Benjamin Berndt
Podcaster Ben Berndt / picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Streit um Podcaster Benjamin Berndt Björn Höcke ungeskriptet

Freiheit in Deutschland – das geht nicht ohne Aufsicht. Der Podcaster Benjamin Berndt bekommt wegen eines Interviews mit Björn Höcke Ärger mit der Landesmedienanstalt NRW. Was verrät der Fall „Ben Ungeskriptet“ über den Zustand der geistigen Freiheit im Land?

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 5. Juli 2026 6 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

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Deutschland hat Schwierigkeiten mit der geistigen Freiheit. Freies Denken ist anscheinend zu gefährlich. Es muss immer Behörden geben, die das Denken betreuen. Diese Erfahrung macht gerade der Podcaster Benjamin Berndt. In seinem Podcast Ungeskriptet hat er vor zwei Monaten ein gut vierstündiges Gespräch mit Björn Höcke geführt. Jetzt hat sich die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen bei ihm gemeldet. Sie verlangt mit staatlicher Autorität, dass er Korrekturen an seinem Podcast vornimmt und Richtigstellungen einfügt. Was sagt das über den Zustand der geistigen Freiheit in Deutschland aus?

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Brigitte Miller | So., 5. Juli 2026 - 15:27

Herr Boehme-Nessler. Unfassbar‼️Hoffentlich bekommen die Dank Steinhöfel eine gewaltige Ohrfeige‼️

Wolfgang Borchardt | So., 5. Juli 2026 - 15:55

war Maximilian Krah (AfD) bei "Pioneer" eingeladen und es gab ein hoch interessantes, von Alev Dogan geführtes Interview mit einem Mann, der bislang Persona non grata ist. Eine mutige Tat im Sinne eines Journalismus, der nicht agitieren, sondern aufklären will. Was Ben Berndt vom ÖRR unterscheidet: Er ist staatsfern, dh weder dezidiert links noch grün. Er versucht nicht, Leute in die Ecke zu drängen, sondern lässt sie einfach reden. Es gibt lediglich Verständnisfragen. Das ist kein Haltungsjournalismus und deshalb höchst suspekt. Aber es ist höchst zweifelhaft, ihm das vorwerfen zu wollen. Allein die Interviewten sind für Ihre Aussagen verantwortlich. Journalisten sind keine Missionare

Ingo Frank | So., 5. Juli 2026 - 15:56

mehr ist, sondern nur noch die der „selbst erklärten Demokraten“ ist , nicht die freie Meinung die durch solche Aktionen der Kontrolle relativiert wird, nicht nach sich ziehen ?
Eine logische Konsequenz der letzten 20 jährigen Grün linken Politik meistens unter Führung der Union…..
MfG a d ER

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