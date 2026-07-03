- Björn Höcke ungeskriptet
Freiheit in Deutschland – das geht nicht ohne Aufsicht. Der Podcaster Benjamin Berndt bekommt wegen eines Interviews mit Björn Höcke Ärger mit der Landesmedienanstalt NRW. Was verrät der Fall „Ben Ungeskriptet“ über den Zustand der geistigen Freiheit im Land?
Deutschland hat Schwierigkeiten mit der geistigen Freiheit. Freies Denken ist anscheinend zu gefährlich. Es muss immer Behörden geben, die das Denken betreuen. Diese Erfahrung macht gerade der Podcaster Benjamin Berndt. In seinem Podcast Ungeskriptet hat er vor zwei Monaten ein gut vierstündiges Gespräch mit Björn Höcke geführt. Jetzt hat sich die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen bei ihm gemeldet. Sie verlangt mit staatlicher Autorität, dass er Korrekturen an seinem Podcast vornimmt und Richtigstellungen einfügt. Was sagt das über den Zustand der geistigen Freiheit in Deutschland aus?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.