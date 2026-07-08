Neuer Vorstoß gegen Brandmauer in der CDU verhindert - Die CDU schafft sich ab

In Brandenburg wollte der Wirtschaftsflügel der CDU eine Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses gegenüber der AfD bewirken. Die Reaktionen an der Parteispitze darauf zeigen die Konzeptionslosigkeit der Christdemokraten.