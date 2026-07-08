Parteizentrale der CDU
Szenetypische Demo vor der CDU-Parteizentrale in Berlin am Abend der zurückliegenden Bundestagswahl / picture alliance / dts-Agentur

Neuer Vorstoß gegen Brandmauer in der CDU verhindert Die CDU schafft sich ab

In Brandenburg wollte der Wirtschaftsflügel der CDU eine Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses gegenüber der AfD bewirken. Die Reaktionen an der Parteispitze darauf zeigen die Konzeptionslosigkeit der Christdemokraten.

VON ALEXANDER MARGUIER am 8. Juli 2026 7 min

Alexander Marguier

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Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

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Brandmauer und kein Ende. Jetzt gerade mal wieder in Brandenburg, wo die Unzufriedenheit in Teilen der CDU mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei mit der AfD offenbar derart gewachsen ist, dass aus dem dortigen CDU-Wirtschaftsflügel heraus, namentlich aus der durchaus mächtigen Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), ein Vorstoß gewagt wurde. Wie das Nachrichtenportal Nius zuerst berichtete, hatten zwei brandenburgische MIT-Vorstandsmitglieder in einem Antrag den Vorstand dazu aufgefordert, „sich auf Bundesebene für die Aufhebung beziehungsweise grundlegende Überarbeitung des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU Deutschlands gegenüber der AfD einzusetzen“.

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Chris Groll | Mi., 8. Juli 2026 - 18:45

Es kommt wie es kommen muß.
Merkel hat (West)Europa und Deutschland zerstört.
Merz Deutschland und die deutsche Wirtschaft.
Spitzenreiter im Zerstören war Merkel. Merz macht dort weiter (vielleicht noch drastischer?) wo Merkel aufgehört hat.
Allerdings sind die Beiden nicht die Alleinschuldigen. Die gesamte CDU/CSU ist so weit nach links abgebogen, daß man sie kaum noch von den Linksgrünen unterscheiden kann.
Sie haben alles Konservative und jeden wirtschaftlichen Verstand verloren bzw. bei den Woken abgegeben. Werte sind verlorengegangen.
Darum wäre es gut, wenn die CDU/CSU im Orkus der Geschichte verschwinden würde.

Nachdem die Politik die Weichen auf Talfahrt gestellt hat und alle Bremsen versagen, ist nur noch eine Opposition verblieben. Hier geht es um Realpolitik, nicht um Rechts oder Links, wenngleich linke Krawallbüchsen die rechten Nazis als Begründung für ihre Treffen und Machtdemonstrationen brauchen. Die AfD gäbe es nicht, würden CDU und FDP ihren traditionellen Markenkernen gerecht werden. Dann allerdings müsste die CDU als Nazi-Partei herhalten, wie der Linken-Parteitag schon bewiesen hat.

Heidemarie Heim | Mi., 8. Juli 2026 - 18:49

Befehl zum Fluten wird ausgeführt! Und Fluten!
Sorry,aber gerade unser Kanzler hat sich doch so über den U-Boot-Auftrag gefreut,weshalb es mich wundert,dass er und seine Mannschaft so scheinbar gar keine Ahnung haben,zu was
wie Sie auch sagen amateurhaft ausgeführte Tauchgänge in der Politik führen können.Na dann, Ahoi! oder Gut Schot und Mastbruch!;)

Wolfgang Borchardt | Mi., 8. Juli 2026 - 20:36

noch Geld erwirtschaftet werden, nicht mit den aufgrund jahrzehntelanger Vernachlässigung der Verteidigunhsfähigkeit selbst benötigten Waffen. Die kauft der Staat und das ist der Steuerzahler

Karl-Heinz Weiß | Mi., 8. Juli 2026 - 18:50

Was unterscheidet die Union in zehn zentralen Punkten von der AfD ? Der "impulsgesteuerte" Friedrich Merz bleibt seit Jahren ("Ich will die AfD halbieren") die Antwort schuldig ? Warum ? Fürchtet er, dass die Merkel-Paladine Günther und Wüst bei einer klaren Positionierung in dieser Frage von der Fahne gehen ? Der Wähler hört nur gebetsmühlenhaft "Brandmauer". So braucht sich die AfD nicht zu positionieren : ein Freifahrschein für Höcke & Co.

