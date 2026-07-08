- Die CDU schafft sich ab
In Brandenburg wollte der Wirtschaftsflügel der CDU eine Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses gegenüber der AfD bewirken. Die Reaktionen an der Parteispitze darauf zeigen die Konzeptionslosigkeit der Christdemokraten.
Brandmauer und kein Ende. Jetzt gerade mal wieder in Brandenburg, wo die Unzufriedenheit in Teilen der CDU mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei mit der AfD offenbar derart gewachsen ist, dass aus dem dortigen CDU-Wirtschaftsflügel heraus, namentlich aus der durchaus mächtigen Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), ein Vorstoß gewagt wurde. Wie das Nachrichtenportal Nius zuerst berichtete, hatten zwei brandenburgische MIT-Vorstandsmitglieder in einem Antrag den Vorstand dazu aufgefordert, „sich auf Bundesebene für die Aufhebung beziehungsweise grundlegende Überarbeitung des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU Deutschlands gegenüber der AfD einzusetzen“.
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