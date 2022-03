So weit, so nachvollziehbar. Doch im Schlepptau dieser Maßnahmen sind längst Trittbrettfahrer unterwegs, deren kreative Irrationalität keine Grenzen zu kennen scheint. Große Handelsketten wie Rewe, Netto, Penny und Aldi haben angekündigt, russische Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, womit man ein Zeichen setzen wolle. Das will auch ein schwäbisches Restaurant, das allen Bürgern mit russischem Pass zu Zutritt verwehren will. Und da will dann auch eine große badische Bäckereikette ihren Beitrag leisten. Dort hat man per Rundschreiben die Filialleiter angewiesen, die Produkte „russischen Zupfkuchen“ und „russische Zupfschnitte“ nicht mehr unter diesem Namen anzubieten. Die Geschäftsleitung war auf Anfrage nicht zu einer Stellungnahme bereit.