Angelika Sehnert | Mi., 8. Juli 2026 - 19:54

Das Ende der CDU wurde an dem Tag eingeläutet, an dem Prof. Rödder die Grundwertekommission verlassen hat - weil seine Meinung nicht mehr erwünscht war. Damit war klar, dass die CDU nicht bereit war, sich intellektuell mit der Zukunft der Partei in der Nach- Merkel- Zeit auseinanderzusetzen und noch weniger an die Aufarbeitung der in dieser Zeit aufgelaufenen Probleme zu gehen. Das hat auch viel mit der Personalkonstanz zu tun, denn die meisten, die für die Versäumnisse und eklatante Fehlentwicklungen mitverantwortlich sind, machen ja munter weiter. Die CDU hat überhaupt keine Vorstellung davon, wie eine moderne, liberal-konservative Partei aussehen könnte. Das kollidiert auf tragische Weise mit den Bedürfnissen der Mehrheit,vor allem der Leistungsträger,die die übergriffige, linksgrüne Politik einfach satt haben. Hinzu kommt das Totalversagen im wirtschaftlichen Bereich, das sture Festhalten an den existenzbedrohenden Klimazielen und die weiterhin ungelöste Migrationsproblematik.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 8. Juli 2026 - 20:44

Ich begreife immer noch nicht, wie große Teile des Forums AfD wählen können.
Das sind für mich keine schlechten Menschen, ich sehe nicht einmal den ehemaligen großen Führer als solchen, ich befürchte aber, dass es grob gesagt "schlechte Politiker*" sind.
Und wo sind sie besonders stark, wo Politik nicht unbedingt zu Hause war, im Osten?
Deshalb war die Politik insgesamt bis dato aber nicht nur schlecht und die Migrationsproblematik ist doch keine Erfindung von Frau Merkel, sondern Tatsache, denke ich mal.
Niemand wird gezwungen, Links, Grün oder SPD zu wählen, die FDP wird vielleicht noch länger brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen und scheint massiv gespalten.
Da würde ich doch nicht lange nachdenken, sondern getrost CDU wählen.
Mittlerweile dürfte es doch jede Menge Eigengewächse im Osten geben, die etwas von Politik verstehen und mittlerweile haben auch viele Menschen im Osten etwas zu verlieren?
Es ist vielleicht gerade nicht die Zeit, trotzig oder verärgert zu reagieren.

Urban Will | Mi., 8. Juli 2026 - 20:03

endlich mal hingeschrieben, was ist und wie es aussieht in diesem Irrenhaus, maßgeblich geprägt von der Union.
Und v.a. keine stumpfsinnige Verteufelung der Blauen mehr, denn wer bei diesen drei bunten Gestalten von „Widersetzen“ mal genauer hingehört hat, hat die Sprache des Faschismus gehört, hat genau das gehört was wer auch immer einst sagte: wenn der Faschismus wieder kommt, wird er nicht sagen, „ich bin der Faschismus“, sondern „ich bin der Antifaschismus“.
Und es ist die Linke und es sind große Teile der Sekte und der Sozen, die diesen widerlichen Mob unterstützen. Die alten und neuen Freunde der Union.
Und es ist nicht die AfD, die gefährlich ist, sondern es ist die AfD, die als quasi einzige Partei dieses im Sumpf versinkende Land zu retten gedenkt. Könnte man auch mal schreiben, aber OK, das hier war mal ein Anfang.
Der Rest: Selbsterklärend. Adios Union, du willst es nicht anders. Es gibt ein Grundrecht auf Dummheit und die Unionisten nutzen es reichlich. Die können weg.

