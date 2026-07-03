Streit um Podcaster Benjamin Berndt - Björn Höcke ungeskriptet

Freiheit in Deutschland – das geht nicht ohne Aufsicht. Der Podcaster Benjamin Berndt bekommt wegen eines Interviews mit Björn Höcke Ärger mit der Landesmedienanstalt NRW. Was verrät der Fall „Ben Ungeskriptet“ über den Zustand der geistigen Freiheit im Land?