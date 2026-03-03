- Die Berliner Wissenschaftsakademie huldigt dem Verteidigungsminister
Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften behängt ihre Räume mit Porträts des amtierenden Verteidigungsministers. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp doziert dazu über die „Darstellung von Herrschertugenden“. Ein bizarrer Akt der Distanzlosigkeit von Politik und Wissenschaft.
Was kann es Angenehmeres geben für einen eitlen Menschen, also jeden Politiker, als zahlreiche Bilder von sich selbst, überlebensgroß, in der großen Halle einer höchst renommierten Institution mitten in der Hauptstadt aufgehängt zu sehen. Dazu noch ein Festakt mit hunderten Gästen aus der besten Gesellschaft. Für den Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, wird jener 17. Januar 2026 vermutlich einer der schönsten Abende seines Politikerlebens gewesen sein, als die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) die Foto-Ausstellung „Boris Pistorius. Aufbruch“ der bekannten Fotografin Herlinde Koelbl in ihren noblen Räumen am Gendarmenmarkt eröffnete.
