Herr Palmer, in den vergangenen Tagen wurde intensiv über die deutschlandweiten Ereignisse in der Silvesternacht diskutiert. Viele Bürger waren entsetzt über die Gewalt, die sich gegen friedliche Passanten und Rettungskräfte richtete. Können Sie Menschen verstehen, die dies als Beleg dafür sehen, dass die Migrationspolitik in Deutschland aus dem Ruder gelaufen ist?