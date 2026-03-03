Bilder von Boris Pistorius - Die Berliner Wissenschaftsakademie huldigt dem Verteidigungsminister

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften behängt ihre Räume mit Porträts des amtierenden Verteidigungsministers. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp doziert dazu über die „Darstellung von Herrschertugenden“. Ein bizarrer Akt der Distanzlosigkeit von Politik und Wissenschaft.