energie, Sicherheit und Gesellschaft. Diese Überschneidungen betreffen häufig ähnliche Ziele, unterscheiden sich jedoch im Ton und in der Radikalität der Formulierungen.“

Doch anstatt mit offenem Visier in den Streit mit der AfD zu gehen, auch über Sinn und Unsinn der Brandmauer, wird irgendwas behauptet und gehofft, dass das bei der Bevölkerung verfängt. Und das, obwohl der unsachliche und in Teilen auch schlicht unfaire Umgang der etablierten Parteien plus Die Linke – alias SED/PLO – mit der AfD überhaupt erst maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die AfD in diversen Umfragen mittlerweile stärkste politische Kraft ist. 

Normale Themen parlamentarischer Oppositionsarbeit

Womit wir bei der zweiten Unterkategorie des Blödsinns in der politischen Kommunikation rund um das Thema AfD und Brandmauer angekommen wären. Bei demjenigen Blödsinn nämlich, welcher der Demokratie schadet. „Schon seit geraumer Zeit beobachten wir mit zunehmender Sorge, dass die AfD das parlamentarische Fragerecht dazu missbraucht, gezielt unsere kritische Infrastruktur auszuforschen“, so Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) im Interview mit dem Handelsblatt. Und jetzt kommt‘s! Maier weiter: „Es drängt sich geradezu der Eindruck auf, dass die AfD mit ihren Anfragen eine Auftragsliste des Kremls abarbeitet.“

Georg Maier
SPD-Innenminister Maier / picture alliance

Neben der kritischen Infrastruktur gehe es in den Anfragen der AfD, so Maier, unter anderem um Drohnenabwehr, Ausstattung im Gesundheitswesen und Aktivitäten der Bundeswehr. Kurzum: Also um Themen, die eigentlich ganz normale Themen in der parlamentarischen Arbeit einer Oppositionspartei sind. Doch wenn es um die AfD geht, scheint eben gar nichts normal zu sein respektive als normal zu gelten. Da müssen schon die großen Verschwörungstheorien her. Oder etwa doch nicht? Gibt es gar gesicherte Erkenntnisse, dass die AfD eine Auftragsliste des Kremls abarbeiten würde?

Was macht Steinmeier eigentlich beruflich? 

Cicero-Nachfrage bei der Pressestelle des thüringischen Innenministeriums. Der Autor dieser Zeilen wollte wissen: Welche gesicherten Erkenntnisse liegen dem Innenminister vor, dass die AfD eine Auftragsliste des Kremls abarbeitet? Antwort: keine. Doch nicht nur vom SPD-Politiker Maier sind solche Vorwürfe zu hören, sondern auch vom CDU-Politiker Marc Henrichmann. Der Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums im Bundestag sagte ebenfalls dem Handelsblatt: „Russland macht seinen offenkundigen Einfluss im Parlament, insbesondere in die AfD, natürlich geltend, um zu spionieren und sensible Informationen abzugreifen.“ 

Als politischer Beobachter fragt man sich daher zwangsläufig: Ist das eigentlich noch eine demokratische Auseinandersetzung mit der AfD? Oder wird hier ohne gesicherte Erkenntnisse ein Vorwurf gegen eine Oppositionspartei erhoben, wie man ihn wiederum nur aus autoritär regierten Ländern kennt? Denn auch dort sind bemerkenswert häufig ausländische Mächte am Werk, wenn es innenpolitisch nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Und wenn dem so ist: Was sagt das dann nicht nur über den Zustand der deutschen Debattenkultur aus, sondern auch über das Demokratieverständnis mancher Politiker der etablierten Parteien? 

Wir halten also fest: Zwei Politiker jener Parteien, die derzeit die Bundesregierung stellen, CDU und SPD, werfen der AfD im Prinzip vor, Spionage für Russland zu betreiben. Und zwar ohne gesicherte Erkenntnisse, die diesen Vorwurf untermauern würden. Wenn Sie mich fragen, wäre diese beweislose, öffentliche Diffamierung der größten Oppositionspartei des Landes als Spionage-Einheit für Russland daher ein gute Gelegenheit für den Bundespräsidenten, die etablierten Parteien zur Mäßigung aufzurufen. Im Sinne der Demokratie. Da aber keiner weiß, was Frank-Walter Steinmeier eigentlich beruflich macht, bleibt das nur ein hehrer Wunsch.  

Mehr lesen über

Theo Lackner | Mi., 22. Oktober 2025 - 14:34

Mich stört vor allem die Gleichsetzung von Populismus und Extremismus durch Steinmeier.

Extremismus - die aktive Bekämpfung von Demokratie und Pluralismus - ist völlig anderer Art als Populismus, welchen man geradezu als "Salz in der Suppe" der Demokratie bezeichnen könnte.

