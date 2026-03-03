Pistorius
Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften behängt ihre Räume mit Porträts des amtierenden Verteidigungsministers. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp doziert dazu über die „Darstellung von Herrschertugenden“. Ein bizarrer Akt der Distanzlosigkeit von Politik und Wissenschaft.

VON FERDINAND KNAUSS am 4. März 2026 7 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

Was kann es Angenehmeres geben für einen eitlen Menschen, also jeden Politiker, als zahlreiche Bilder von sich selbst, überlebensgroß, in der großen Halle einer höchst renommierten Institution mitten in der Hauptstadt aufgehängt zu sehen. Dazu noch ein Festakt mit hunderten Gästen aus der besten Gesellschaft. Für den Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, wird jener 17. Januar 2026 vermutlich einer der schönsten Abende seines Politikerlebens gewesen sein, als die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) die Foto-Ausstellung „Boris Pistorius. Aufbruch“ der bekannten Fotografin Herlinde Koelbl in ihren noblen Räumen am Gendarmenmarkt eröffnete. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Lisa W. | Mi., 4. März 2026 - 08:15

Maßlosigkeit, Eitelkeit und ekliges Rangewanze feiern sich selbst. Was genau hat der ach so 'heldenhafte' Pistorius getan? NICHTS, reinweg gar nichts. Das war in Niedersachsen so, das ist jetzt so. Mich erinnert dieser peinliche Auftritt, die ganze Wortklauberei, die Duz- Freunderl an die Epstein-Files. Tust du mir einen Gefallen, tu ich dir einen Gefallen. Das nennt sich 'Wissenschaft'? Die denken wirklich, wir bewundern Politiker?? Wie weit weg vom wahren Leben kann man sein, um nicht zu merken, wie peinlich das alles ist? Was mich aber so richtig abtörnt: wir dürfen diesen eitlen Mummenschanz auch noch bezahlen. Politiker feiern sich selbst für nichts.

