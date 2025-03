Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Andreas Bovenschulte ist vermutlich der unbekannteste Regierungschef in Deutschland, obwohl er schon seit 2019 ein Bundesland, den Zwei-Städte-Staat Bremen regiert. Doch seine erste Äußerung bei „Hart aber fair“ am Montagabend gab einen Einblick in die grundlegende Disposition nicht nur seiner SPD, sondern der gesamten politischen Klasse. Als Moderator Louis Klamroth ihn fragt, ob die CDU sich beim Thema Bürgergeld in den Koalitionsverhandlungen deswegen so hart gebe, weil sie sich dafür revanchieren wolle, dass die SPD sich mit den künftigen Mega-Staatsschulden (Klamroth spricht typisch euphemistisch einfach von den „Milliarden“) „ein bisschen durchgesetzt“ habe, antwortet Bovenschulte:

„Der richtige Ausdruck ist eher: Die beiden verhandelnden Parteien sind in der Realität angekommen. Es war ja auch schon vorher klar, dass das Geld vorne und hinten nicht reichen wird.“