Ein über den Parteien stehender, integrierender Bundespräsident dürfte nicht nur nicht so einseitig Partei ergreifen (und mal eben die größte Opposition diskreditieren), sondern er müsste auch differenziert argumentieren. Steinmeier ist in dieser Beziehung schon seit Amtsantritt eine einzige Enttäuschung.

Hans Jürgen Wienroth | Mi., 22. Oktober 2025 - 14:37

„Zur Wahrheit gehört aber auch: Gewisse Gemeinsamkeiten mit der Union haben diesen Prozess überdauert.“ Ist der Autor sicher, dass die CDU diese Gemeinsamkeiten nicht inzwischen durch ihren linksschwenk geräumt hat, z. B. in der Wirtschafts- und Energiepolitik?
„Oder wird hier ohne gesicherte Erkenntnisse ein Vorwurf gegen eine Oppositionspartei erhoben, wie man ihn wiederum nur aus autoritär regierten Ländern kennt?“ Wo kennt man denn Verbote der Opposition? Doch nur in Autokratien oder Diktaturen. Sind wir schon wieder so weit?

Die Parteien der „unsereDemokratie“ wollen ihren Machtverlust verhindern, dazu scheint ihnen jedes Mittel recht. Würde Merz und seine CDU tatsächlich sachlich mit der AfD umgehen, dann gäbe es sofort Großdemonstrationen, wie man beim „Stadtbild“ sehen konnte. Wie man „ganz demokratisch mit Großdemonstrationen der Opposition umgeht, zeigen die Fälle M. Ballweg und M. Gruber. Wegsperren oder diffamieren bis jeder Angst hat selbst so zu enden.

Robert Hausdorf | Mi., 22. Oktober 2025 - 14:37

Sehr geehrter Herr Krischke, Sie meinen sicher SED/PDS? Obwohl es ja auch viel zu gute Beziehungen zur PLO gab...

Krischke | Mi., 22. Oktober 2025 - 14:48

Ist genauso gemeint. Eine kleine Anspielung auf die Rolle der Partei Die Linke in der Nahost-Debatte. 

Liebe Grüße

Ben Krischke 

Klaus Funke | Mi., 22. Oktober 2025 - 14:44

für Ihren wohltuend ausgewogenen und zur politischen Nüchternheit beitragenden Artikel. Ich las heute morgen auch von Herrn Maiers Phantasmen. Ich rieb mir die Augen und fragte mich: Wie können allgemein zugängliche Informationen Spionagepotenzial haben? Das ist zutiefst böswillige Propaganda. Oder ist das schon Wetterleuchten vor dem zu erwartenden Verbotsantrag? Wenn ja, und der Verfassungsschutzbericht zur AfD stand ja auch auf ähnlich wackeligen Füßen, dann muss die AfD keine Angst haben. Es sei denn, das Verfassungsgericht urteilt auf ähnlich niedrigem Niveau. was durchaus erwartbar wäre. Nein, Herr Krischke, von unserem Grüßaugust kommt da nichts mehr. Der erledigt seinen Job wie einen Rentennebentätigkeit, vergleichbar mit einem Nebenjob im Supermarkt, Regale auffüllen oder Einkaufswagen zusammensammeln. Manchmal frag ich mich, ob Steini nicht völlig überfordert ist. Womöglich kann er das alles gar nicht intellektuell leisten. Lassen wir ihn. "Senilkonfus", hat Benny gesagt.

Steinmeier macht das, was er tut, nicht versehentlich, oder "wie einen Rentnerjob", im Gegenteil, er hat in seinen zwei Amtszeiten das Amt schwer beschädigt, indem er es von einem "überparteilichen" Status, wie im Grundgesetz gefordert, in eine stramm sozialistisch geführte Antifa NGO verwandelt hat. m.E. der schlechteste, den das Land je hatte, selbst Wilhelm Lübke war besser. zwar dement, aber kein verbohrter Ideologe.

Straub Klaus Dieter | Mi., 22. Oktober 2025 - 16:26

Danke Sie sprechen mir aus der Seele. Er kann seine rote Gesinnung nun mal nicht ablegen.

"Wie können allgemein zugängliche Informationen Spionagepotenzial haben?"

Wenn man zu DDR-Zeiten als Eisenbahn-Fan Fotos von den Lokomotiven und den Bahnanlagen machte, die jeder DR-Fahrgast auch sehen konnte, kam trotzdem die Bahnpolizei und im Nachgang die Stasi..., wg. der inneren Sicherheit..., und es gab reichlich West-Spione - ÜBERALL!! Das kann ich ihnen bestätigen, kann ich.