Ansonsten wüde ich vertreten, dass eine Frau Merkel keine CDU in die Knie zwingen kann.
Sie mußte sich doch sehr anstrengen und wenn überhaupt angedacht, so gelang es nicht.
Man hat sie und die Bundesrepublik machen lassen, soweit es je ging und dann eigenständige Politik gemacht?
Frankreich würde niemals einer Frau Merkel ff willfahren, Skandinavien incl. Baltikum scheint sich auch gefunden zu haben, mitsamt Polen? England kann gerade zu dieser Melange Vertrauen fassen?
Spanien gibt sich doch niemals selbst auf, Schweiz, Österreich und Italien samt Balkan können evtl. reüssieren.
Die Bundesrepublik Deutschland muss lediglich Mut fassen... und wieder auf die Beine kommen?

Angelika Sehnert | Mi., 8. Juli 2026 - 20:10

Besonders erschütternd ist , abgesehen von der willfährigen Haltung gegenüber der SPD, dass man das politische Handwerk im Kanzleramt nicht beherrscht. Es hat bislang keine Regierung gegeben, die so miserabel regiert und so unfassbar schlecht kommuniziert hat.
Wer darüber hinaus angesichts der katastrophal schlechten wirtschaftlichen Grunddaten einen Haushalt vorlegt, der nur darauf ausgelegt ist, noch mehr aus dem Souverän herauszupressen,wer nicht die Kraft hat, die mittlerweile überlebenswichtigen, strukturellen Reformen anzugehen, der sollte sich selbstkritisch die Sinnfrage stellen: Was machen wir hier eigentlich? Wie soll das weitergehen?
Aber es ist wohl so, wie im Artikel zu lesen ist: man glaubt ganz naiv, dass die guten alte Zeiten schon wieder kommen werden. Werden sie nicht! Die Welt außerhalb des engen CDU -Horizonts ändert sich schnell und wir bleiben abgeschlagen zurück. Nicht weil wir nicht mithalten könnten, nein, weil wir durch ideologische Vorgaben gefesselt sind.

Ingo Frank | Mi., 8. Juli 2026 - 21:01

sondern ehr am ideologisch links grünen und scheinbar auch dunkelroten (MV
mit angedachten SED Erben Koalition des Genossen Günther) Verpeiltheit der CDU und ihres Spitzenpersonals…….
MfG a d Erf. Rep.

Volker Schmitt | Mi., 8. Juli 2026 - 20:24

Es ist alles längst gesagt und bis zum Abwinken analysiert worden, was die Brandmauer angeht. Nur ändert sich mit dem vorhandenen Personal nichts. Eher friert die Hölle zu, als dass die Führungsspitze der CDU ihre Verbohrtheit eingesteht, aufgibt und zur Vernunft kommt.

Ingo Frank | Mi., 8. Juli 2026 - 20:54

Vielleicht nicht für die nach grün links modernisierte CDU und CSU aber vielleicht für diese Land…..
Was würde passieren wenn z.B in SA eine AfD Regierung mit absoluter Mehrheit erfolgreich regieren würde ? Und als erstes den Rubdfunk-Staatsvertrag kündigt? Oder der Finanzminister beauftragt würde, die Migrationskosten „all umfassend“ öffentlich zu machen ?
Was würde passieren, wenn die CDU in MV ihren Rücken gerade hielt, und nicht der SPD mit Schwesig zur Macht verhelfen würde, weil sie sich weigert mit den SED Erben gemeinsam mit der SPD ins Koalitionsbett zu steigen ?
Was würde Passieren wenn die CDU in der „Hauptstadt hinter deren SED Erben den Grünen der AfD und eventuell auf rd. dem gleichem Niveau wie die SPD am Wahlabend einläuft ?
Sicher, alles Hypothetisch außer Berlin wo es mit den SED Erben, Grünen & SPD reichen wird ! Wobei die AfD im Gegensatz zu SA & MV immer noch die Möglichkeit hat, die wenigen % zum Platz 1 aufzuholen was aber an RGR nichts ändert !
MfG a d E R

dass Sie keine Rundfunkgebühren bezahlen wollen?
Vielleicht sollte man dies wirklich freistellen und dann mit dem Geld von Leuten wie mir einen anspruchsvollen ÖRR finanzieren?
Sie tären mir dann zwar ein bisschen leid, Herr Frank, aber man darf Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen.
Gäbe es dann noch etwas, was uns zusammenhielte?
Automatisch jedenfalls nicht...

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