Und wenn wir uns so langsam aber sicher hier und heute immer meher an die alten DDR-Verhältnisse annähern (die 'Wessis' können das nicht wissen respektive bemerken...), dann muss selbstredend auch bei der inneren Sicherheit diese Entwicklung entsprechend berücksichtigt werden..., und genau das tut der Genosse Thüringer Innenminister gerade.👍

Jaaa... - und DAS hat sich ja auch bewährt, seinerzeit, im Klassenkampf... 🤔 /...

Thomas Veit | Mi., 22. Oktober 2025 - 14:58

erfüllt doch nur seinen Parteiauftrag >> siehe großer Parteitagsbeschluss letzter SPD-Parteitag...

Außerdem kennt man in der SPD wohl die imperiale Angriffsplanung der Putin-Diktatur bereits und weiß daher, dass die finale Entscheidungsschlacht mit den Russen aller Wahrscheinlichkeit nach bei Pößneck im Saale-Orla-Kreis geführt werden wird wird... - zumindest die um Thüringen.

>> Schlau, diese SPD-ler*innen... ...! 🤔

/Ironie ja doch..., oder?

Ernst-Günther Konrad | Mi., 22. Oktober 2025 - 15:03

Das ist und das war dieser schmierige Politiker nie für mich gewesen. Die beste Amtszeit ist die, wenn er einfach nur schweigt oder in seinem Amtssitz sich die Dröhnung mit Musik von Feine Sahne Fischfilet bei einem Joint reinzieht und uns Bürger einfach mit seinem Geschwätz in Ruhe läßt. Warum bin ich so verärgert? Nun, zum einen beschrieben Sie es ja recht gut in Ihrem Artikel Herr Krischke und zum anderen kenne ich keinen Bundespräsidenten bislang, der dieses Amt so jämmerlich parteipolitisch eingefärbt führt, wie dieser Mann. Er war schon als Außenminister eine Nullnummer, ein Blender und Schwätzer, aber jetzt? Auf der anderen Seite, nichts hilft mehr der AFD, wie die absurden, inzwischen schamlosen Lügen und Unterstellungen gegenüber der AFD bzw. ihren Politikern. Denn das alles unterstellen sie ja auch deren Wähler. Und dann höre ich gerade, will man ein 4jähriges Kind aus einer Kita verbannen, weil *die Elternschaft* es fordert, der Vater AFD-Politiker ist. An was erinnert das?

Thomas Veit | Mi., 22. Oktober 2025 - 15:14

"Was macht Steinmeier eigentlich beruflich?"

Die Antwort lautet: Herr Frank-Walter Steinmeier ist hauptberuflich SPD-Mitglied - sieht man/Frau doch... 🤔

Markus Michaelis | Mi., 22. Oktober 2025 - 15:18

Was ich verstehen kann: würde eine Partei Auschwitz II planen, das Einsperren der gesamten Opposition und die Eroberung von Lebensraum im Osten (oder sonstwo), würde ich auch nicht anfangen, mit dieser Partei sicher auch vorhandene Gemeinsamkeiten abzuklopfen. Nur ist das nicht die anliegende Fragestellung. Zumindest bisher (vor Trump II, der global offensiver ist für seine Anliegen) gehörte die AfD ja eher zu den neuen Rechten, die von der Welt einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Das mag realistisch oder nett sein oder nicht, aber es ist etwas anderes als die Eroberung von Lebensraum.

Denkrichtungen der "Einverleibung/Mitnahme" immer größerer Teile der Welt, gingen bisher eher von Links und der demokratischen Mitte aus.

Angesichts all der Veränderungen in D und der Welt finde ich die relevantere Frage als Gemeinsamkeiten mit der AfD als zB CDU herauszufinden, was man selber will. Realistisch in Bezug auf eigene Kräfte, Mitmacher und Veränderungen in D, EU und der Welt.

Stefan | Mi., 22. Oktober 2025 - 15:22

Es ist die eigene Angst der Maiers, Mihalics und Co. unwiederbringlich in der Versenkung zu verschwinden, wenn die AfD tatsächlich in Regierungsverantwortung wäre und alles zum besseren in Deutschland wendet.
Deshalb verbieten, damit der eigene Unfug weiterhin zum Tragen kommt.
Ich sage dazu:
Alles nur noch eine Frage der Zeit !
Der Großteil der Bürger hat langsam auch im Westen die Nase gestrichen voll von einer Politik, die er so nicht gewählt hat.
Eine Politik, die sich mit Taschenspielertricks am Leben hält und in Wirklichkeit aus dem letzten Loch pfeift.
Veränderung ist aufgrund der Koalition mit Linken unmöglich und was Kompromisse genannt wird ist grundsätzlich zum Nachteil für das gros der Bevölkerung.
Die Verhältnisse in Deutschland sind katastrophal für den wirtschaftlichen Fortbestand der Republik und rütteln am Grundstein des bürgerlichen Zusammenlebens.
Im Osten haben sie das schon lange erkannt und wählen geschlossen die Blauen.
Der Westen hatte ja keine Revolution '89.

Walter Buehler | Mi., 22. Oktober 2025 - 15:42

... Hofberichterstatter lässt offenbar zwei Verhaltensweisen nicht zu:

(1.) Eine unvoreingenommene Kenntnisnahme der Wirklichkeit und

(2.) die Einsicht, dass man selbst - wie der politische Gegner - ebenfalls Fehler machen kann.
----
An sich sind diese banalen Sachverhalte jedem klar, der sich eine minimale Lebenserfahrung und eine minimale moralische Grundausstattung aneignen konnte.

Die merkwürdige Tatsache, dass Parteifunktionäre und ihre medialen Hiwis trotzdem nicht mehr zu diesen Selbstverständlichkeiten fähig sind, liegt vielleicht daran, dass sie sellbst unterschwellig genau wissen, wie wenig sich ihr politisches Handeln intellektuell und moralisch rechtfertigen lässt.

Deshalb fühlen sie sich einer ehrlichen, sachbezogenen und offenen Diskussion nicht mehr gewachsen. Sie verschanzen sich lieber hinter ihrer Brandmauer und schleudern von dort oben lieber Dreck und Pech auf ihre Kritiker als sich einer offenen und ehrlichen Diskussion zu stellen.

Chris Groll | Mi., 22. Oktober 2025 - 16:13

Stimme Ihrem Artikel zu. Nur finde ich es unnötig, wenn über die AfD gesprochen wird, als sei sie ein Paria. Schlimm genug, daß sie so behandelt wird. Wie z.B. in den letzten Jahren radiakler usw. Die AfD wurde schon bei ihrer Gründung immer wieder als rechtsaußen geframed. Sie wird verleumdet und es wird gelogen.
Die einzigen Parteien, die wirklich radikal sind, sind die Grünen und die SED/PLO. Auch die anderen Parteien fallen nicht durch demokratisches Verhalten auf.
Ihre Frage "Oder wird hier ohne gesicherte Erkenntnisse ein Vorwurf gegen eine Oppositionspartei erhoben, wie man ihn wiederum nur aus autoritär regierten Ländern kennt", kann man nur mit JA beantworten.
Zu Herrn Steinmeier äußere ich mich nicht. Da haben Sie ja bereits alles geschrieben.
Auf viele Politiker trifft das Zitat von Solschenizyn zu
„Wir wissen, sie lügen. Sie wissen, sie lügen. Sie wissen, daß wir wissen, sie lügen. Wir wissen, daß sie wissen, daß wir wissen, sie lügen. Und trotzdem lügen sie weiter.

Wolfgang Borchardt | Mi., 22. Oktober 2025 - 16:13

schwierigen Situation. Nichts ist dringlichere, als die zahlreichen Probleme zu lösen. Stattdessen beschäftigt man sich damit, den politischen Gegner mit immer merkwürdiger en Mitteln zu schwächen und auszugrenzen. Gibt es einen besseren Beleg dafür, dass Machterhalt mehr zählt als das Land? Wenn man die letzte noch verbliebene Opposition loswerden möchte, sollte man sich den drängenden Aufgaben widmen
Da man Regierung ist, könnte man das sogar, die Opposition nicht. Aber man tut es nicht, schon weil es die SPD nicht zulässt. Und so zahlt man täglich auf das Konto der AfD. Ob sich im Fußball Widerstand regen würde, wollte jemand eine Mannschaft verbieten, nur weil sie den alten Siegern gefährlich zu werden droht?

Heidemarie Heim | Mi., 22. Oktober 2025 - 16:18

Oder eine besondere Form der Gewaltenteilung? zwischen Regierungsparteien, Verfassungsschutz und anderen weisungsgebundenen Behörden sowie als oberster Grabenwächter ein Bundespräsident, der höchstselbst zur Schaufel greift wenn es seine Zeit erlaubt, um den Graben zu vertiefen und die zweite Verteidigungslinie in Gestalt einer großen Brandmauer mit aller Macht zu verteidigen. Dazu nicht zu vergessen die vor-oder nachgelagerten Gerichte, die egal ob es um das Umsäbeln eines AfD-Mitkandidaten zur Oberbürgermeisterwahl wie im beschaulichen Ludwigshafen geht, es sich um einfache Titulierungen wie Nazischlampe etc. oder wie in diesem Fall einer Klage wegen übler Verleumdung ohne jegliche Beweiskraft handeln dürfte, zieht der/die blaue Kläger/in denn auch oft den Kürzeren. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass bei den oben benannten Politikern morgens um 7:00 Uhr "SEK-Bademantel-Time" ist wie z.B. bei Schwarzkopf-Rentnern;). Wahlkampf bzw. Austragung der "Dreckweitwurf-Spiele"!

